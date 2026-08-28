Что читать в MAX: каналы, на которые действительно стоит подписаться

Рамис Ганиев

В MAX появилось так много каналов, что выбрать действительно стоящие стало почти невозможно. Одни дублируют друг друга, другие — просто копируют новости из открытых источников. А доступ к Telegram-каналам есть далеко не у всех, хотя там тоже много интересных вариантов. Мы отобрали десять каналов, которые действительно заслуживают внимания. В подборке — технологии, кино, деньги, путешествия, наука и полезные покупки. Подписываться на все необязательно, выберите пару-тройку под свои интересы и сделайте ленту осмысленнее.

В MAX уже много отличных каналов, которые разнообразят вашу ленту. Фото.

В MAX уже много отличных каналов, которые разнообразят вашу ленту

Кобура от Теслы

Канал «Кобура от Теслы» точно должен быть в вашей новостной ленте. Здесь собирают самые необычные и классные штуки со всего интернета, которые выглядят как концепты из будущего, но на самом деле их уже можно купить. Левитирующие светильники, миниатюрные роботы для рабочего стола, необычные часы, дизайнерские гаджеты и устройства, назначение которых иногда понимаешь только после просмотра видео.

Посты на канале Кобура от Теслы. Фото.

Посты на канале Кобура от Теслы

Главный принцип простой: вещь должна вызывать желание хотя бы открыть карточку товара и посмотреть, сколько такое чудо стоит. Поэтому канал особенно понравится тем, кто любит необычные гаджеты, интересный дизайн и всякие технологичные игрушки, которыми хочется удивить друзей или украсить рабочий стол.

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ProКино

Выбрать фильм на вечер иногда сложнее, чем посмотреть его целиком. В канале ProКино следят за новинками кино и сериалов, рассказывают о будущих премьерах, актерах и заметных событиях индустрии. Здесь же появляются интервью и подборки, которые пригодятся, когда хочется посмотреть что-нибудь интересное, но никаких идей нет.

Посты на канале ProКино. Фото.

Посты на канале ProКино

Причем канал не ограничивается только громкими блокбастерами. В ленте можно наткнуться на новые сериалы, узнать подробности о знакомых фильмах или найти картину, которую раньше почему-то пропустили. Хороший вариант для тех, кто любит кино, но не хочет самостоятельно следить за десятками сайтов и стримингов. Ну, или можете посмотреть на нашу подборку хороших мини-сериалов на выходные.

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AndroidInsider.ru #новости

Android давно перестал быть просто операционной системой для смартфонов. Вокруг него существует огромный мир устройств, приложений, настроек и функций, о половине которых многие владельцы телефонов даже не подозревают. Разобраться во всем этом помогает канал AndroidInsider.ru.

Посты на канале AndroidInsider.ru #новости. Фото.

Посты на канале AndroidInsider.ru #новости

Здесь рассказывают о новых смартфонах Samsung, Xiaomi, Google и других производителей, разбирают обновления Android, находят интересные приложения и объясняют, какие настройки действительно стоит изменить. Особенно полезен канал перед покупкой нового смартфона: можно заранее понять, какие модели заслуживают внимания, а за какие переплачивать особого смысла нет.

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Люблю Готовить

Вопрос «что сегодня приготовить?» способен довести до отчаяния даже человека с полным холодильником. Канал «Люблю Готовить» как раз пригодится в такие моменты: здесь собраны рецепты для всей семьи, от простых блюд на каждый день до вариантов для праздничного стола.

Посты на канале Люблю Готовить. Фото.

Посты на канале Люблю Готовить

Можно найти идею для быстрого ужина, подсмотреть новый салат, десерт или что-нибудь более основательное для выходных. Канал подойдет тем, кто любит готовить дома, но не хочет каждый раз самостоятельно перебирать десятки кулинарных сайтов в поисках нормального рецепта.

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Сундук Али-Бабы

Маркетплейсы умеют удивительно хорошо превращать покупку простой зарядки в двухчасовое путешествие по карточкам товаров. Сначала вы выбираете кабель, потом смотрите складной столик, еще через десять минут изучаете миниатюрный пылесос неизвестного назначения.

Посты на канале Сундук Али-Бабы. Фото.

Посты на канале Сундук Али-Бабы

«Сундук Али-Бабы» заметно сокращает этот путь. В канал попадают интересные товары с AliExpress, Wildberries, Ozon и Яндекс Маркета: гаджеты, инструменты, вещи для дома, автомобильные аксессуары и множество странных, но неожиданно полезных штуковин. Хороший вариант для тех, кто любит находить что-нибудь необычное, но не хочет самостоятельно перелопачивать сотни страниц маркетплейсов.

