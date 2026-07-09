5 реальных людей, из-за которых мир Гарри Поттера кажется настоящим

Вера Макарова

В одиннадцать лет Гарри Поттер узнаёт, что живёт в мире заклинаний, зелий и проклятий, и существует целый скрытый мир магии. На первый взгляд всё это чистый вымысел. Но магический мир Роулинг во многом вырос из реальных идей эпохи Возрождения — времени, когда алхимия, астрология и натурфилософия ещё не разошлись с наукой, хотя сегодня даже астрологию проверяют статистикой. Мы собрали пятерых мыслителей, чьи работы буквально просвечивают сквозь страницы книг о Гарри Поттере.

Кто стоит за магией в Гарри Поттере: реальные алхимики, астрологи и натурфилософы. Фото.

Кто стоит за магией в Гарри Поттере: реальные алхимики, астрологи и натурфилософы

Почему магия Гарри Поттера похожа на настоящую науку

Сегодня мы легко отделяем химию от алхимии, а астрономию от гороскопов. Но пятьсот лет назад такой границы просто не было. Учёные того времени всерьёз изучали магические свойства металлов и связи человека с природой, и именно из этих поисков постепенно выросли современные науки — от зоологии до хирургии.

Поэтому в мире Гарри Поттера так органично уживаются волшебство и вполне узнаваемая логика. За многими деталями стоят реальные люди, которые верили, что природа полна скрытых сил, и пытались их приручить. Кстати, некоторые волшебные твари из книг тоже имеют реальные прототипы — например, фрины из «Гарри Поттера».

Еще больше познавательных статей вы найдете в нашем канале в MAX. Подпишитесь прямо сейчас!

Философский камень Гарри Поттера: кто такой Николас Фламель

Самое прямое совпадение с книгами — это Николас Фламель (1330–1417), французский переписчик книг, прославившийся своими занятиями алхимией, то есть попытками превращать одни металлы в другие. По легенде, именно Фламель создал философский камень — вещество, которое якобы могло обращать любой металл в золото и давать эликсир бессмертия.

Помните это имя? В первой книге серии Гарри и его друзья пытаются спасти философский камень, а Фламель упоминается там под своим настоящим именем. Роулинг почти ничего не выдумывала — она взяла реальную средневековую легенду и вплела её в сюжет почти без изменений.

Николас Фламель (1330–1417). Фото.

Николас Фламель (1330–1417)

Проклятия, заклинания и сила: чему учил реальный маг Агриппа

Немецкий оккультист Генрих Корнелий Агриппа фон Неттесгейм (1486–1535) написал труд «De Occulta Philosophia» — о древней магии и её практическом применении. Книга вышла в 1533 году и стала одним из главных сочинений об оккультных знаниях того времени.

Но интереснее всего его позиция. Агриппа считал, что магия может приносить пользу человечеству, если пользоваться ею уважительно и бескорыстно. Это ровно та мысль, которая проходит через всю сагу: сила сама по себе не добро и не зло, всё решает то, как ты ей распоряжаешься. У Роулинг эта идея становится главным различием между Гарри и Волан-де-Мортом.

Генрих Корнелий Агриппа фон Неттесхайм (1486–1535). Фото.

Генрих Корнелий Агриппа фон Неттесхайм (1486–1535)

Драконы и волшебные существа: как реальные учёные описывали чудовищ

Швейцарский натуралист Конрад Гесснер (1516–1565) в 1551 году выпустил труд «Historiae Animalium», который считают одним из первых образцов современной зоологии. Раньше учёные описывали животных, опираясь на греческие мифы и библейские тексты.

Гесснер поступил иначе, он решил разделить реальных животных от вымышленных и даже добавил в свои книги сведения, полученные из вскрытий, а также многочисленные зарисовки как мифических, так и реальных существ. Интересно, что драконов он отнёс к реально существующим. В мире Гарри Поттера отголоски его записей чувствуются в бесконечных бестиариях волшебных существ — от гиппогрифов до фестралов, каждое из которых было описано с почти энциклопедической дотошностью.

Конрад Геснер (1516–1565). Фото.

Конрад Геснер (1516–1565)

Как средневековая медицина стала похожа на магию из Хогвартса

Французский хирург Амбруаз Паре (1510–1590) вошёл в историю тем, что придумал менее травматичные методы операций, которые сильно повлияли на развитие современной хирургии. В эпоху, когда раны часто прижигали раскалённым железом, а операции проводили без наркоза, это был настоящий прорыв.

При этом Паре был человеком своего времени: он верил, что изучать природу необходимо, чтобы понимать мир, и изображал в своих работах самых странных и необычных существ. Такое сочетание — строгий врач и одновременно коллекционер чудес — отлично передаёт дух эпохи, где наука и магия ещё не разошлись по разным углам, прямо как в наших любимых фильмах.

Амбруаз Паре (1510–1590). Фото.

Амбруаз Паре (1510–1590)

Зелья, яды и лекарства: почему Парацельс важен для мира Гарри Поттера

Швейцарский врач с длинным именем Филипп Теофраст Ауреол Бомбаст фон Гогенгейм известен всем как Парацельс (1493–1541). Он одним из первых начал использовать химические вещества и минералы в лекарствах — то есть, по сути, стоял у истоков химической медицины.

Но была у него и совсем не средневековая мысль. Парацельс утверждал, что лечение должно быть базовым правом человека, а не привилегией богатых. Для XVI века это звучало почти революционно. Имя Парацельса, к слову, тоже встречается в мире Гарри Поттера — его бюст стоит в Хогвартсе, и это не случайность, а прямой поклон реальному учёному.

Филипп Теофраст Ауреол Бомбаст фон Гогенгейм или просто Парацельс (1493–1541). Фото.

Филипп Теофраст Ауреол Бомбаст фон Гогенгейм или просто Парацельс (1493–1541)

Магический мир Роулинг притягивает не только выдумкой, но и тем, что стоит на настоящем историческом фундаменте. Философский камень, целебные зелья, ответственность за силу, дотошные описания волшебных тварей — всё это отражения реальных идей великих людей эпохи Возрождения. Зная это, начинаешь читать книги о Гарри Поттере иначе: не как чистую сказку, а как пересечение с настоящей историей науки.

А если хочется прикоснуться к этой вселенной вживую, есть и такой вариант — например, отправиться в Китай, где есть парки Гарри Поттера.

Новости по теме: Научное искусство
Произведения искусства влияют на самочувствие. Фото.
Произведения искусства влияют на самочувствие
Ученые разгадали одну из самых странных загадок Леонардо да Винчи. Фото.
Ученые разгадали одну из самых странных загадок Леонардо да Винчи
Найден самый древний наскальный рисунок с изображением охоты. Фото.
Найден самый древний наскальный рисунок с изображением охоты