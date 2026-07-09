5 реальных людей, из-за которых мир Гарри Поттера кажется настоящим

В одиннадцать лет Гарри Поттер узнаёт, что живёт в мире заклинаний, зелий и проклятий, и существует целый скрытый мир магии. На первый взгляд всё это чистый вымысел. Но магический мир Роулинг во многом вырос из реальных идей эпохи Возрождения — времени, когда алхимия, астрология и натурфилософия ещё не разошлись с наукой, хотя сегодня даже астрологию проверяют статистикой. Мы собрали пятерых мыслителей, чьи работы буквально просвечивают сквозь страницы книг о Гарри Поттере.

Почему магия Гарри Поттера похожа на настоящую науку

Сегодня мы легко отделяем химию от алхимии, а астрономию от гороскопов. Но пятьсот лет назад такой границы просто не было. Учёные того времени всерьёз изучали магические свойства металлов и связи человека с природой, и именно из этих поисков постепенно выросли современные науки — от зоологии до хирургии.

Поэтому в мире Гарри Поттера так органично уживаются волшебство и вполне узнаваемая логика. За многими деталями стоят реальные люди, которые верили, что природа полна скрытых сил, и пытались их приручить. Кстати, некоторые волшебные твари из книг тоже имеют реальные прототипы — например, фрины из «Гарри Поттера».

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Философский камень Гарри Поттера: кто такой Николас Фламель

Самое прямое совпадение с книгами — это Николас Фламель (1330–1417), французский переписчик книг, прославившийся своими занятиями алхимией, то есть попытками превращать одни металлы в другие. По легенде, именно Фламель создал философский камень — вещество, которое якобы могло обращать любой металл в золото и давать эликсир бессмертия.

Помните это имя? В первой книге серии Гарри и его друзья пытаются спасти философский камень, а Фламель упоминается там под своим настоящим именем. Роулинг почти ничего не выдумывала — она взяла реальную средневековую легенду и вплела её в сюжет почти без изменений.

Проклятия, заклинания и сила: чему учил реальный маг Агриппа

Немецкий оккультист Генрих Корнелий Агриппа фон Неттесгейм (1486–1535) написал труд «De Occulta Philosophia» — о древней магии и её практическом применении. Книга вышла в 1533 году и стала одним из главных сочинений об оккультных знаниях того времени.

Но интереснее всего его позиция. Агриппа считал, что магия может приносить пользу человечеству, если пользоваться ею уважительно и бескорыстно. Это ровно та мысль, которая проходит через всю сагу: сила сама по себе не добро и не зло, всё решает то, как ты ей распоряжаешься. У Роулинг эта идея становится главным различием между Гарри и Волан-де-Мортом.

Драконы и волшебные существа: как реальные учёные описывали чудовищ

Швейцарский натуралист Конрад Гесснер (1516–1565) в 1551 году выпустил труд «Historiae Animalium», который считают одним из первых образцов современной зоологии. Раньше учёные описывали животных, опираясь на греческие мифы и библейские тексты.

Гесснер поступил иначе, он решил разделить реальных животных от вымышленных и даже добавил в свои книги сведения, полученные из вскрытий, а также многочисленные зарисовки как мифических, так и реальных существ. Интересно, что драконов он отнёс к реально существующим. В мире Гарри Поттера отголоски его записей чувствуются в бесконечных бестиариях волшебных существ — от гиппогрифов до фестралов, каждое из которых было описано с почти энциклопедической дотошностью.

Как средневековая медицина стала похожа на магию из Хогвартса

Французский хирург Амбруаз Паре (1510–1590) вошёл в историю тем, что придумал менее травматичные методы операций, которые сильно повлияли на развитие современной хирургии. В эпоху, когда раны часто прижигали раскалённым железом, а операции проводили без наркоза, это был настоящий прорыв.

При этом Паре был человеком своего времени: он верил, что изучать природу необходимо, чтобы понимать мир, и изображал в своих работах самых странных и необычных существ. Такое сочетание — строгий врач и одновременно коллекционер чудес — отлично передаёт дух эпохи, где наука и магия ещё не разошлись по разным углам, прямо как в наших любимых фильмах.

Зелья, яды и лекарства: почему Парацельс важен для мира Гарри Поттера

Швейцарский врач с длинным именем Филипп Теофраст Ауреол Бомбаст фон Гогенгейм известен всем как Парацельс (1493–1541). Он одним из первых начал использовать химические вещества и минералы в лекарствах — то есть, по сути, стоял у истоков химической медицины.

Но была у него и совсем не средневековая мысль. Парацельс утверждал, что лечение должно быть базовым правом человека, а не привилегией богатых. Для XVI века это звучало почти революционно. Имя Парацельса, к слову, тоже встречается в мире Гарри Поттера — его бюст стоит в Хогвартсе, и это не случайность, а прямой поклон реальному учёному.

Магический мир Роулинг притягивает не только выдумкой, но и тем, что стоит на настоящем историческом фундаменте. Философский камень, целебные зелья, ответственность за силу, дотошные описания волшебных тварей — всё это отражения реальных идей великих людей эпохи Возрождения. Зная это, начинаешь читать книги о Гарри Поттере иначе: не как чистую сказку, а как пересечение с настоящей историей науки.

А если хочется прикоснуться к этой вселенной вживую, есть и такой вариант — например, отправиться в Китай, где есть парки Гарри Поттера.