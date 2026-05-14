SpaceX специально повредила Starship перед запуском: зачем рисковать самой мощной ракетой в мире?

SpaceX вот-вот отправит в полет Starship V3. Это самая высокая и мощная ракета из всех, что когда-либо строил человек. В сборке космический корабль Starship и ракетный ускоритель Super Heavy достигают 124 метровой высоты, а это длиннее футбольного поля и на 26 метров выше ракеты NASA Space Launch System, которая недавно отправила в полет миссию Артемида 2. Тестовый полет будет суборбитальным, всего около часа, но за это время инженерам предстоит проверить целый ворох критически важных технологий.

Что нового в ракете Starship V3

В новой версии Starship V3 есть не только косметические изменения. По данным официального сайта SpaceX, ракету переделали по двигательной части: поставили новые ракетные двигатели Raptor 3, увеличили топливные баки, доработали систему реактивного управления для маневрирования в полете. Поменялся и сам метод запуска двигателей, что тоже должно сказаться на надежности.

Изменения коснулись и стартовой площадки для запуска Starship. Увеличена емкость хранилищ топлива и добавлены дополнительные насосы, чтобы заправлять ракету быстрее. Это важно, потому что еще на ранних этапах испытаний Starship после запуска SpaceX Starship на стартовой площадке были серьезные разрушения. С тех пор инфраструктура прошла долгий путь модернизации.

Еще больше познавательных статей вы найдете в нашем канале в MAX. Подпишитесь прямо сейчас!

План суборбитального полета Starship

Если все пойдёт по плану, испытание уложится примерно в час. Ракета отправится по суборбитальной траектории, то есть поднимется в космос, но не выйдет на полноценную орбиту вокруг Земли.

Как должен пройти полет Starship:

Старт и разделение: корабль Starship отстыкуется от ускорителя Super Heavy;

корабль Starship отстыкуется от ускорителя Super Heavy; Возвращение ускорителя: Super Heavy развернется и совершит управляемую посадку на воду в Мексиканском заливе;

Super Heavy развернется и совершит управляемую посадку на воду в Мексиканском заливе; Развертывание спутников: Starship выпустит 22 макета спутников Starlink нового поколения;

Starship выпустит 22 макета спутников Starlink нового поколения; Проверка теплозащиты: два макета спутника просканируют теплозащитный экран корабля, который SpaceX намеренно повредила для эксперимента.

SpaceX славится умением возвращать ракеты на площадку, но в этот раз ловить ускоритель гигантской башней не будут. Компания прямо объяснила причину тем, что Starship V3 — это «существенно переработанный аппарат», и рисковать дорогостоящей инфраструктурой на первом же испытании нового поколения слишком опасно. Поэтому Super Heavy просто сядет на воду.

Зачем SpaceX повредила теплозащитный экран Starship

Один из самых любопытных моментов предстоящего полета — эксперимент с теплозащитой. SpaceX специально нарушила целостность теплозащитного щита Starship, чтобы проверить, как корабль справляется с повреждениями при входе в атмосферу.

Логика здесь простая. Если ракету планируют использовать повторно (а именно это — конечная цель), нужно понимать, какой уровень износа теплозащиты допустим между полетами. Два спутника-макета, развёрнутые в ходе миссии, будут сканировать состояние экрана, собирая данные в реальном времени.

Этот эксперимент — часть более широкой стратегии. SpaceX заявляет, что все изменения в космической корабле Старшип нацелены на разблокировку ключевых функций аппарата, включая полное и быстрое повторное использование, перекачку топлива в космосе, развертывание спутников Starlink и орбитальных дата-центров, а также доставку людей и грузов на Луну и Марс.

Космический корабль Starship в программе Артемида

От ракеты SpaceX Starship зависят планы NASA по возвращению людей на Луну. Агентство выбрало лунный вариант Starship в качестве коммерческого посадочного модуля для миссии Артемида 4.

Схема лунной миссии выглядит так: астронавты летят к Луне в капсуле Orion, которую уже испытали в миссии Артемида 2, стыкуются с коммерческим посадочным модулем на лунной орбите, спускаются на поверхность, а затем возвращаются обратно в Orion для полета домой. В следующем году NASA планирует протестировать стыковку Orion с одним или обоими коммерческими вариантами посадочных модулей на низкой околоземной орбите.

Но у SpaceX есть конкурент: компания Blue Origin Джеффа Безоса разрабатывает свой посадочный модуль Blue Moon. NASA прямо заявляет, что готовность посадочного модуля определит, какой именно коммерческий партнер повезет астронавтов на поверхность Луны в 2028 году.

Когда состоится запуск Starship

Точная дата запуска Starship V3 пока зависит от готовности систем и погодных условий. Но даже если полет пройдет идеально, до реальных лунных миссий еще далеко. Программа Артемида отстает от графика и выходит за рамки бюджета. На момент подготовки материала у NASA до сих пор нет подходящих скафандров для лунной высадки — их разрабатывает еще один коммерческий подрядчик.

И все-таки сам по себе тестовый полет Старшип — уже серьезный шаг вперед. Каждое такое испытание приносит SpaceX то, что на Земле получить попросту негде: как ведут себя новые двигатели, как реагирует переделанный теплозащитный экран, что показывает обновленная система управления. Даже если что-то пойдет не так, результаты тестового полета Starship V3 будет критически важны для всей дальнейшей программы.

Чтобы оставаться в курсе новостей от SpaceX, подпишитесь на наш канал в MAX!

Одно можно сказать точно: ракета высотой с 40-этажный дом, способная нести десятки тонн на орбиту и спроектированная для полного повторного использования, это мощная проверка концепции, от которой зависит, как человечество будет летать в космос в ближайшие десятилетия.