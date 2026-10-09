Собираем нормальную ленту в MAX: каналы, на которые стоит подписаться

Открыть MAX, посмотреть пару сообщений и закрыть — примерно так мессенджер используют многие. Проблема не всегда в самом приложении, иногда там просто нечего читать. Но стоит собрать нормальную ленту, и MAX внезапно превращается в место, куда хочется заходить не только ради переписки. Мы нашли каналы с полезными советами, интересными историями, технологиями, развлечениями и другими вещами, на которых действительно можно зависнуть.

Котята поясняют — когда хочется узнать что-то новое без лекции

Иногда тема интересная, но читать пятнадцать абзацев объяснений совершенно не хочется. Канал «Котята поясняют» решают эту проблему самым очевидным способом — сложные и не очень вещи здесь объясняют через котиков.

Причем темы вполне жизненные: ревность, гиперопека, буллинг, особенности характера и другие вещи, с которыми мы постоянно сталкиваемся. Получается что-то среднее между познавательным каналом и мемной лентой: зашел посмотреть котов, а вышел с новым фактом в голове. К тому же, научно доказано, что мемы с котиками спасают наше ментальное здоровье.

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Афиша Москва — чтобы перестать думать, куда сходить

Если живете в Москве или регулярно там бываете, такой канал удобно держать под рукой просто на случай свободного вечера. Вместо самостоятельного поиска по десяткам афиш можно открыть ленту и посмотреть, что происходит в городе прямо сейчас.

В канале появляются концерты, спектакли, выставки, стендапы и просто места для прогулок. Отдельный плюс — много бесплатных мероприятий и предложений со скидками на билеты. Например, среди недавних публикаций были бесплатный концерт, подборка парков для осенних прогулок и билеты на музыкальное мероприятие со скидкой 50%.

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AndroidInsider.ru — чтобы ваш смартфон умел больше

Большинство людей использует далеко не все возможности своего Android-смартфона. Где-то спрятана полезная настройка, где-то появилась новая функция Google, а иногда после обновления вообще непонятно, что изменилось.

AndroidInsider.ru как раз собирает такие вещи в одном месте. Здесь есть новости Android, инструкции, приложения, разборы функций и советы для владельцев Samsung, Xiaomi, Google и других смартфонов. Например, авторы отдельно проверяли, как работает защита Android от кражи и на какие функции действительно можно рассчитывать.

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Мемач — чтобы MAX не превращался в рабочую почту

Полезные статьи — это хорошо, но лента, состоящая только из новостей, советов и серьезных текстов, быстро начинает напоминать еще одну работу.

«Мемач» нужен ровно для противоположного. Тут практически никакой великой миссии: картинки, видео, актуальные шутки и мемы, которые можно посмотреть за несколько секунд и отправить тому самому другу. Канал обновляется каждый день, а основа его ленты — именно визуальные мемы.

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Рецепты в духовке — ответ на вопрос «что сегодня приготовить?»

Самая полезная подписка иногда оказывается не той, которая рассказывает о технологиях или мировых событиях, а той, которая в шесть вечера подкинула нормальную идею ужина. Тем более, ученые считают, что плотный ужин не хуже плотного завтрака.

«Рецепты в духовке» — большой кулинарный канал с блюдами, которые не требуют ресторанного оборудования и диплома повара. Мясо, овощи, выпечка, запеканки и другие варианты домашней еды собраны в одной ленте. Особенно удобно открыть канал, когда фантазия закончилась раньше продуктов в холодильнике.

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Кобура от Теслы — посмотреть, до чего опять додумались люди

Есть особый вид контента, который открываешь со словами «что это вообще такое?», а через десять минут все еще листаешь. Роботы, необычные гаджеты, странные изобретения, залипательные механизмы и другие штуки из мира технологий идеально подходят под такой формат.

Но у «Кобуры от Теслы» есть еще одна необычная особенность: авторы прямо предупреждают, что канал целиком ведет искусственный интеллект. Получается небольшой эксперимент внутри самого MAX — можно заодно посмотреть, насколько хорошо нейросеть справляется с ролью автора развлекательного техноканала.

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Тренды — чтобы не узнавать обо всем через неделю

Интернет постоянно придумывает что-нибудь новое. Сегодня все обсуждают очередную функцию приложения, завтра странный продукт, послезавтра вирусный ролик, смысл которого уже понимают все вокруг, кроме вас.

Канал «Тренды» собирает такие вещи в коротком формате: технологии, события из интернета, необычные новости и то, что прямо сейчас начинает разлетаться по соцсетям. Его удобно пролистывать вместо нескольких разных площадок, когда хочется за пару минут понять, чем сегодня живет интернет.

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Сундук Али-Бабы — чтобы маркетплейсы искали интересные вещи за вас

Wildberries, Ozon, AliExpress и Яндекс Маркет давно превратились в отдельную вселенную. Проблема только в том, что среди тысяч одинаковых карточек товара действительно интересные вещи приходится искать слишком долго.

«Сундук Али-Бабы» делает эту работу за читателя. В канал попадают гаджеты, аксессуары, товары для дома и другие находки с крупных маркетплейсов. Авторы заявляют, что выбирают вещи, которые проверяли сами либо которые получили высокие оценки покупателей. Поэтому канал удобно использовать не как очередную витрину, а как источник идей: посмотреть, какие любопытные штуки вообще появились в продаже.

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Матч ТВ — когда спорт интересует, а искать результаты лень

Футбол, хоккей, единоборства и другие крупные спортивные события порождают столько новостей, что следить за всем самостоятельно довольно утомительно. Особенно когда хочется просто быстро узнать результат и понять, что произошло.

Официальный канал Матч ТВ закрывает именно этот сценарий: открыл ленту, посмотрел главное и пошел дальше. Канал обновляется очень активно и подойдет тем, кто следит сразу за несколькими видами спорта, а не только за одним клубом или чемпионатом.

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AppleInsider.ru — чтобы понимать, что происходит с вашим iPhone

Владельцу iPhone сейчас приходится следить не только за новыми моделями. Выходит очередная iOS, меняется автономность, появляются новые функции, способы установки приложений и настройки, о существовании которых Apple не особенно громко рассказывает.

AppleInsider.ru разбирает все это с практической стороны. Например, авторы сравнивали автономность iPhone на разных версиях iOS и подробно рассказывали, какие обновления стоит устанавливать. Поэтому канал пригодится даже тем, кому совершенно неинтересно читать обычные новости Apple, но хочется нормально пользоваться уже купленным устройством.

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В итоге MAX можно собрать под себя

Сам по себе ни один мессенджер не становится интересным после установки. Все решает то, чем вы его заполните. Можно собрать бесконечную стену из одинаковых новостей, а можно сделать нормальную смесь: несколько мемов, немного технологий, спорт, рецепты, афишу и пару каналов, из которых каждый день узнаешь что-нибудь новое.

И раз уж мы заговорили о каналах, на которые можно заходить именно ради новых знаний, отдельно напомним про наш канал Hi-News.ru. Там мы рассказываем о науке, технологиях, космосе, человеческом организме и обычных вещах, за которыми часто скрывается неожиданно интересная история. Например, разбираемся, почему в швейцарском сыре становится меньше дырок, и зачем американцам измельчители пищевых отходов под раковиной.