Вы можете быть трезвым, но вести машину как пьяный. Как так?

Пьяный водитель это главная угроза на дороге, и с этим никто не спорит. Но статистика показывает, что уставший водитель опасен не меньше, а в некоторых случаях даже больше. Достаточно пропустить одну ночь сна, чтобы реакция упала до уровня, запрещенного для управления автомобилем. Через сколько именно часов человек становится опаснее нетрезвого? Кажется, каждому водителю стоит уделять время на дневной сон.

Сравнение недосыпа и алкогольного опьянения

В 1997 году журнал Nature опубликовал результаты необычного исследования. Ученые решили выяснить, как долгое бодрствование влияет на человека по сравнению с алкоголем. Участники проходили специальные тесты на координацию и скорость реакции.

Результаты оказались пугающими. Выяснилось, что после 17–19 часов бодрствования состояние человека соответствует примерно 0,5 промилле алкоголя.

В России порог ответственности для водителей составляет 0,3 промилле в крови. Это значит, что если вы проснулись рано утром и засиделись до полуночи, ваша способность безопасно вести машину уже хуже, чем у человека, которого закон признает нетрезвым. А после суток без сна нарушения координации достигают уровня около 1 промилле.

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Как человек устает за рулем автомобиля

Чтобы понять, как именно накапливается усталость, давайте рассмотрим самый обычный день. Допустим, человек проснулся в семь утра и поехал по делам.

К 15:00 проходит восемь часов. Если ночь была спокойной, серьезных проблем с концентрацией еще нет;

Если ночь была спокойной, серьезных проблем с концентрацией еще нет; К 22:00 накапливается 15 часов бодрствования. Внимание на дороге начинает притупляться, особенно если накануне вы спали меньше нормы;

Внимание на дороге начинает притупляться, особенно если накануне вы спали меньше нормы; К полуночи проходит 17 часов. Именно в этот момент реакция падает до уровня 0,5 промилле. Человек хуже замечает знаки и медленнее переносит ногу на педаль тормоза;

Именно в этот момент реакция падает до уровня 0,5 промилле. Человек хуже замечает знаки и медленнее переносит ногу на педаль тормоза; К двум часам ночи водитель начинает совершать опасные ошибки на дороге , с трудом удерживая машину в своей полосе;

, с трудом удерживая машину в своей полосе; К семи утра следующего дня состояние достигает критической отметки в 1 промилле.

Опасность заключается в том, что речь идет не о безумных многодневных марафонах без сна. Самый высокий риск возникает в банальной ситуации, когда вы встали утром, отработали смену, а вечером решили поехать на дачу или в соседний город, надеясь проскочить пробки ночью.

Главное отличие сонного водителя от нетрезвого

Хотя исследователи сравнивают недосып с алкоголем, они по-разному действуют на мозг. Пьяный человек обычно реагирует на опасность слишком медленно или принимает неверные решения. Он может перепутать педали или слишком резко вывернуть руль.

Уставший водитель в критический момент вообще ни на что не реагирует.

При сильном истощении возникает так называемый микросон, когда мозг буквально выключается на несколько секунд. При этом глаза человека могут оставаться открытыми. На скорости 90 километров в час машина за четыре секунды пролетает около 100 метров. По данным российской Госавтоинспекции, в авариях из-за сна водители часто даже не пытаются тормозить, потому что просто не видят препятствия.

К тому же, усталость работает крайне коварно. Внимание отключается не плавно, а кусками. Вы можете отлично проехать сложный перекресток, а через пару минут не заметить выезд на встречную полосу на совершенно прямой и пустой трассе.

Влияние короткого ночного сна на вероятность аварии

Чтобы стать угрозой на дороге, вовсе не обязательно бодрствовать целые сутки. Исследователи из американской организации AAA Foundation проанализировали, как недосып накануне поездки влияет на риск попасть в ДТП.

Оказалось, что даже небольшое сокращение привычной нормы отдыха дает о себе знать. Если вместо положенных семи-восьми часов человек спал всего пять-шесть, вероятность аварии возрастает почти вдвое.

Если же удалось поспать меньше четырех часов, риск ДТП увеличивается в 11,5 раза. Авторы исследования прямо указывают, что вождение после такого короткого отдыха так же опасно, как управление машиной в состоянии сильного алкогольного опьянения.

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Как бороться с сонливостью за рулем

Многие водители уверены, что могут обмануть организм. Они включают громкую музыку, открывают окно, чтобы впустить ледяной воздух, или активно жуют жвачку. Научные эксперименты показывают, что эти методы практически не работают. Они дают ложное чувство бодрости буквально на несколько минут, но не снимают физиологическую потребность в отдыхе.

Энергетики и кофе тоже не являются панацеей. Кофеин действительно способен кратковременно взбодрить нервную систему, но он не возвращает нормальную скорость реакции истощенному мозгу.

Если вы чувствуете, что начали часто моргать, беспричинно менять скорость или не можете вспомнить последние пару километров пути, используйте единственный доказанный метод спасения:

Найдите безопасное место для парковки (обочина освещенной заправки или специальная площадка); Выпейте чашку крепкого кофе, если у вас нет к нему противопоказаний; Откиньте сиденье и постарайтесь поспать 15–20 минут; После пробуждения умойтесь и оцените свое состояние.

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Пока вы будете дремать, кофеин как раз успеет попасть в кровь и начать действовать. Эта комбинация поможет безопасно проехать еще немного, но она не заменит полноценный восьмичасовой сон.