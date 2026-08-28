Что читать в MAX: каналы, на которые действительно стоит подписаться

В MAX появилось так много каналов, что выбрать действительно стоящие стало почти невозможно. Одни дублируют друг друга, другие — просто копируют новости из открытых источников. А доступ к Telegram-каналам есть далеко не у всех, хотя там тоже много интересных вариантов. Мы отобрали десять каналов, которые действительно заслуживают внимания. В подборке — технологии, кино, деньги, путешествия, наука и полезные покупки. Подписываться на все необязательно, выберите пару-тройку под свои интересы и сделайте ленту осмысленнее.

Кобура от Теслы

Канал «Кобура от Теслы» точно должен быть в вашей новостной ленте. Здесь собирают самые необычные и классные штуки со всего интернета, которые выглядят как концепты из будущего, но на самом деле их уже можно купить. Левитирующие светильники, миниатюрные роботы для рабочего стола, необычные часы, дизайнерские гаджеты и устройства, назначение которых иногда понимаешь только после просмотра видео.

Главный принцип простой: вещь должна вызывать желание хотя бы открыть карточку товара и посмотреть, сколько такое чудо стоит. Поэтому канал особенно понравится тем, кто любит необычные гаджеты, интересный дизайн и всякие технологичные игрушки, которыми хочется удивить друзей или украсить рабочий стол.

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ProКино

Выбрать фильм на вечер иногда сложнее, чем посмотреть его целиком. В канале ProКино следят за новинками кино и сериалов, рассказывают о будущих премьерах, актерах и заметных событиях индустрии. Здесь же появляются интервью и подборки, которые пригодятся, когда хочется посмотреть что-нибудь интересное, но никаких идей нет.

Причем канал не ограничивается только громкими блокбастерами. В ленте можно наткнуться на новые сериалы, узнать подробности о знакомых фильмах или найти картину, которую раньше почему-то пропустили. Хороший вариант для тех, кто любит кино, но не хочет самостоятельно следить за десятками сайтов и стримингов. Ну, или можете посмотреть на нашу подборку хороших мини-сериалов на выходные.

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AndroidInsider.ru #новости

Android давно перестал быть просто операционной системой для смартфонов. Вокруг него существует огромный мир устройств, приложений, настроек и функций, о половине которых многие владельцы телефонов даже не подозревают. Разобраться во всем этом помогает канал AndroidInsider.ru.

Здесь рассказывают о новых смартфонах Samsung, Xiaomi, Google и других производителей, разбирают обновления Android, находят интересные приложения и объясняют, какие настройки действительно стоит изменить. Особенно полезен канал перед покупкой нового смартфона: можно заранее понять, какие модели заслуживают внимания, а за какие переплачивать особого смысла нет.

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Люблю Готовить

Вопрос «что сегодня приготовить?» способен довести до отчаяния даже человека с полным холодильником. Канал «Люблю Готовить» как раз пригодится в такие моменты: здесь собраны рецепты для всей семьи, от простых блюд на каждый день до вариантов для праздничного стола.

Можно найти идею для быстрого ужина, подсмотреть новый салат, десерт или что-нибудь более основательное для выходных. Канал подойдет тем, кто любит готовить дома, но не хочет каждый раз самостоятельно перебирать десятки кулинарных сайтов в поисках нормального рецепта.

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Сундук Али-Бабы

Маркетплейсы умеют удивительно хорошо превращать покупку простой зарядки в двухчасовое путешествие по карточкам товаров. Сначала вы выбираете кабель, потом смотрите складной столик, еще через десять минут изучаете миниатюрный пылесос неизвестного назначения.

«Сундук Али-Бабы» заметно сокращает этот путь. В канал попадают интересные товары с AliExpress, Wildberries, Ozon и Яндекс Маркета: гаджеты, инструменты, вещи для дома, автомобильные аксессуары и множество странных, но неожиданно полезных штуковин. Хороший вариант для тех, кто любит находить что-нибудь необычное, но не хочет самостоятельно перелопачивать сотни страниц маркетплейсов.

