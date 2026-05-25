5 провальных автомобилей 80-х, которые теперь стоят дорого

В 1980-х годах автопром переживал не лучшие времена: топливный кризис, избыточный дизайн, странные инженерные решения. Многие модели тех лет критики списывали в утиль ещё до конца конвейера. Но вот парадокс — именно эти «провалы» сегодня обожает молодое поколение, которое тогда ещё даже не родилось. История знает немало случаев, когда даже самые некрасивые автомобили со временем становились объектом интереса. Вот пять машин, прошедших путь от насмешек до статуса культовых.

DeLorean DMC-12: машина времени, которая действительно вернулась

Если и есть главный символ автомобильного провала 80-х, то это DeLorean. Компания планировала выпустить 12 000 машин, но за всё время производства с 1981 по 1983 год собрала лишь около 9 000 штук — и даже их не смогла распродать. В первый год из 7 500 произведённых удалось продать только 3 000. Машина стоила 25 000 долларов, почти как Porsche 911, но уступала ему буквально во всём: в управляемости, качестве сборки, динамике. Двигатель V6 выдавал скромные 130 лошадиных сил, а разгон до сотни занимал больше 10 секунд.

Всё изменилось в 1985 году, когда вышел фильм «Назад в будущее». Нелепый спорткар с дверями-крыльями и корпусом из нержавеющей стали стал самой узнаваемой кинотачкой в истории — наравне с Aston Martin Джеймса Бонда. По данным страховых компаний, сегодня поколение X формирует 41,3% страховых запросов на DeLorean (при среднем показателе по рынку в 32,3%). А миллениалы (люди, большинство которых даже не застали производство этой машины) обеспечивают ещё 26,8% запросов. Средняя стоимость DeLorean DMC-12 в хорошем состоянии уже перевалила за 46 000 долларов — вдвое больше, чем десять лет назад.

Pontiac Fiero: от самовозгораний до культового статуса

Pontiac Fiero появился в 1984 году и почти сразу заработал дурную славу — в первую очередь из-за склонности к возгоранию двигателя. Проект был недофинансирован General Motors с самого начала, и хотя за четыре года удалось произвести около 400 000 машин, продажи неуклонно падали. В 1988-м конвейер остановили навсегда.

Но в последние годы цены на подержанные Fiero начали расти. По тем же данным страховщиков, 65% людей, запрашивающих страховку на Pontiac Fiero, относятся к поколению X или моложе — это выше, чем средняя доля молодых покупателей на всём рынке коллекционных автомобилей. Объём страховых запросов рос быстрее рынка в 2021 и 2022 годах.

Сейчас Fiero воспринимают как забавный, чуть нелепый, но харизматичный автомобиль, со своей уникальной конструкцией (среднемоторная компоновка), отличным потенциалом для тюнинга и тем самым обаянием 80-х, которое невозможно подделать.

Toyota MR2: японский ответ, который оценили спустя десятилетия

Toyota MR2 вышла в том же 1984 году и напрямую конкурировала с Fiero. В отличие от него, MR2 даже успела получить престижную награду «Автомобиль года» в Японии. Но со временем продажи упали, и в середине 2000-х Toyota полностью прекратила производство модели.

Спустя годы интерес к MR2 неожиданно вернулся. По данным страховых компаний, миллениалы обеспечивают почти 50% покупательского интереса к MR2 первого поколения (1984–1989) — это вдвое больше среднерыночного показателя для этого поколения. Цены, ожидаемо, пошли вверх.

Любопытно, что у Toyota есть долгосрочные планы по возрождению MR2, и если они реализуются, интерес к оригиналу только вырастет. Автомобильный блогер Jay из канала JayEmm on Cars ещё в 2023 году советовал покупать MR2 как одну из машин с наибольшим потенциалом роста стоимости.

