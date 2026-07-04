В какой стране живут дольше всех. Это точно не та страна, о которой вы думаете

Каждый год специалисты составляют рейтинги стран, где люди живут дольше всего. И каждый раз лидер этого списка удивляет, потому что это не Япония, не Скандинавия и не средиземноморские курорты, а крошечное государство, о котором в этом контексте мало кто задумывается. Но даже у этого первенства есть подвох — статистика не всегда отражает реальную картину, а настоящий секрет долголетия прячется совсем в другой стране. Недавно я решил разобраться, где на самом деле стоит искать рецепт долгой жизни и почему привычные нам объяснения работают далеко не всегда.

Где люди живут дольше всего в мире

Если взять рейтинг стран по ожидаемой продолжительности жизни, лидер сейчас один — это Монако. По данным Worldometer на 2026 год, здесь живут в среднем 86,73 года. Следом идут Сан-Марино, Гонконг, Япония и Южная Корея.

На первый взгляд все просто: хочешь жить долго — переезжай в Монако. Но именно тут начинается самое любопытное.

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Почему в Монако высокая продолжительность жизни

Монако — это микрогосударство с населением около 39 тысяч человек, и это страна с высоким доходом. А когда людей так мало, статистика начинает вести себя необычно, и она сильно зависит от того, кто именно тут живет.

А живут в Монако в основном обеспеченные люди с прекрасным доступом к медицине, высоким уровнем безопасности и комфорта.

Несколько факторов работают здесь особенно сильно:

почти нулевая детская смертность — в 2024 году до 5 лет там умер примерно один ребtнок за год;

— в 2024 году до 5 лет там умер примерно один ребtнок за год; огромные расходы на здравоохранение — около 9 797 долларов на человека в 2023 году;

— около 9 797 долларов на человека в 2023 году; мало смертей от бедности, плохого питания и опасного труда.

Отдельно стоит сказать про детскую смертность. Ожидаемая продолжительность жизни сильно зависит не только от того, до скольки доживают старики, но и от того, сколько детей не доживает до взросления. Когда в раннем возрасте почти никто не умирает, средний показатель резко идет вверх.

Поэтому долгая жизнь в Монако это не про какую-то секретную диету, а про сочетание денег, медицины, безопасности и очень специфического состава населения. Честно говоря, сравнивать крошечное богатое княжество со страной на десятки миллионов человек не совсем корректно.

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Почему в Японии такие здоровые люди

А вот в Японии люди живут как раз благодаря образу жизни. В рейтинге Worldometer на 2026 год она идет сразу после Сан Марино и Гонконга с показателем около 85,15 года. А в отчете OECD Health at a Glance 2025 среди развитых стран лидерами названы Испания, Япония и Швейцария.

Главное здесь вот что: японское долголетие держится не на одном чудо-факторе, а на целой системе. Питание, медицина, профилактика, привычки — все это складывается в результат, который не получится повторить, просто купив абонемент в спортзал. В 2022 году я уже рассказывал про секрет долголетия жителей острова Окинава, рекомендую к прочтению!

Что общего у стран-долгожителей

Если присмотреться к лидерам рейтинга, у них обнаруживается несколько общих черт. На примере Японии это видно особенно наглядно.

Во-первых, низкая смертность от болезней сердца и некоторых видов рака. В научном обзоре в журнале European Journal of Clinical Nutrition прямо говорится, что высокая продолжительность жизни японцев связана с низкой смертностью от ишемической болезни сердца и рака. В развитых странах именно эти болезни уносят больше всего жизней, поэтому даже небольшое снижение риска заметно поднимает среднюю продолжительность жизни.

Во-вторых, особая структура питания. Исследователи связывают японское долголетие с рационом, где мало красного мяса и насыщенных жиров, зато много рыбы и омега-3, сои, овощей и несладкого зеленого чая. Важно понимать суть: дело не в том, чтобы есть суши. Дело в общей структуре — меньше калорийной переработанной еды и сладких напитков, больше рыбы, бобовых и овощей, умеренные порции и разнообразие.

В-третьих, низкий уровень ожирения. В Японии заметно ниже распространенность лишнего веса и средний индекс массы тела, чем на Западе. А ожирение тянет за собой диабет 2 типа, гипертонию, болезни сердца, инсульты и часть онкологических заболеваний.

Есть и неожиданный поворот. Долгое время у Японии была серьезная проблема — очень высокое потребление соли, из-за чего росли риски инсультов и рака желудка. Но привычки изменились: потребление соли упало примерно с 14,5 грамма в день в 1973 году до 9,5 грамма в 2017-м. Это, вероятно, помогло снизить давление и смертность от инсультов.

Что на самом деле означает ожидаемая продолжительность жизни

Здесь важно развеять частое заблуждение. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении это не обещанный возраст смерти. Это расчет того, сколько в среднем проживет новорожденный, если нынешние возрастные уровни смертности сохранятся в будущем.

То есть фраза «в Монако живут 86,7 года» вовсе не значит, что большинство монегасков умирают ровно в 86–87 лет. Это статистическая модель, а не предсказание для конкретного человека. Реальная продолжительность жизни сегодняшних младенцев будет зависеть от того, как изменится медицина и условия жизни за ближайшие десятилетия.

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Какие привычки долгожителей можно перенять

Главный практический вывод приятен тем, что в нем нет никакой магии. Чтобы повысить свои шансы на долгую жизнь, не нужно переезжать в Монако или становиться японцем. Достаточно скопировать те самые системные факторы, которые работают у лидеров рейтинга:

есть больше рыбы, овощей и бобовых , меньше красного мяса и переработанной еды;

, меньше красного мяса и переработанной еды; сократить сладкие напитки и калорийную еду;

и калорийную еду; держать под контролем вес , потому что ожирение тянет за собой целый список болезней;

, потому что ожирение тянет за собой целый список болезней; меньше солить пищу ;

; не пропускать профилактику и вовремя обращаться к врачу, особенно по поводу сердца.

Ни один из этих пунктов сам по себе не делает чуда. Сила именно в сочетании — ровно как у стран-долгожителей.

Формально дольше всех живут в Монако — около 86,5–86,7 года. Но это особый случай, потому что это маленькая, богатая и безопасная страна с почти нулевой детской смертностью и дорогой медициной, чья статистика искажена крошечным населением.

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А если искать настоящий пример долголетия для большой страны, то это Япония. И ее секрет не в одном волшебном продукте, а в связке привычек: умеренное питание, много рыбы и растительной пищи, низкое ожирение, меньше соли, доступная медицина и редкие смерти от того, что можно предотвратить. Хорошая новость в том, что большую часть этих привычек может перенять любой человек, независимо от того, в какой стране он живет.