Вторую яркую Луну над домами мы не увидим. И хорошо: если бы у Земли действительно появилась вторая полноценная Луна, последствия могли бы быть весьма неприятными. А нынешний космический гость настолько маленький, что его даже в обычный телескоп не разглядеть.

Земля захватила крошечный астероид ещё в апреле, но заметили его только в августе

Речь об астероиде 2026 QQ8 диаметром примерно 1–3 метра — размером с человека или небольшой шкаф. Земля временно захватила его своим притяжением ещё в апреле 2026 года, но астрономы обнаружили объект лишь в августе.

29 октября Центр малых планет Международного астрономического союза официально подтвердил, что астероид временно связан с Землёй. Такие объекты называют мини-лунами, хотя на настоящую Луну они совсем не похожи.

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Сначала учёные даже не были уверены, что это астероид

У 2026 QQ8 обнаружилась любопытная особенность: он двигался так, что возникло подозрение, будто это вовсе не природный объект, а обломок старой ракеты или спутника.

Такое уже случалось. Например, однажды астероид оказался космическим мусором, оставшимся после запуска космического аппарата.

Поэтому учёным потребовались дополнительные наблюдения с помощью мощных телескопов. Они изучили движение объекта и влияние на него солнечного света. Как сообщает Центр малых планет, искусственное происхождение удалось исключить. Перед нами действительно природное космическое тело.

Вторая Луна не появится на ночном небе

Увидеть 2026 QQ8 не получится ни невооружённым глазом, ни в любительский телескоп. Он слишком маленький и тусклый, поэтому наблюдать за ним могут только профессиональные обсерватории.

Но главное отличие даже не в размере. Настоящая Луна постоянно обращается вокруг Земли, а мини-луна задерживается здесь лишь на время. Её движение зависит от притяжения Земли, Солнца и других небесных тел.

Не стоит путать мини-луну и с квазиспутником. Последний не захвачен Землёй: он обращается вокруг Солнца почти синхронно с нашей планетой, из-за чего кажется её спутником. А 2026 QQ8 действительно оказался временно связан земным притяжением.

Новый спутник не представляет опасности для Земли

Несмотря на близость астероида, поводов для тревоги нет. По данным Европейского космического агентства, 2026 QQ8 не входит в список объектов с известным риском столкновения с Землёй.

18 августа астероид проходил примерно в 537 тысячах километров от Земли. Для сравнения: среднее расстояние до Луны составляет 384 тысячи километров. Следующее сближение ожидается 13 декабря 2026 года, но тогда расстояние будет уже около 1,35 миллиона километров.

И даже если бы такой крошечный астероид столкнулся с нашей планетой, он, скорее всего, разрушился бы в атмосфере. Заметного влияния на приливы, погоду или движение настоящей Луны он тоже не оказывает.

К началу 2027 года Земля отпустит своего гостя

Орбита 2026 QQ8 совсем не похожа на аккуратную окружность вокруг нашей планеты. В обычных условиях астероид движется вокруг Солнца, совершая один оборот примерно за 359 дней — почти столько же, сколько Земля.

Но во время нынешнего сближения земное притяжение временно изменило его движение.

Is Sar2901 a mini-moon or space junk? Even the Minor Planet Center isn't sure. The astronomy community is divided. More observations in November should help settle the debate.🔭 #astro — Tony Dunn (@tony873004.bsky.social) 2026-09-03T19:31:23.961Z

Как пишет Live Science, астероид должен освободиться от земного притяжения примерно в декабре 2026-го или январе 2027 года. Точная дата пока не установлена.

После этого он продолжит самостоятельное путешествие вокруг Солнца.

Земля уже ловила такие мини-луны и раньше

2026 QQ8 далеко не первый подобный гость. Например, астероид 2006 RH120 временно находился на орбите Земли в 2006–2007 годах. А в 2020 году астрономы обнаружили ещё один небольшой временный спутник — 2020 CD3. Мы уже рассказывали, как Земля обзавелась новой луной, которую почти никто не мог увидеть.

Совсем недавно, осенью 2024 года, рядом с Землёй почти два месяца находился ещё один необычный гость — астероид 2024 PT5. Его тоже прозвали мини-луной, хотя полного оборота вокруг нашей планеты он так и не совершил. А позже учёные выяснили, что этот космический камень, вероятно, когда-то откололся от настоящей Луны!

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Подобные захваты происходят чаще, чем кажется. Просто метровые астероиды невероятно трудно обнаружить на огромном фоне космоса. Новые телескопы позволяют находить всё больше таких объектов.

А у нынешнего гостя уже известна дата следующего визита после скорого расставания с Землёй. В декабре 2058 года 2026 QQ8 снова приблизится к Земле. Правда, расчёты не предполагают, что он вновь станет нашей мини-луной.