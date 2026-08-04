Почему не делают вечные лампочки, если одна горит уже 125 лет?

В пожарной части американского города Ливермор висит лампочка, которую включили ещё в 1901 году. Обычные лампочки чаще всего перегорают именно при включении, но Столетняя лампа светит уже 125 лет. Но повторять её рекорд в каждой квартире никто не торопится. Причина проста: у долговечности здесь есть своя цена.

Самая старая лампочка в мире горит с 1901 года

Лампочку изготовила компания Shelby Electric из штата Огайо. В начале XX века электрические лампочки ещё могли собирать вручную, стараясь сделать их максимально надёжными. Позже лампу передали пожарной службе Ливермора, где она работала как ночник над пожарными машинами.

За 125 лет она пережила переезды и отключения электричества, но большую часть времени продолжала светить. Общее время её работы уже превысило один миллион часов. Неудивительно, что лампа получила статус самой старой из известных работающих лампочек.

Сегодня старинный источник света выглядит скорее как музейный экспонат, случайно оставшийся включённым. Её даже поздравляют с днём рождения. Но внешне рекордсмен не поражает: вместо яркого света он даёт едва заметное оранжевое свечение.

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Почему Столетняя лампа не перегорает

Принцип работы лампы накаливания прост: внутри стеклянной колбы находится тонкая нить. Электрический ток нагревает её настолько сильно, что она начинает светиться. Чем выше температура, тем ярче свет, но тем быстрее разрушается нить.

Примерно так же ведёт себя конфорка: на слабом нагреве она может работать долго, а на максимальной мощности быстрее изнашивается. У лампочки всё решает температура нити. Чем сильнее она раскалена, тем быстрее испаряется, истончается и в конце концов разрывается.

Вероятнее всего, секрет рекорда — в необычно высоком сопротивлении нити Столетней лампы. Возможно, при ручной сборке получился редкий экземпляр, который потреблял гораздо меньше энергии и не раскалялся до опасных температур.

Долговечность лампочки оплачена тусклым светом

Формально Столетнюю лампу считают 60-ваттной, однако сейчас она потребляет около четырёх ватт мощности. При этом светит она слабее обычной современной лампы такой мощности из-за крайне низкой эффективности.

В этом и заключается ответ на главный вопрос. Сделать лампу накаливания очень долговечной можно, если не требовать от неё нормальной яркости. Но покупать источник света, который десятилетиями едва освещает потолок, большинство людей не станет.

Производителям пришлось искать компромисс между сроком службы и яркостью. Лампочка должна хорошо освещать комнату, а не просто доказывать, что её нить всё ещё цела. Для обычной квартиры гораздо разумнее заменить лампы накаливания на светодиодные: они потребляют меньше энергии при той же яркости. Рекордная долговечность не означает практичность, и Столетняя лампа отлично это показывает.

Столетняя лампа и миф о запланированном устаревании

Историю Столетней лампы часто приводят как доказательство заговора производителей. Повод для таких разговоров есть: в XX веке действительно существовал картель Phoebus, куда входили крупные компании, в том числе General Electric и Philips. Участники договорились ограничить срок службы ламп накаливания примерно 1000 часами.

Из-за этого легко решить, что раньше лампы работали десятилетиями, а затем производители намеренно сократили их ресурс. Но Столетняя лампа не доказывает заговор: она светит так долго именно потому, что работает в очень щадящем режиме и даёт слишком мало света для обычной комнаты.

Позднее рынок начал переходить от ламп накаливания к люминесцентным и светодиодным источникам. Они оказались долговечнее и практичнее, поэтому старинная технология постепенно уступила место новой.

Столетняя лампа остаётся удивительным техническим рекордом, но не образцом идеального освещения. Она показывает простую зависимость: чем сильнее раскаляется нить и чем ярче светит лампа, тем быстрее она изнашивается. Сделать источник света на 125 лет можно — если согласиться жить почти в темноте.