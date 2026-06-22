Сутки без света в городе: к чему вы точно не готовы?

Одни сутки без электричества это не конец цивилизации, но для современного города это серьезное испытание. Свет пропадает сразу, а вот последствия накатывают волнами: сначала встают бытовые приборы и светофоры, потом начинаются проблемы со связью, водой, лифтами, магазинами, банкоматами и холодильниками. Многое зависит от причины аварии, сезона, размера города и наличия резервного питания. И к таким авариям нужно быть готовыми всегда, потому что свет может вырубить даже одна солнечная вспышка.

Что отключится в городе в первые минуты без света

В первые же секунды свет погаснет в квартирах, подъездах, офисах, магазинах и на улицах. Перестанут работать розетки, а вместе с ними Wi-Fi-роутеры, компьютеры, телевизоры, электроплиты, микроволновки, чайники, зарядки, домофоны, часть электронных замков и шлагбаумов.

В домах с электроплитами люди сразу теряют возможность нормально готовить. Там, где плита газовая, она может остаться рабочей, но современные газовые котлы, вытяжки и насосы отопления тоже зависят от электричества. Светофоры либо гаснут, либо переходят в аварийный режим. По правилам, если светофор не работает и нет регулировщика, перекресток считается нерегулируемым, и водители ориентируются на знаки приоритета и правила проезда нерегулируемых перекрестков.

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Почему без электричества пропадает связь и интернет

Домашний интернет обычно исчезает почти мгновенно, потому что роутер, оптический терминал и модем работают от розетки. Даже если провайдер где-то дальше имеет резервное питание, без розетки у вас дома сеть не поднимется.

С мобильной связью сложнее. Телефон работает от аккумулятора, но базовые станции, коммутаторы и транспортная сеть тоже требуют питания. У операторов бывают аккумуляторы и генераторы, но их хватает не всегда и не везде. Часто заряда хватает на несколько часов, после чего связь начинает пропадать. Сначала падает скорость интернета, потом ухудшается качество звонков, затем отдельные районы могут остаться вовсе без сети.

Есть и вторая причина, и это перегрузка сети. Когда свет пропадает у тысяч людей, все одновременно начинают звонить, писать и обновлять ленты. Сеть может быть физически исправной, но забитой. Поэтому в первые часы умнее не тратить заряд на бесконечные звонки, потому что короткое SMS «я дома, все нормально» проходит легче и полезнее десяти попыток дозвониться. Кстати, схожий принцип резервирования и аварийных систем работает и на куда более серьезных объектах, и мы уже разбирали, что будет, если на атомной электростанции отключат электричество.

Вода, лифт и домофон без электричества

С водой все зависит от конкретного дома. В низких зданиях вода может идти еще долго за счет давления в системе и запасов в резервуарах. А вот в высотках воду на верхние этажи поднимают электрические насосы, и без резервного питания она там пропадет быстрее, чем внизу.

Особенно неприятна потеря давления в водопроводе: при падении давления загрязнения могут попасть в трубы через обратный подсос или поврежденные участки сети. Именно поэтому после крупных аварий иногда появляется рекомендация кипятить воду, и спорить с ней не стоит.

Лифты при внезапном отключении могут остановиться между этажами. Это неприятно, но кабина лифта не падает, потому что современные лифты имеют механические тормоза, которые срабатывают и без питания.

Вот главные правила, если вы застряли в лифте:

не пытайтесь открыть двери силой и выбраться самостоятельно;

и выбраться самостоятельно; не лезьте через люк в потолке;

в потолке; нажмите кнопку вызова и позвоните диспетчеру , в управляющую компанию или на 112;

, в управляющую компанию или на 112; если связи нет, стучите в двери и зовите на помощь, ждите специалистов.

Домофоны и автоматические ворота тоже останутся без питания. Для города это значит, что аварийные службы в первые часы будут завалены вызовами: кто-то застрял в лифте, где-то не открывается дверь, где-то пожилой человек оказался на верхнем этаже без возможности спуститься. Впрочем, если связи не будет, никто и никуда дозвониться не сможет.

Как работают магазины и банкоматы при отключении света

Через полчаса город уже выглядит иначе. На дорогах появляются пробки из-за погасших светофоров, а маленькие магазины без генераторов закрываются почти сразу. Все потому, что без электричества не работают кассы, терминалы, весы, холодильные витрины и система учета.

Крупные супермаркеты держатся дольше, если есть генераторы. Но генератор обычно питает не все здание, а только критические зоны вроде холодильника, кассы, аварийного освещения и серверной. Если отключение затягивается, магазины начинают списывать скоропортящиеся продукты.

Отдельная проблема это деньги. Банкоматы и платежные терминалы тоже становятся бесполезными, поэтому наличные внезапно превращаются в самый надежный способ оплаты. Так что небольшая сумма наличными дома это не паранойя, а нормальная привычка.

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Какие продукты быстрее портятся

Первыми под угрозой оказываются продукты из холодильника, которым нужен постоянный холод. По данным Food Safety, если не открывать дверцу, холодильник сохраняет холод примерно 4 часа. Полный морозильник держится около 48 часов, наполовину пустой — около 24 часов.

Вот продукты которые портятся в тепле:

Мясо, птица, рыба и морепродукты — самые рискованные продукты; если они пролежали при температуре выше 4 градусов дольше двух часов, есть их не стоит;

— самые рискованные продукты; если они пролежали при температуре выше 4 градусов дольше двух часов, есть их не стоит; Молочные продукты — молоко, сливки, сметана, йогурт, творог и мягкие сыры быстро становятся опасными без холода;

— молоко, сливки, сметана, йогурт, творог и мягкие сыры быстро становятся опасными без холода; Готовая еда — супы, рагу, рис, макароны, запеканки, пицца, салаты с майонезом или мясом;

— супы, рагу, рис, макароны, запеканки, пицца, салаты с майонезом или мясом; Яйца и блюда из яиц — вареные яйца, омлеты, кремы, пудинги, пироги с молочно-яичной начинкой;

— вареные яйца, омлеты, кремы, пудинги, пироги с молочно-яичной начинкой; Нарезанные овощи и фрукты — целое яблоко переживет отключение, а салаты и зелень в контейнерах портятся быстрее.

