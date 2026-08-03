Арбуз или дыня: что лучше есть в августе

Каждый август мы сталкиваемся с главной кулинарной дилеммой лета: выбрать сочный красный арбуз или медовую желтую дыню. Если смотреть исключительно на пищевую ценность, то ученые давно определили победителя, однако для нашего организма важны не только сухие цифры. Давайте разберемся, что действительно полезнее? И правда ли что один из этих летних продуктов может сделать вас здоровее?

Сколько калорий в арбузе и дыне

Многие считают арбуз легкой водой, а дыню — тяжелым и калорийным десертом. На деле разница в калорийности практически незаметна, и в 100 граммах арбуза содержится около 30 ккал, а в таком же кусочке дыни от 32 до 36 ккал. Углеводов в них тоже примерно поровну.

Главное отличие кроется в пропорциях жидкости и пищевых волокон. Арбуз примерно на 92% состоит из воды, поэтому он кажется более освежающим и после него так сильно хочется в туалет. Дыня же немного плотнее и содержит в полтора-два раза больше клетчатки. Из-за этого она лучше насыщает желудок, но называть ее «калорийной бомбой» совершенно неправильно.

Чем арбуз полезен для здоровья

Красная мякоть арбуза это не просто сладкая вода. Яркий цвет ей придает ликопин. Этот мощный природный антиоксидант защищает клетки от повреждений активными формами кислорода, и среди сладких плодов арбуз считается одним из самых заметных его источников.

Кроме того, в белой части возле корки прячется аминокислота цитруллин. Попадая в организм, она помогает кровеносным сосудам расслабляться и расширяться. Конечно, ломтик арбуза не заменит лекарства от давления, но послужит отличным дополнением к здоровому рациону. И, разумеется, арбуз идеально восполняет потерю жидкости в сильную жару — особенно для тех, кто забывает пить обычную воду.

Чем полезна дыня для здоровья

Если устроить прямое соревнование по нутриентам, основываясь на данных медицинских лабораторий и портала РБК, то дыня уверенно вырвется вперед. В дыне значительно больше витамина C, около 30 мг на 100 граммов, тогда как арбуз содержит всего около 8 мг. Этот элемент жизненно необходим как для иммунитета, так и для синтеза коллагена, поддерживающего упругость кожи и прочность сосудов.

А еще желтая мякоть богаче калием, который важен для правильной работы сердца и нервной системы. Оранжевые сорта, например канталупа, к тому же полны бета-каротином, предшественником витамина А. Также в дыне присутствуют фолаты, необходимые для правильного деления и обновления клеток.

Как правильно хранить дыню: простые способы, которые знают не все

Чем арбуз и дыня могут навредить

Главная ловушка сладких плодов кроется не в самом факте наличия углеводов, а в размере порции. Съесть за раз килограмм мякоти очень легко, а это уже огромная нагрузка на организм. Эксперты Минздрава подчеркивают, что быстрый скачок уровня глюкозы происходит именно из-за банального переедания.

Оба плода требуют аккуратности при диабете и слабом кишечнике. Дыня, благодаря клетчатке, полезна при склонности к запорам, но у людей с чувствительным пищеварением легко вызывает вздутие и брожение. Арбуз же из-за обилия жидкости может спровоцировать расстройство стула. Многие беспечно отправляют свой кишечник в нокаут, съедая половину огромного арбуза за один присест, а потом удивляются неприятным последствиям.

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Как нарезать и хранить арбуз и дыню

Самая реальная опасность летнего лакомства кроется не в пресловутых нитратах. По данным Роспотребнадзора, главная угроза это микробы на грязной кожуре. Когда вы прорезаете корку, лезвие переносит бактерии прямо в сладкую питательную среду.

Чтобы избежать отравления, достаточно соблюдать простые правила:

никогда не покупайте половинки плодов или арбузы с вырезанным на пробу «треугольником»;

избегайте покупки бахчевых с глубокими трещинами, вмятинами и мокрыми боками;

перед тем как взяться за нож, тщательно вымойте кожуру под теплой проточной водой;

разрезайте плод только чистым ножом на чистой кухонной доске;

оставшиеся куски сразу же прячьте в холодильник, так как в тепле бактерии размножаются молниеносно.

Безвредной порцией для здорового человека врачи считают около 200–300 граммов мякоти. Это несколько аккуратных ломтиков, которые легко усвоятся и принесут организму только пользу.

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В витаминном поединке побеждает дыня, но это не делает арбуз плохим. Он остается отличным источником жидкости и источником антиоксидантов. Так что лучше просто чередовать их, ориентируясь на погоду и прислушиваясь к своему пищеварению. А что больше любите вы? Пишите в нашем Telegram-чате!