Что делать, если интернет однажды исчезнет: 10 советов эксперта по ИИ

Денис Ширяев, эксперт по искусственному интеллекту, опубликовал пост о возможном «всемирном интернет-вайпе». По его мнению, примерно к лету 2027 года часть сети может выйти из строя. В целом, его прогнозы похожи на слухи о всемирном отключении интернета в ноябре 2026 года. Он признаёт, что это спекуляция, но всё же составил список мер. Какие именно шаги он рекомендует и почему считает их полезными даже без апокалипсиса?

Денис Ширяев и его тревожный прогноз

Денис Ширяев — эксперт по искусственному интеллекту, сооснователь сервиса neural.love и менеджер по продуктам в JetBrains, где он занимается инструментами на основе ИИ. Ещё он ведёт Telegram-канал Denis Sexy IT, на который подписаны около 140 тысяч человек.

1 ноября 2026 года он опубликовал пост о том, что называет первым «всемирным интернет-вайпом». В играх вайпом называют полное обнуление сервера, когда весь прогресс пропадает. Ширяев так называет большой сбой, после которого работать продолжит лишь часть интернета. Примерную дату он называет условно: «допустим, в июне 2027».

ИИ находит дыры быстрее, чем их успевают закрывать

Логика прогноза простая. По словам Ширяева, количество дыр в безопасности программ, которыми мы пользуемся каждый день, «намного больше, чем мы раньше думали или думаем сейчас». Нейросети помогают находить такие уязвимости всё быстрее, и в какой-то момент атакующие могут обогнать тех, кто эти дыры закрывает.

Под удар, по его мнению, попадут банки, криптобиржи, платёжные системы и облачные хранилища. Если они откажут, начнутся проблемы с оплатой покупок, поставками техники и доступом к собственным данным. А после починки, считает Ширяев, обратно в «безопасный интернет» пустят не всех: организациям придётся доказывать, что они устранили причины атаки.

Оговорку автор делает сам и прямо:

Это спекуляция, потому что строится на моей наблюдаемой реальности.

Доказательств, что сбой случится именно в 2027 году, он не приводит. Опирается он на то, что найденных уязвимостей и взломов становится больше уже сейчас.

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Десять советов Ширяева в коротком списке

Если убрать подробности, его рекомендации сводятся к таким шагам:

Не держать криптовалюту на бирже или в онлайн-кошельке, а перевести на аппаратный кошелек с хорошей репутацией. При этом для резидентов России действуют ограничения на операции с цифровой валютой, поэтому такие переводы нужно совершать с учетом требований российского законодательства.

Не ждать, что компьютерное железо подешевеет: при сбоях в поставках и платежах его станет только меньше.

Хранить данные не в облаке, а на собственных дисках.

Узнать, какую сумму вернёт банк, если с вашего счёта украдут деньги. В Нидерландах, например, вклады застрахованы на €100 000 на человека в одном банке.

на человека в одном банке. Сохранить на диск или флешку старые блоги и посты на форумах, которые дороги как память.

Держать локальные копии важных документов, которые сейчас есть только онлайн.

Иметь наличные на пару недель : если ляжет интернет, платежи тоже перестанут проходить.

: если ляжет интернет, платежи тоже перестанут проходить. Предупредить родных о мошенниках и договориться о кодовом слове, ведь подделку голоса и видео нейросетью уже трудно отличить от настоящих.

Не терять документы на квартиру и другие крупные покупки: при сбое в банках может оказаться неясно, кто кому и сколько заплатил.

Тем, кто отвечает за безопасность в компании, заранее вступить в программы ИИ-лабораторий по поиску уязвимостей, например Glasswing или Daybreak.

Сам Ширяев к своим советам относится всерьёз: часть шагов он уже сделал и даже поставил дома спутниковый интернет.

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Прогноз без доказательств, но с полезными советами

Верить в «интернет-вайп» к определённой дате необязательно, и сам автор признаёт, что так может и не случиться. Его позиция укладывается в одну фразу:

Если уж готовиться, то к плохому — к хорошему готовиться нет смысла.

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При этом большая часть советов полезна и без всякого апокалипсиса. Резервные копии, немного наличных, бумажные документы и кодовое слово с родными пригодятся и при обычном сбое банка, потере телефона или звонке мошенника.