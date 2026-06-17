Самые неожиданные изобретения Альберта Эйнштейна, о которых вы не знали

Альберт Эйнштейн в нашем воображении — это человек, который пишет уравнения о пространстве и времени, а не возится в мастерской с паяльником. Но у Эйнштейна было больше 50 патентов в разных странах. Не даром его мозг пытались украсть после смерти. Ни одно из этих изобретений так и не дошло до прилавков, зато они показывают неожиданную сторону великого физика — человека, который хотел чинить вполне земные проблемы. А некоторые из этих проблем в его время буквально убивали людей.

Что известно про Альберта Эйнштейна: детство и что на него повлияло

Страсть к изобретательству не возникла у Эйнштейна, который открыл многие невероятные вещи, на пустом месте. Он рос среди динамо-машин, ламп и электрических счётчиков — его отец и дядя владели заводом электротехники. Дядя Якоб был изобретателем в Мюнхене и оформлял патенты на дуговые лампы, электросчётчики и динамо-машины ещё в конце XIX века. Маленький Альберт рос буквально в окружении проводов и приборов.

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Этот опыт пригодился, когда с 1902 по 1909 год Эйнштейн работал патентным экспертом в Берне. Его задача была разбирать заявки и оценивать их новизну. Именно в эти годы он опубликовал свои работы «года чудес» — 1905-го: объяснил фотоэффект, доказал реальность атомов через броуновское движение, ввёл специальную теорию относительности и вывел знаменитое уравнение E=mc². По словам историка Мэтью Трейнера, эта двойная жизнь дала Эйнштейну глубокое понимание того, как устроена патентная система и какую пользу она может приносить.

Холодильник Эйнштейна, который пытался спасать жизни

В 1926 году берлинская газета рассказала жуткую историю: семья из четырёх человек задохнулась во сне, потому что их холодильник дал утечку ядовитого газа. Ранние холодильники часто работали на аммиаке, диоксиде серы или метилхлориде — стоило сломаться уплотнителю, и эти газы становились смертельными.

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Эйнштейна потрясла эта новость, и он позвонил другу — венгерскому физику Лео Силарду, который хорошо разбирался в технике. Вместе они придумали безопасный холодильник без движущихся частей и без уплотнителей, которым нечего ломать и нечем течь. Вместо шумного механического компрессора они спроектировали так называемый абсорбционный холодильник.

Принцип был простым: жидкости закипают при более низкой температуре, когда падает давление. Система использовала бутан как хладагент и аммиак как газ-носитель, а продуманная сеть камер и трубок позволяла бутану испаряться и снова конденсироваться, охлаждая продукты. Сердцем устройства был электромагнитный насос без поршня: переменный ток создавал переменное магнитное поле, которое заставляло жидкий сплав калия и натрия двигаться туда-сюда, работая как поршень.

Для своего времени это была блестящая конструкция. Но у неё был серьёзный недостаток — шум: один инженер сказал, что насос «выл, как шакал». А пока оформлялись патенты, химик Томас Миджли представил фреон — нетоксичный хладагент, который оказался куда более удачным решением. Холодильник Эйнштейна и Силарда ушёл в забвение, хотя десятилетия спустя инженеры заметили, что его насос пригодился в ядерных реакторах.

Слуховой аппарат для подруги-певицы

Изобретательская жилка Эйнштейна на этом не остановилась. В 1928 году его подруга, певица Ольга Айснер, начала терять слух. Эйнштейн обратился к инженеру Рудольфу Гольдшмидту, и вместе они набросали новый вид слухового аппарата.

В основе лежала магнитострикция — явление, при котором магнитное поле слегка меняет длину металлического стержня. Если держать стержень под натяжением, эти крошечные изменения длины можно использовать, чтобы отслеживать электрические сигналы от звука. Их патент 1934 года описывал устройство как «электромагнитный аппарат воспроизведения звука». До рынка изобретение так и не дошло — его быстро обогнали электронные усилители.

Камера, которая сама подстраивается под свет

Спустя десятилетие Эйнштейн объединился с Густавом Баки — немецко-американским рентгенологом. Они задумали камеру, которая автоматически подстраивается под освещение. Их патент 1936 года описывал «камеру с саморегулируемой интенсивностью света».

Устройство опиралось на фотоэффект — то самое явление, за которое Эйнштейн получил Нобелевскую премию. Идея была простой: фотоэлемент измерял падающий свет и подстраивал экран, чтобы кадр не оказался ни пересвеченным, ни слишком тёмным. Был ли построен прототип — точно неизвестно. Но концепция предвосхитила автоматические камеры, которые позже заполонили рынок. Kodak потом выпустит Super Six-20, которую называют первой автоматической камерой, однако идея Эйнштейна и Баки появилась раньше.

Самый неожиданный патент Эйнштейна — женская блузка

Пожалуй, самая странная запись в патентном списке Эйнштейна — дизайн женской блузки, поданный в 1936 году. Зачем — толком никто не знает. Может, услуга другу, может, просто развлечение. Так или иначе, это напоминает, что даже автор общей теории относительности мог при настроении заняться модой.

Как описывал историк науки Асис Кумар Чаудхури, конструкция отличалась боковыми вырезами, которые служили заодно и проймами для рук, а от кокетки до пояса шла центральная задняя панель. Звучит как чертёж, а не как наряд — но в этом весь Эйнштейн, который и одежду проектировал как инженер.

Почему изобретения Эйнштейна так и не стали продуктами

К концу 1920-х, когда научная репутация была уже железной, а политическая обстановка в Германии накалялась, Эйнштейн снова вернулся к изобретательству. Он объединялся с соавторами, которые сами были заядлыми экспериментаторами. Но ни один его патент не стал массовым продуктом.

Помешали Великая депрессия, приход к власти нацистов и последовавшая мировая война, а заодно стремительный технический прогресс, который обгонял его проекты. Его соавторы — Силард, Гольдшмидт и Баки — нередко совершали другие прорывы, но совместные изобретения так и остались в архивах. Если вам интересны другие неожиданные грани известных гениев, загляните в материал о забытых проектах учёных.

И всё же эти патенты по-своему ценны. Как отмечает Трейнер, они помогают восстанавливать исторические портреты коллег Эйнштейна и показывают его настоящую тягу — решать реальные проблемы людей. Гений, прославившийся абстрактными уравнениями о Вселенной, всю жизнь хотел сделать удобнее и безопаснее самые обыденные вещи: холодильник на кухне, слух близкого человека, обычный фотоснимок. И хотя коммерческого успеха он в этом не добился, его попытки напоминают, что любопытство настоящего исследователя не делится на «высокую науку» и «бытовые мелочи».