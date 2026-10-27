С улыбкой Моны Лизы происходит странная вещь, если смотреть прямо на нее

Улыбка Моны Лизы кажется разной в зависимости от того, куда смотреть. Но дело не в самой картине, которая была нарисована при помощи красок с редким веществом, потому что она не меняется уже больше 500 лет. Меняется наше восприятие, и у этого есть научное объяснение.

Улыбка зависит от того, куда направлен взгляд

В 2000 году нейробиолог Маргарет Ливингстон из Гарвардской медицинской школы предложила объяснение. Она заметила, что улыбка выглядит по-разному в зависимости от того, на какую часть картины смотрит человек.

Дело в том, что глаз видит мир неравномерно. То, на что мы смотрим прямо, видно чётко, до мелочей: так мы читаем текст на экране телефона. Всё, что по краям, учёные называют периферическим зрением. Там видно размыто: мы замечаем общие очертания, движение и крупные пятна света и тени, а мелкие детали теряются.

Когда вы смотрите Моне Лизе в глаза, рот оказывается как раз сбоку от взгляда. Тонкие линии губ размываются, а крупные тени на щеках и у уголков рта остаются. Именно эти тени мозг и читает как довольно заметную улыбку.

Стоит перевести взгляд на губы, и картина меняется. Глаз начинает различать тонкие линии рта, и улыбка становится гораздо слабее. Получается парадокс: чем внимательнее мы её разглядываем, тем меньше её видно. На холсте при этом ничего не двигается, всё дело в том, как мозг обрабатывает картинку.

Сфумато: Леонардо спрятал улыбку в мягких тенях

На портрете с чёткими контурами такой фокус бы не сработал. Обычно художник проводит линии, которые отделяют губы от кожи и нос от щёк. Леонардо делал иначе: у него одни части лица почти незаметно перетекают в другие.

Этот приём называется сфумато, от итальянского слова, связанного с дымкой. Художник накладывал очень тонкие полупрозрачные слои краски, и каждый новый слой слегка менял свет и оттенки предыдущего. В итоге между светом и тенью почти не остаётся резких границ.

Лучше всего это видно у глаз и рта. У уголков губ нет чётких очертаний, на их месте мягкие тени, которые можно понять по-разному. Если смотреть на лицо целиком, они складываются в улыбку, если вглядываться в рот, теряют выразительность. В Лувре отмечают, что работа с тончайшими слоями краски в этом портрете доведена до исключительного мастерства.

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Простой опыт с картиной на большом экране

Чтобы проверить эффект, в Лувр ехать не нужно. Хватит большого изображения картины на экране.

Посмотрите Моне Лизе прямо в глаза, не переводя взгляд на рот, и оцените, насколько заметна улыбка. Теперь посмотрите прямо на губы: выражение может показаться спокойнее. Снова переведите взгляд на глаза или на пейзаж за спиной женщины: улыбка может стать отчётливее. Слегка прищурьтесь: мелкие детали пропадут, и улыбка тоже может показаться ярче.

Одинаково это получается не у всех. Многое зависит от размера картинки, расстояния до экрана и особенностей вашего зрения. Но почувствовать то, что изучала Ливингстон, так можно.

Неоднозначное лицо заставляет мозг угадывать эмоцию

У загадки есть и вторая сторона. Мы не только видим улыбку, но и всё время пытаемся понять, что женщина чувствует. На обычном фото это легко: приподнятые уголки губ, морщинки у глаз и положение щёк сразу выдают настроение.

У Моны Лизы все эти признаки очень сдержанные. Улыбка едва заметна, глаза спокойны, и однозначного ответа лицо не даёт. Поэтому мозг додумывает сам: одному она кажется довольной, другому задумчивой, третьему чуть грустной. Даже у одного и того же человека впечатление может поменяться при следующем взгляде.

Леонардо не рисовал несколько разных лиц. Выражение просто настолько неоднозначное, что его можно прочитать по-разному. Отсюда и ощущение живого портрета: мы привыкли, что лица людей постоянно меняются, а здесь то же чувство возникает перед неподвижной картиной.

На портрете Лиза Герардини, жена флорентийского торговца

О том, кто изображён на картине, ходило много версий: от неизвестной аристократки до самого Леонардо в женском облике. Документы дают объяснение проще. Это Лиза Герардини, жена богатого флорентийского торговца шёлком Франческо дель Джокондо.

Леонардо начал портрет примерно в 1503 году и дорабатывал его ещё много лет. «Мона Лиза» означает примерно «госпожа Лиза», а второе название, «Джоконда», взято от фамилии мужа. По-итальянски giocondo значит «радостный» или «весёлый», и в Лувре допускают, что улыбка могла быть игрой с этим значением.

Есть ещё история от художника и историка искусства XVI века Джорджо Вазари: будто бы во время позирования Леонардо приглашал музыкантов, певцов и шутов, чтобы лицо Лизы не выглядело мрачным. Но верить ей стоит с осторожностью. Вазари не присутствовал при работе над портретом, так что это скорее пересказ легенды, а не свидетельство очевидца.

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Задумал ли Леонардо иллюзию исчезающей улыбки

Леонардо был не только художником: он изучал анатомию, устройство глаза, свет и тени. Так что он вполне мог заметить этот эффект задолго до появления науки о мозге.

Но доказательств, что он сознательно создавал иллюзию исчезающей улыбки, нет. Почему эффект возникает, учёные объясняют довольно уверенно, а вот насколько продуманным он был у художника, установить нельзя.

Исследователи Лувра считают, что Леонардо хотел передать не только внешность Лизы, но и её внутреннее состояние. Улыбка будто зовёт зрителя к контакту, но не объясняет, откуда взялись её чувства. Возможно, в этом и была задумка: лицо выглядит живым, но разгадать его до конца нельзя.

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В итоге загадку объясняют три вещи вместе: очень мягкие тени, разница между тем, что мы видим прямо и краем глаза, и неоднозначное выражение лица. За пять веков улыбка на холсте не изменилась ни разу, меняется только то, как мы на неё смотрим.