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AppleInsider.ru #новости

Владельцы техники Apple прекрасно знают, что самое интересное обычно начинается уже после покупки устройства. В iOS, macOS и других системах компании постоянно появляются новые функции, а некоторые полезные возможности спрятаны настолько глубоко, что самостоятельно их можно не найти годами.

AppleInsider.ru помогает разобраться, что изменилось после очередного обновления, какие приложения стоит попробовать и как удобнее пользоваться iPhone, Mac, Apple Watch и другими устройствами. Здесь также следят за новинками Apple, слухами и возможными будущими продуктами компании, но не забывают и о практических вещах, которые можно применить прямо сейчас.

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Уютная Россия | Путешествия

Чтобы устроить хорошее путешествие, совсем не обязательно сразу смотреть билеты за границу. В России хватает мест, которые выглядят так, будто находятся где-нибудь в Альпах, Норвегии или на другом конце света. Канал «Уютная Россия | Путешествия» как раз собирает идеи для таких поездок: интересные города, красивые природные места, курорты и необычные направления внутри страны.

Канал особенно полезен, когда хочется куда-нибудь выбраться на выходные или начать планировать следующий отпуск, но совершенно непонятно куда ехать. Можно просто листать ленту, сохранять понравившиеся места и постепенно собрать собственный список поездок по России.

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Идеи для дачи

Даже самый обычный дачный участок можно превратить в место, из которого не хочется уезжать. Канал «Идеи для дачи» собирает находки для сада, огорода и обустройства участка: от простых бытовых хитростей до интересных вариантов оформления территории и небольших строительных проектов.

Здесь можно подсмотреть, как удобнее организовать грядки, чем украсить двор или какую полезную вещь сделать своими руками. Особенно канал пригодится тем, кто постоянно что-то улучшает на даче и любит сохранять идеи со словами «вот это надо будет попробовать».

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Ностальжи — Вспомним все

Иногда достаточно увидеть старую упаковку мороженого, знакомый интерьер квартиры или кадр из советского фильма, чтобы память внезапно выдала целую пачку воспоминаний. Канал «Ностальжи — Вспомним все» как раз собирает такие вещи: фотографии из СССР и 90-х, старую рекламу, любимые фильмы и передачи, музыку, предметы быта и другие детали прошлого.

Особенно интересно рассматривать вещи, которые когда-то казались совершенно обычными, а сегодня уже выглядят почти музейными экспонатами. Канал подойдет тем, кто любит вспоминать детство и молодость или просто интересуется тем, как люди жили несколько десятилетий назад.

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Журнал НОЖ

«Журнал НОЖ» подойдет тем, кому быстро надоедают обычные новости. Здесь могут рассказать о странном психологическом феномене, необычной странице истории, современном искусстве, научном исследовании или какой-нибудь детали повседневной жизни, о которой вы раньше вообще не задумывались.

Темы постоянно меняются, поэтому заранее предугадать, что попадется следующим постом, сложно. При этом авторы стараются не просто пересказывать очередной инфоповод, а находить в нем что-то неожиданное и объяснять, почему это вообще интересно. Хороший канал для тех, кто любит расширять кругозор и периодически узнавать что-нибудь совершенно случайное.

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Какие каналы в MAX выбрать

Необязательно превращать MAX во второй бесконечный новостной агрегатор и подписываться на сотню каналов сразу. Намного удобнее собрать небольшую ленту из нескольких тем, которые действительно интересны именно вам. А если вам не хватило науки, обязательно подпишитесь на канал Hi-News.ru, через который удобно следить за свежими постами на нашем сайте.

Об этом должны знать все: MAX не работает или не грузит — что делать

Не нужно самостоятельно искать интересное по всему интернету. Достаточно один раз правильно собрать подписки, и нужные новости, идеи и находки будут появляться в ленте сами.