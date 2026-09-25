Встретить медведя этой осенью стало реальнее — что происходит в лесах России

Осенью 2026 года в нескольких регионах России резко выросло число нападений бурых медведей на людей. Самые распространенные в России медведи выходят к поселкам, туристическим базам и автомобильным дорогам. В отдельных областях введен режим повышенной готовности. Заголовки пугают, но причины этого всплеска не так просты, как кажется. Разбираемся, что на самом деле происходит.

Нападения медведей в тайге и на Камчатке

Август и сентябрь оказались аномально тревожными для Урала, Сибири и Дальнего Востока. На Алтае хищник напал на палатку туристки возле Телецкого озера, а в Кемеровской области медведица атаковала местного рыбака. В Иркутской области ситуация достигла критической отметки: в начале осени зверь напал на сборщиков ягод, из-за чего два человека погибли.

К середине сентября власти ввели режим повышенной готовности на всей территории Иркутской области. За сезон жители сообщили о появлении хищников более 1500 раз. На Камчатке звери начали разгуливать прямо по улицам. Только в Петропавловске-Камчатском подтвердилось более сорока сообщений о выходе медведей в городские дворы, а в Усть-Камчатском округе даже ввели ограничение на ночные прогулки для детей.

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Нехватка еды выгоняет зверей из леса

Перед зимней спячкой медведь должен накопить огромный запас жира, поэтому весь день ищет калорийную пищу. Если в тайге случается неурожай, животному приходится расширять территорию. В 2026 году на Алтае из-за возвратных холодов завязи кедровых орехов погибли, и корм остался только в низкогорьях, где как раз расположены поселки и турбазы.

На Камчатке главная причина кроется в рыбе. Лосось считается идеальным осенним энергетиком для бурого хищника. Однако вместо ожидаемых 117 тысяч тонн фактический вылов составил всего около 55,6 тысячи тонн. Оставшись без привычного рациона, зверь расширяет зону поиска и идет на запах человеческой еды.

В это время люди массово идут за грибами, ягодами или просто отправляются в походы. Пешие прогулки на природе становятся популярнее, тем более что недавно в России утвердили новые правила ЗОЖ, но именно осенью пути туриста и голодного зверя пересекаются чаще всего.

Отстрел хищников не решает главную проблему

Ситуацию сильно усугубляет доступный мусор. Вместо того чтобы сутками искать ягоды, медведь выбирает пищевые отходы на свалке. Со временем животное усваивает, что человеческие постройки гарантируют быструю еду. Особенно это касается молодых самцов, которых взрослые особи вытесняют на незнакомые территории, ближе к дорогам и дачам.

Может показаться, что достаточно уничтожить агрессивную особь, чтобы обезопасить территорию. По данным 2021 года, в стране обитает около 300 тысяч медведей. Если убрать одного хищника, но оставить открытую свалку, на освободившееся место вскоре придет другой.

Специалисты настаивают, что бороться нужно с первопричиной. Необходимо закрывать мусорные контейнеры, ликвидировать стихийные свалки возле турбаз и ни в коем случае не подкармливать животных ради красивой фотографии. Прикормленный зверь теряет страх и в следующий раз может начать агрессивно защищать найденную еду от самого человека.

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Правила поведения при встрече с медведем

Вопреки стереотипам, бурый хищник редко рассматривает человека как добычу. Исследование сотен атак показало, что половина инцидентов — это инстинктивная защита медвежат матерью. Также зверь атакует, если наткнуться на него неожиданно в густых лесных зарослях.

Главная ошибка при встрече — попытка убежать от хищника. На короткой дистанции зверь развивает огромную скорость и легко догонит взрослого человека. Спасатели рекомендуют сохранять спокойствие, не делать резких движений и медленно отходить назад, не поворачиваясь к животному спиной.

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Собаки без поводка создают дополнительную угрозу. Испугавшийся питомец может броситься к хозяину, приведя за собой разъяренного медведя. В лесу лучше держаться открытых мест, разговаривать вслух и заранее давать зверю возможность уйти с вашей дороги.