Нельзя пробовать продукт на вкус, чтобы понять, безопасен ли он. Опасные бактерии не всегда меняют запах, цвет и вкус еды. После 4 часов без света скоропортящиеся продукты лучше выбросить.

А вот что обычно переживает сутки без проблем: цельные фрукты и овощи, хлеб, печенье, крупы, макароны, консервы, орехи, арахисовая паста, варенье, твердые сыры и сливочное масло. Морозильник ваш главный союзник, и если он полный и его не открывали, продукты остаются безопасными до 48 часов. Если в продукте еще есть кристаллы льда или температура не выше 4 градусов, его можно приготовить или повторно заморозить, хотя качество может ухудшиться.

Чем опасно отключение электричества зимой и летом

Сезон сильно меняет картину. Через сутки город уже живет в аварийном режиме, и именно погода добавляет рисков. В жару дома быстро перегреваются без кондиционеров, а в мороз — остывают без электрических котлов, насосов отопления и тепловых пунктов.

Именно зимой люди чаще совершают самую распространенную ошибку. Главная опасность блэкаута — не темнота, а угарный газ. Люди тащат в дом генераторы, газовые горелки, мангалы и обогреватели. Это может убить, потому что угарный газ не имеет цвета и запаха, поэтому особенно коварен. Генераторы и бензиновые двигатели нельзя использовать в доме, подвале, гараже или ближе примерно 6 метров от окон, дверей и вентиляции.

Вторая частая беда — свечи. Они кажутся простым решением, но в темной квартире с детьми, животными и уставшими людьми легко устроить пожар. Не оставляйте свечи без присмотра и тушите их перед сном.

Третья опасность — испорченная еда. После 8–12 часов без света многие продукты уже нельзя считать безопасными, даже если они нормально пахнут.

Что нужно иметь дома на случай отключения света

Минимальный набор на сутки лучше собрать заранее, а не в тот момент, когда свет уже пропал. Вот что действительно пригодится:

Вода. Запас питьевой воды из расчета примерно 3,8 литра на человека в день на несколько дней;

Запас питьевой воды из расчета примерно 3,8 литра на человека в день на несколько дней; Еда без холодильника. Консервы, крупы быстрого приготовления, хлебцы, орехи, сухофрукты, батончики, детское питание, корм для животных и обязательно ручной консервный нож;

Консервы, крупы быстрого приготовления, хлебцы, орехи, сухофрукты, батончики, детское питание, корм для животных и обязательно ручной консервный нож; Фонари вместо свечей. Лучше несколько — обычный, налобный и карманный, плюс запас батареек;

Лучше несколько — обычный, налобный и карманный, плюс запас батареек; Пауэрбанки. Хранить заряженными и проверять раз в месяц;

Хранить заряженными и проверять раз в месяц; Радио на батарейках или с ручной зарядкой. Если связь и интернет лягут, радио останется источником официальной информации;

Если связь и интернет лягут, радио останется источником официальной информации; Наличные. Терминалы и банкоматы при отключении могут не работать;

Терминалы и банкоматы при отключении могут не работать; Аптечка и лекарства. Особенно те, что нужны каждый день, и важно помнить, что часть препаратов требует охлаждения, и их безопасность стоит оценивать по инструкции;

Особенно те, что нужны каждый день, и важно помнить, что часть препаратов требует охлаждения, и их безопасность стоит оценивать по инструкции; Термометр для холодильника и морозилки. Поможет понять, оставались ли продукты при безопасной температуре;

Поможет понять, оставались ли продукты при безопасной температуре; Хладоэлементы, лед и термосумка. Если отключение затягивается дольше 4 часов, часть продуктов можно переложить в сумку-холодильник;

Если отключение затягивается дольше 4 часов, часть продуктов можно переложить в сумку-холодильник; Бумажный список телефонов. Родные, управляющая компания, аварийная служба, врач, соседи, электросети. Когда телефон сядет, память может подвести;

Родные, управляющая компания, аварийная служба, врач, соседи, электросети. Когда телефон сядет, память может подвести; Средства гигиены. Влажные салфетки, антисептик, мусорные пакеты, туалетная бумага.

Как подготовиться к отключению света на сутки

Когда свет уже погас, важнее всего не суетиться и соблюдать несколько простых правил. По сути, вся выживаемость суток без электричества сводится к экономии ресурсов и отказу от опасных самоделок.

Держитесь этого порядка действий:

Не открывайте холодильник и морозилку без необходимости, потому что каждый раз вы теряете драгоценный холод’ Экономьте заряд телефона, отключите лишние приложения, пользуйтесь SMS вместо звонков; Держите запас воды и не пейте из-под крана, воду важно кипятить; Никогда не используйте в помещении генератор, мангал или газовую горелку; Не ешьте сомнительные продукты и не проверяйте их на вкус; Следите за официальными сообщениями по радио или через короткие проверки телефона.

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Сами по себе 24 часа без электричества город переживет. По-настоящему опасным отключение делают именно бытовые ошибки: угарный газ от генераторов, забытые свечи, испорченная еда, застревание в лифте и отсутствие запаса воды. Поэтому главная подготовка к блэкауту — это набор из воды, фонарей, пауэрбанков и наличных, собранный заранее. Тогда сутки без света станут просто неудобным днем, а не настоящей бедой.