Ford Mustang Fox Body: самый долгий «провал» в истории «Мустанга»

Третье поколение Ford Mustang на платформе Fox Body производилось рекордные 14 лет — с 1979 по 1993 год. Но рекордный срок не означал рекордную любовь. Авторитетное издание TopGear назвало Fox Body V8 «эпическим провалом» того времени: он не выглядел как «Мустанг», его V8 выдавал жалкие 118 лошадиных сил, и в целом машина была медленной и компромиссной. Ford настолько разочаровался, что едва не заменил Mustang переднеприводным Ford Probe. Спасло модель только возмущение фанатов.

Сегодня Fox Body переживает настоящий ренессанс. Явление даже получило собственное название — «Fox Body Boom». Рестомоды, развитый рынок запчастей и новая волна любителей разгоняют интерес и цены. Хэштег #foxbodymustang набрал более 181 000 постов в соцсети, которой мы не должны пользоваться, — для модели, которую когда-то считали худшим «Мустангом» в истории, это серьёзно.

Buick Grand National GNX: «Дарт Вейдер» среди масл-каров

С Buick ситуация была ещё более неожиданной. В 80-х Buick ассоциировался с машинами для пенсионеров — неспешными, респектабельными, скучными. И вдруг компания выпускает полностью чёрный, угрожающего вида масл-кар, который за внешность тут же получил прозвище «машина Дарта Вейдера» (который, кстати, никогда не говорил «Люк, я твой отец», если вы понимаете, о чём я).

Grand National GNX 1987 года — это отдельная история. Под капотом стоял турбированный V6 с заявленными 276 л.с. (реальная мощность, по оценкам, была ещё выше). Разгон до 100 км/ч за 4,7 секунды — в 1987 году это позволяло обогнать Lamborghini Countach. Всего было выпущено лишь 547 экземпляров GNX — и это ограничение было намеренным.

Новый GNX стоил около 29 000 долларов, но сегодня цены на коллекционные экземпляры взлетели до совершенно иных высот. Рекорд продажи одного из последних Grand National на аукционе составил 550 000 долларов. Средняя цена GNX держится около 185 000 долларов. Редкость вообще часто важнее характеристик: некоторые автомобили невозможно купить даже при наличии денег.

Отдельный толчок популярности дал рэпер Кендрик Ламар. В ноябре 2024 года он выпустил альбом GNX, названный в честь этого Buick. На обложке — его собственный GNX, а связь с машиной у Ламара глубоко личная: в 1987 году, когда он родился, отец забирал его из роддома именно на Buick Regal. Альбом возглавил Billboard 200 и стал одним из самых заметных релизов года. А выступление Ламара на Супербоуле в феврале 2025-го посмотрели 133,5 миллиона человек. После этого интерес к реальному автомобилю, и без того высокий, вырос ещё сильнее.

Еще больше познавательных статей вы найдете в нашем канале в MAX. Подпишитесь прямо сейчас!

Почему «провалы» 80-х становятся сокровищами для молодого поколения

Все пять машин объединяет одна закономерность. В 80-х их оценивали по объективным автомобильным меркам — мощность, управляемость, надёжность, соотношение цены и качества. По этим критериям они действительно проигрывали конкурентам. Но для молодых коллекционеров важно другое: характер, история, культурный контекст и та самая «атмосфера эпохи», которую невозможно воспроизвести.

DeLorean стал иконой благодаря кино. Fiero и MR2 — благодаря уникальной для своего класса среднемоторной компоновке и потенциалу для доработок. Fox Body Mustang — благодаря огромному сообществу и доступности тюнинга. А GNX — благодаря редкости, дерзости и свежему культурному импульсу от одного из главных музыкантов поколения.

В итоге получается любопытная вещь: рынок коллекционных автомобилей всё чаще определяется не экспертами, а людьми, которые выросли на фильмах, играх и музыке, связанных с этими машинами. И это работает не только с машинами: некоторые вещи из 2000-х тоже дорожают не из-за практичности, а из-за ностальгии, редкости и культурного следа. Возможно, сегодняшние «провалы» автоиндустрии через 30 лет тоже ждёт неожиданная переоценка.