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AppleInsider.ru #новости

Владельцы техники Apple прекрасно знают, что самое интересное обычно начинается уже после покупки устройства. В iOS, macOS и других системах компании постоянно появляются новые функции, а некоторые полезные возможности спрятаны настолько глубоко, что самостоятельно их можно не найти годами.

Посты на канале AppleInsider.ru #новости. Фото.

Посты на канале AppleInsider.ru #новости

AppleInsider.ru помогает разобраться, что изменилось после очередного обновления, какие приложения стоит попробовать и как удобнее пользоваться iPhone, Mac, Apple Watch и другими устройствами. Здесь также следят за новинками Apple, слухами и возможными будущими продуктами компании, но не забывают и о практических вещах, которые можно применить прямо сейчас.

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Уютная Россия | Путешествия

Чтобы устроить хорошее путешествие, совсем не обязательно сразу смотреть билеты за границу. В России хватает мест, которые выглядят так, будто находятся где-нибудь в Альпах, Норвегии или на другом конце света. Канал «Уютная Россия | Путешествия» как раз собирает идеи для таких поездок: интересные города, красивые природные места, курорты и необычные направления внутри страны.

Посты на канале Уютная Россия | Путешествия. Фото.

Посты на канале Уютная Россия | Путешествия

Канал особенно полезен, когда хочется куда-нибудь выбраться на выходные или начать планировать следующий отпуск, но совершенно непонятно куда ехать. Можно просто листать ленту, сохранять понравившиеся места и постепенно собрать собственный список поездок по России.

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Идеи для дачи

Даже самый обычный дачный участок можно превратить в место, из которого не хочется уезжать. Канал «Идеи для дачи» собирает находки для сада, огорода и обустройства участка: от простых бытовых хитростей до интересных вариантов оформления территории и небольших строительных проектов.

Посты из канала Идеи для дачи. Фото.

Посты из канала Идеи для дачи

Здесь можно подсмотреть, как удобнее организовать грядки, чем украсить двор или какую полезную вещь сделать своими руками. Особенно канал пригодится тем, кто постоянно что-то улучшает на даче и любит сохранять идеи со словами «вот это надо будет попробовать».

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Ностальжи — Вспомним все

Иногда достаточно увидеть старую упаковку мороженого, знакомый интерьер квартиры или кадр из советского фильма, чтобы память внезапно выдала целую пачку воспоминаний. Канал «Ностальжи — Вспомним все» как раз собирает такие вещи: фотографии из СССР и 90-х, старую рекламу, любимые фильмы и передачи, музыку, предметы быта и другие детали прошлого.

Посты из канала Ностальжи — Вспомним все. Фото.

Посты из канала Ностальжи — Вспомним все

Особенно интересно рассматривать вещи, которые когда-то казались совершенно обычными, а сегодня уже выглядят почти музейными экспонатами. Канал подойдет тем, кто любит вспоминать детство и молодость или просто интересуется тем, как люди жили несколько десятилетий назад.

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Журнал НОЖ

«Журнал НОЖ» подойдет тем, кому быстро надоедают обычные новости. Здесь могут рассказать о странном психологическом феномене, необычной странице истории, современном искусстве, научном исследовании или какой-нибудь детали повседневной жизни, о которой вы раньше вообще не задумывались.

Посты из канала Журнал НОЖ. Фото.

Посты из канала Журнал НОЖ

Темы постоянно меняются, поэтому заранее предугадать, что попадется следующим постом, сложно. При этом авторы стараются не просто пересказывать очередной инфоповод, а находить в нем что-то неожиданное и объяснять, почему это вообще интересно. Хороший канал для тех, кто любит расширять кругозор и периодически узнавать что-нибудь совершенно случайное.

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Какие каналы в MAX выбрать

Необязательно превращать MAX во второй бесконечный новостной агрегатор и подписываться на сотню каналов сразу. Намного удобнее собрать небольшую ленту из нескольких тем, которые действительно интересны именно вам. А если вам не хватило науки, обязательно подпишитесь на канал Hi-News.ru, через который удобно следить за свежими постами на нашем сайте.

Об этом должны знать все: MAX не работает или не грузит — что делать

Не нужно самостоятельно искать интересное по всему интернету. Достаточно один раз правильно собрать подписки, и нужные новости, идеи и находки будут появляться в ленте сами.

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