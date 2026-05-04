Почему полет на Луну откладывается, хотя ракета уже готова?

Меньше месяца назад экипаж «Артемиды-2» благополучно вернулся на Землю, и это был первый пилотируемый полет в сторону Луны за полвека. Казалось бы, теперь до самой поверхности рукой подать. Но «Артемида-3», изначально задуманная как миссия с высадкой, в итоге превратилась совсем в другое, в испытательный полет на низкой околоземной орбите. И сроки опять поплыли.

Почему миссия «Артемида-3» к Луне отложена

По данным Space News, первоначальный план NASA выглядел амбициозно: «Артемида-3» должна была доставить экипаж к южному полюсу Луны, где астронавты провели бы около недели на поверхности. Общая продолжительность миссии составляла порядка 30 дней. Но в феврале 2026 года агентство радикально пересмотрело концепцию.

Вместо полета к Луне корабль Orion теперь встретится на околоземной орбите с лунными посадочными модулями от SpaceX и Blue Origin. Цель — отработать стыковку, проверить совместимость систем жизнеобеспечения и связи. По сути, это генеральная репетиция перед настоящей высадкой, а не сама высадка.

Причина проста и не слишком романтична: ни один из двух лунных посадочных модулей пока не готов к пилотируемому полету. SpaceX все еще дорабатывает версию Starship V3, на базе которой строится лунный вариант. Blue Origin завершила наземные испытания модуля Blue Moon Mark-1, но пилотируемая версия Mark-2 потребует еще больше времени.

Зачем NASA повторяет «Аполлон-9» вместо прямого полета

NASA сравнивает обновленную «Артемиду-3» с миссией «Аполлон-9» 1969 года. Тогда экипаж тоже не отправлялся к Луне — астронавты впервые опробовали лунный модуль на околоземной орбите: стыковка, расстыковка, маневры, работа в скафандрах. Полет длился десять дней и стал той самой репетицией, без которой не было бы «Аполлона-11».

Аналогия не только красивая, но и стратегически точная. Прежде чем посылать людей на Луну в совершенно новых кораблях, имеет смысл убедиться, что все системы работают вместе, хотя бы недалеко от Земли, где экипаж может быстро вернуться в случае проблем. Сложность в том, что «Артемида-3» должна синхронизировать запуск нескольких ракет от разных компаний, и вывести все аппараты на общую орбиту в одном окне. Каждый дополнительный участник усложняет логистику.

Есть и еще одно принципиальное отличие от эпохи «Аполлона». Тогда NASA контролировала весь цикл производства. Сейчас ключевые элементы, посадочные модули и скафандры, разрабатывают частные подрядчики, и темпы их работы напрямую влияют на график агентства.

План лунной миссии не определен

Парадокс «Артемиды-3» в том, что «железо» продвигается быстрее, чем план самой миссии. Центральный блок ракеты SLS уже доставлен в Космический центр Кеннеди во Флориде. Сегменты твердотопливных ускорителей прибывают по расписанию. Стыковка командного и сервисного модулей Orion запланирована на лето 2026 года.

Но при этом ключевые параметры миссии до сих пор не определены: на какой высоте будет проходить стыковка, какова продолжительность полета, какие именно операции выполнит экипаж. Орбита, сценарий, последовательность действий — все это пока обсуждается. Обсуждается даже возможность запуска SLS без верхней ступени, чтобы сохранить этот компонент для будущих миссий. Такие решения показывают, что инженерные компромиссы напрямую формируют архитектуру миссии прямо сейчас.

Отдельная история — скафандры нового поколения AxEMU, которые разрабатывает Axiom Space. Пока не ясно, будут ли они испытываться именно на «Артемиде-3» или на Международной космической станции. Представитель Axiom подтвердил, что компания предложила NASA несколько вариантов тестирования, но конкретные детали пока не согласованы.

Новые сроки «Артемиды-3» и каскадный эффект задержки

В феврале 2026 года NASA называла ориентир «середина 2027 года». Представитель программы уточнял: «не раньше марта, не позже июня». Но уже к концу апреля глава NASA Джаред Айзекман обозначил более реалистичный горизонт — конец 2027 года.

На слушаниях в Конгрессе 27 апреля он заявил, что получил подтверждения от обоих подрядчиков, SpaceX и Blue Origin, о готовности обеспечить стыковку и тест совместимости к концу 2027 года, с расчетом на попытку посадки на Луну в 2028-м.

А дальше — эффект домино. NASA планирует запускать миссии с интервалом около десяти месяцев. Стоит «Артемиде-3» уйти за апрель 2027-го, и две пилотируемые высадки в 2028 году, «Артемида-4» и «Артемида-5», в график уже не вписываются. А ведь именно это и было заявленной целью.

Экипаж миссии тоже до сих пор не объявлен. Айзекман упомянул в интервью 30 апреля, что объявление «не за горами» и что при сроке чуть больше года до запуска пора начинать подготовку. Но само отсутствие экипажа — маркер того, насколько нестабильным остается график.

Почему NASA выбрала путь осторожности

Можно было бы критиковать NASA за задержки, но стоит посмотреть на ситуацию шире. Программа «Артемида» использует принципиально новую архитектуру, где коммерческие партнеры отвечают за критические компоненты. Ни криогенная дозаправка в космосе (необходимая для Starship), ни высокоточная автономная посадка на Луну еще не были продемонстрированы в реальных условиях.

Отказ от прямой высадки в пользу тестового полета — это осознанный выбор в пользу безопасности. NASA фактически говорит: мы не будем отправлять людей на Луну в кораблях, которые еще ни разу не стыковались друг с другом в космосе.

Успешный полет «Артемиды-2» подтвердил, что сама связка SLS + Orion работает. Корабль приводнился в нескольких километрах от расчетной точки, а история с потерей теплозащитного покрытия — та самая, что всплыла еще на беспилотной «Артемиде-1», заметно сгладилась. Теперь дело за посадочными модулями: именно они задают темп всей программе.

Есть три события, по которым станет понятно, насколько реален план посадки в 2028 году:

Первый орбитальный полет Starship V3 и демонстрация дозаправки в космосе, ведь без этого архитектура SpaceX HLS не работает;

Беспилотная посадка Blue Moon Mark-1 на Луну — первые реальные летные данные для Blue Origin;

Подтверждение того, что NASA удержит десятимесячный интервал между миссиями после «Артемиды-3».

У «Артемиды-3» странная двойная роль: с одной стороны — обязательная ступенька к лунной высадке, с другой — потенциальное «бутылочное горлышко» для всего проекта. Пройдет тестовый полет удачно — путь к Луне действительно откроется. Снова сдвинется — потянет за собой все остальное. NASA пока придерживается принципа «спешить медленно», и после полувекового перерыва в полетах к Луне это, пожалуй, разумнее, чем гнаться за красивыми датами.