Сопли и козявки кажутся мерзостью. Почему без них мы жили бы хуже

Рамис Ганиев

Сопли и козявки для нас это что-то мерзкое, поэтому даже от этих слов нам хочется поморщиться и отвернуться. Однако, если разобраться, то слизь в носу это очень даже полезный инструмент нашего организма. Благодаря ей и растущим в ноздрях волосам, нос работает как мощный фильтр и ловит все лишнее, что мы вдыхаем. Давайте отложим брезгливость в сторону и узнаем, из чего именно состоят выделения в носу и для чего они нужны.

Сопли вещи неприятная, но без них мы бы жили гораздо хуже. Фото.

Сопли вещи неприятная, но без них мы бы жили гораздо хуже

Из чего состоит слизь внутри носа

Вы удивитесь, но главный компонент соплей — обычная вода. В нормальной носовой слизи ее около 90–95%. Именно поэтому свежие сопли жидкие, прозрачные и скользкие. В остальном носовая слизь состоит из белков, солей, ферментов, антител, жиров и молекул, придающих густоту.

То есть сопли это не лишняя жидкость, которая просто откуда-то взялась. Ее вырабатывает слизистая оболочка носа, а если точнее, бокаловидные клетки и клетки слизистых желез. Это продуманная смесь, где у каждого компонента своя задача.

Интересный факт: если говорить научным языком, сопли это муконазальный секрет.

Почему сопли липкие

За липкость соплей отвечают муцины. Это крупные молекулы, которые превращают воду в гель. Благодаря им слизь не просто стекает, а прилипает к пыли, пыльце, бактериям, вирусам, частицам дыма и грязи. Или же наоборот, весь мусор прилипает к ней.

Представьте липкую ленту для ловли мух, только в жидком виде и внутри носа. Слизь работает как гидрогель, богатый гликопротеинами. Он защищает ткани, смазывает поверхности и помогает выводить из организма болезнетворные микробы и мусор. Получается, что сопли — это не отходы, а расходный материал системы фильтрации нашего организма. И это фильтр отлично работает как в первой, так и второй ноздре.

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Как сопли защищают нас от микробов

Кроме воды и муцинов, в соплях есть натрий, хлориды, калий, кальций и другие электролиты. Они нужны не для вкуса, а для нормальной вязкости слизи, работы клеток и движения воды через оболочку носа.

В носовой слизи есть лизоцим, лактоферрин и секреторный IgA. Лизоцим разрушает стенки бактерий, а лактоферрин связывает железо и мешает микробам размножаться. Отдельно работает антитело IgA, который связывает микроорганизмы и мешает им прикрепляться к стенкам носа.

Микробы и частицы пыли застревают в липком слое слизи

Микробы и частицы пыли застревают в липком слое слизи

Когда организм борется с инфекцией, в слизь добавляются иммунные клетки, остатки разрушенных микробов и клеточный мусор. Именно поэтому при болезни сопли становятся гуще и заметнее это видимый результат внутренней войны.

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Что фильтрует нос человека

В соплях оседает буквально все, что вы вдыхаете носом. Список получается внушительный:

  • пыль и бытовая грязь;
  • пыльца растений и споры плесени;
  • бактерии и вирусные частицы;
  • частицы дыма и сажа;
  • шерсть животных и кусочки кожи.

Сопли в носу фильтруют то, что человек вдыхает через нос, включая пыль, аллергены и микроорганизмы. А дальше в дело вступают реснички, микроскопические волоски на клетках слизистой. Они двигают слизь либо к передней части носа, либо назад в горло.

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Почему козявки становятся твердыми

Козявка — это та же носовая слизь, только высохшая. Когда воздух забирает из соплей часть воды, остается плотный комок. Это мерзко, но дети их едят, и этому есть научное объяснение.

Состав козявки примерно такой:

  • слизь, потерявшая часть воды;
  • муцины, ставшие плотными и липкими;
  • соли и белки, которые сконцентрировались при высыхании;
  • пыль, пыльца, микробы и частицы дыма;
  • отмершие клетки слизистой;
  • иногда немного крови, если слизистая пересохла или треснула.

По сути сначала козявки это слизь из воды, белков и соли, а потом просто высыхают. Чем суше воздух вокруг, тем быстрее и тверже формируются эти комочки, поэтому зимой при работающих батареях нос «забивается» особенно активно.

Почему сопли бывают разного цвета

Цвет соплей — это своего рода индикатор того, что происходит в носу.

Разберем по порядку:

  • Прозрачные и жидкие — норма, холод, аллергия или начало простуды. Просто много водянистой слизи;
  • Белые и густые — слизистая воспалена, нос заложен, мало воды. Белков и муцинов относительно больше, отсюда густота;
  • Желтые и зеленые — активная работа иммунитета;
  • Красные или коричневые — примесь крови от сухости, ковыряния или сильного сморкания.

Важный момент про зеленый цвет. Он появляется не из-за самих бактерий, а из-за иммунных клеток. Желтый оттенок дает приход белых кровяных клеток к месту инфекции или воспаления.

И здесь стоит развеять популярный миф. Зеленые и желтые сопли не являются надежным признаком именно бактериальной инфекции. Вирусные и бактериальные болезни верхних дыхательных путей могут давать одинаковый цвет. Так что зеленые сопли сами по себе не повод бежать за антибиотиками.

Черные сопли бывают при сильном воздействии дыма и сажи, иногда при грибковых инфекциях у людей с ослабленным иммунитетом. В таких случаях лучше ориентироваться не на цвет, а на самочувствие и симптомы.

Сколько соплей в носу человека

Нос и горло производят слизь постоянно, и объемы внушительные. Железы носа и горла делают примерно 0,95–1,9 литра слизи в день. Это около одной-двух больших бутылок воды.

Большую часть слизи человек проглатывает незаметно в течение дня

Большую часть слизи человек проглатывает незаметно в течение дня

Куда все это девается? Большую часть человек просто незаметно проглатывает в течение дня. Мы обращаем внимание на слизь только тогда, когда ее становится слишком много или меняется консистенция, то есть при простуде или аллергии.

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Зачем нужны сопли и козявки

Если собрать все вместе, становится понятно, зачем организму вообще эта субстанция. Сопли увлажняют слизистую, согревают и увлажняют вдыхаемый воздух, ловят пыль и микробы, не пускают мусор глубже в легкие и помогают иммунной системе. Слизистый слой дыхательных путей работает как ловушка для патогенов и частиц, а волосы в носу выводят этот материал наружу.

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В общем, сопли это биологический фильтр, а козявки — отработанный материал. Противно? Да. Полезно? Тоже да. Так что в следующий раз, когда нос потечет, помните, что это не поломка организма, а работающая система защиты, которая прямо сейчас ловит за вас все лишнее из воздуха.

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