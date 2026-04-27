Учёные нашли остров в Антарктиде, которого не было на картах

В эпоху спутников высокого разрешения сложно поверить, что целый остров может прятаться у всех на виду, особенно когда учёные уже давно изучают, что скрывается подо льдами Антарктиды. Но именно это и произошло: экипаж немецкого ледокола «Поларштерн» случайно наткнулся на скалистый остров в одном из самых суровых морей планеты — море Уэдделла у берегов Антарктиды. Остров не значился ни на одной морской карте, хотя, судя по всему, был там всё это время — просто притворялся грязным айсбергом.

Шторм в Антарктиде привёл к открытию неизвестного острова

Международная команда из 93 учёных и членов экипажа отправилась в экспедицию SWOS (Summer Weddell Sea Outflow Study) 8 февраля 2026 года на борту ледокола Института Альфреда Вегенера (AWI). Задача была вполне конкретная: изучить глобальные океанические течения, отток льда и воды от шельфового ледника Ларсена и стремительное сокращение морского льда в этом регионе.

Но непогода внесла свои коррективы. Жестокий шторм в Южном океане заставил команду прервать исследования и искать укрытие у берегов острова Джойнвилл — ледяного форпоста вблизи оконечности Антарктического полуострова. На морской карте маршрута значилась расплывчатая пометка: «неисследованная навигационная опасность» — без уточнений, что это и откуда взялась эта информация.

Симон Дрейттер, специалист по батиметрии (картографии морского дна) из AWI, заинтересовался этой странной отметкой. Он проверил все доступные данные о береговых линиях в лаборатории, ничего не нашёл, вернулся на мостик — и увидел в иллюминаторе «айсберг», который выглядел подозрительно грязным. При ближайшем рассмотрении стало ясно: это не лёд, а скала. Корабль изменил курс — и перед командой оказался настоящий остров.

Размеры нового острова в море Уэдделла

Учёные не стали полагаться только на визуальные наблюдения. Штурманы аккуратно подвели «Поларштерн» к объекту, постоянно контролируя глубину — не менее 50 метров под килем. Ледокол подошёл на расстояние около 150 метров, обогнул остров и просканировал морское дно многолучевым эхолотом (разновидность 3D-сонара высокого разрешения). Именно с помощью таких данных учёные уточняют карту океанического дна. Параллельно запустили дрон, который снял остров сверху — данные затем обработали методом фотограмметрии, чтобы получить модель рельефа и точную карту береговой линии.

Результаты показали: остров имеет длину около 130 метров и ширину 50 метров — чуть длиннее самого «Поларштерна» (118 метров) и примерно вдвое шире. Скала возвышается над водой на 16 метров. Это была первая в истории систематическая съёмка этого участка суши.

Удивительно, но остров фигурировал на морских картах — только не как суша, а как абстрактная «опасная зона». При этом его отмеченное положение отличалось от реального примерно на одну морскую милю (около 1,85 км). На спутниковых снимках остров практически невозможно отличить от десятков дрейфующих айсбергов вокруг — из-за ледяного покрова он полностью сливался с окружением. В таких водах даже самый большой айсберг может годами менять форму, дрейфовать и распадаться на фрагменты.

Таяние льдов в Антарктиде открывает скрытую сушу

Главный вопрос: откуда взялся остров? Был ли он всегда, просто спрятанный подо льдом и снегом, или появился из-под отступающего ледника совсем недавно? Однозначного ответа пока нет, но исследователи полагают, что климатические изменения в регионе сыграли ключевую роль в его обнаружении.

Долгое время антарктический морской лёд считался относительно стабильным — в отличие от Арктики, где площадь летнего льда сокращалась примерно на 12% за десятилетие с начала спутниковых наблюдений в 1979 году. Однако примерно с 2017 года площадь летнего морского льда в северо-западной части моря Уэдделла начала резко уменьшаться — предположительно, из-за потепления поверхностных вод. И это часть более широкой проблемы, потому что морской лёд вокруг Антарктиды защищает шельфовые ледники от тёплой воды.

Экспедиция зафиксировала неожиданно интенсивное поверхностное таяние, которое затронуло снежный покров и верхние слои льда. По словам руководителя экспедиции профессора Кристиана Хааса, лёд часто был почти лишён снега и имел голубоватую или сероватую поверхность — условия, больше характерные для Арктики, чем для Антарктики. Под ледяным покровом приборы обнаружили значительные объёмы пресной талой воды, а необычные процессы во льдах моря Уэдделла уже показывали, насколько сложной может быть связь между льдом, солёностью воды, течениями и климатом.

Это масштабное таяние означает, что в Антарктиде могут обнаружиться и другие участки суши, до сих пор скрытые подо льдом. Каждый такой объект — потенциальная природная лаборатория для изучения того, как климат буквально обнажает дно планеты.

Когда найденный остров появится на морских картах

Пока у острова нет официального названия. Процесс присвоения имени новому географическому объекту — дело небыстрое и бюрократическое. Международный комитет рассмотрит открытие, и это может занять несколько месяцев.

По морской традиции, право предложить название получают первооткрыватели. Борис Доршель-Херр, руководитель батиметрической группы AWI и участник экспедиции, уже имеет подобный опыт: в 2014 году он и его команда добились нанесения на карты двух подводных гор в Южной Атлантике и море Уэдделла.

Точные координаты опубликуют после завершения процедуры именования. Данные уже внесут в Международную батиметрическую карту Южного океана (IBCSO) — ключевую базу данных рельефа дна этого региона. Это критически важно: из-за малого количества измерений и необходимости интерполяции алгоритмы обработки данных просто «стирают» неподтверждённые объекты. Теперь остров надёжно закреплён в цифровом пространстве.

Почему находка острова меняет представления об Антарктиде

Эта история — не просто курьёз из серии «а вот был случай». Она высвечивает сразу несколько серьёзных проблем.

Во-первых, наши карты Антарктиды далеко не так точны, как кажется. Обширные районы Южного океана по-прежнему зависят от старых данных и оценочных расчётов, а не от прямых измерений. Даже спутники бессильны, когда скала покрыта льдом и окружена десятками похожих на неё айсбергов.

Во-вторых, открытие подчёркивает темпы изменений в Антарктике. То, что было надёжно спрятано подо льдом десятилетиями, теперь обнажается — и учёные получают доступ к территориям, которые раньше были физически недосягаемы.

Наконец, такие находки создают новые возможности для исследований. Каждый вновь обнаруженный участок суши — это нетронутая экосистема, геологический образец и точка отсчёта для наблюдений за климатическими процессами.

Экспедиция SWOS завершилась 9 апреля 2026 года на Фолклендских островах. «Поларштерн» уже направился через Атлантику в свой порт приписки Бремерхафен, куда должен прибыть в середине мая. Впереди — анализ собранных данных, который покажет, какой вклад организмы, живущие во льду и под ним, вносят в углеродный цикл Южного океана. А безымянный остров в море Уэдделла пока просто ждёт — ему не привыкать.