Учёные нашли связь между кошками и шизофренией: насколько это опасно

Кошки для многих давно не просто питомцы, а члены семьи: у них есть свои местечки дома, они спят на наших кроватях и коленях, мурлычут, делают дом уютнее и даже заметно влияют на наш мозг. Но в 2023 году группа австралийских учёных перебрала десятки исследований за последние 44 года и пришла к неожиданному выводу: у людей, у которых дома есть кошка, примерно вдвое выше шансы столкнуться с шизофренией. Звучит тревожно — но прежде чем нести кота к соседям, давайте разберёмся, что это на самом деле значит.

Что учёные обнаружили о связи кошек и риска шизофрении

Исследователи из Квинслендского центра психиатрических исследований собрали 17 работ из 11 стран, включая США и Великобританию, и проанализировали их вместе. Такой подход называется метаанализом — когда вместо одного эксперимента смотрят сразу на множество, чтобы увидеть общую картину.

Итог: значимая связь между наличием кошки и повышенным риском расстройств шизофренического спектра действительно есть. После поправки на разные факторы получилось, что у владельцев кошек шансы примерно вдвое выше.

Но вот что важно: это связь, а не причина. Учёные сами подчёркивают это в каждом абзаце. Связь означает, что два явления встречаются вместе чаще обычного. Причина — что одно прямо вызывает другое. И это совсем не одно и то же.

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Почему связь кошек с шизофренией — ещё не доказательство их вины

Представьте простой пример: летом одновременно растут продажи мороженого и количество солнечных ожогов. Но мороженое не вызывает ожоги — просто и то, и другое связано с жаркой погодой. С кошками может быть похожая история: за связью способны прятаться десятки скрытых факторов, которые исследование просто не учло.

К тому же 15 из 17 работ были так называемыми исследованиями случай-контроль. Это формат, который в принципе не способен доказать причину и следствие, он лишь сравнивает группы людей задним числом. А часть исследований учёные прямо назвали низкокачественными.

Ещё одна нестыковка: результаты противоречат друг другу. В одной работе не нашли связи между кошкой в доме до 13 лет и шизофренией. Но та же работа показала связь, если сузить возраст до 9–12 лет. То есть даже «опасный возраст» контакта с кошкой не определён — и это сигнал, что картина далека от ясной.

Как паразит токсоплазма связан с риском шизофрении у владельцев кошек

Главный подозреваемый в этой истории — крошечный паразит Toxoplasma gondii. Идея связать кошек и психику появилась ещё в 1995 году, и именно токсоплазму назвали возможным объяснением.

Этот паразит размножается в организме кошек и может передаться человеку — чаще всего через контакт с заражёнными фекалиями животного. Но, что важно, заразиться можно и без всякой кошки: через недожаренное мясо или загрязнённую воду.

Масштаб тут серьёзный: по оценкам американского центра CDC, токсоплазмой заражены больше 40 миллионов человек в одних только США — и обычно без всяких симптомов. Попав в тело, паразит может задерживаться в нервной системе и влиять на работу мозга. Поэтому учёные изучают его влияние: изменения поведения, характера и психотические симптомы.

Но и здесь важно не перепутать совпадение с причиной: связь не доказывает, что именно токсоплазма всё это вызывает, и уж тем более — что человек получил её именно от кота.

Неожиданный поворот: дело может быть в укусах кошек

Есть в обзоре деталь, которая ломает простую логику «кошка в доме = риск». В одном исследовании с участием 354 студентов-психологов сам факт владения кошкой ни на что не повлиял. А вот у тех, кого кошка кусала, показатели были выше.

Другая работа подтвердила: связь нашлась именно с укусами, а не с самим присутствием животного. И учёные предположили, что виноват может быть совсем другой микроб — бактерия Pasteurella multocida, которая попадает в ранку при укусе. Поэтому укусы кошек опаснее, чем кажутся, даже если речь идёт о домашнем питомце.

Это меняет акцент. Возможно, дело не в кошке как таковой, а в конкретных ситуациях контакта. Хотя и это пока лишь гипотеза, требующая проверки.

Стоит ли избавляться от кошки из-за риска шизофрении

Конечно же нет. Ни одно из исследований не говорит, что кошка делает человека больным. Авторы обзора честно пишут: нужны более качественные работы на больших выборках, чтобы вообще понять, есть ли тут реальная причина.

На практике тут важнее не паниковать, а соблюдать обычную гигиену: она снижает риск токсоплазмоза независимо от всех споров.

мыть руки после уборки кошачьего лотка

чистить лоток ежедневно — паразит становится заразным не сразу

не есть недожаренное мясо и не пить сырую воду из сомнительных источников

беременным женщинам по возможности поручать уборку лотка кому-то другому

Эти меры полезны сами по себе и не требуют расставаться с питомцем.

Что в итоге известно о кошках, токсоплазме и психических расстройствах

Главный вывод этой истории не про кошек, а про то, как читать научные новости. Заголовок «кошки связаны с повышенным риском шизофрении» технически верен, но вводит в заблуждение: за словом «связь» здесь стоят противоречивые данные, слабые исследования и куча неучтённых факторов.

Кошка на коленях вам почти наверняка ничем не угрожает, тем более что кошки правда помогают здоровью и часто работают как живой антистресс. А вот привычка отличать «связь» от «причины» — навык, который точно пригодится каждому.