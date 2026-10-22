Аутизм диагностируют всё чаще: это новая эпидемия?

Аутизм диагностируют всё чаще, и со стороны это похоже на эпидемию. Но если признаки аутизма у детей и взрослых известны давно, почему цифры растут так стремительно? И что происходит со статистикой, когда детей начинают обследовать поголовно?

За 20 лет число диагнозов выросло почти в девять раз

Масштаб правда впечатляет. В Англии и Северной Ирландии за двадцать лет, с 1998 по 2018 год, новых диагнозов аутизма в поликлиниках стало больше на 787%. В США, по словам родителей, к 2022 году диагноз был почти у 4% детей и подростков.

В России число диагнозов тоже растёт. По данным фонда «Антон тут рядом», основанным на статистике Росстата и Минздрава, в 2024 году было зарегистрировано 76 096 детей с расстройствами аутистического спектра (РАС), а в 2025-м — уже 88 488. При этом первое крупное российское исследование распространённости аутизма показало, что среди младших школьников одного города РАС может встречаться примерно у 2,2% детей — значительно чаще, чем отражает официальная статистика. Правда, переносить эту оценку на всю страну пока рано.

Но есть важная деталь. Если бы врачи просто стали раньше замечать аутизм, средний возраст постановки диагноза снижался бы. А он вырос: с 9,6 до 14,5 лет. Получается, что рост идёт не за счёт малышей, а за счёт тех, кто получает диагноз уже подростком или взрослым.

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Когда проверяют всех детей подряд, роста нет

Чтобы понять, стал ли аутизм встречаться чаще, нужно годами мерить его одним и тем же способом. Так и сделали в одном южнокорейском городе: двенадцать лет подряд обследовали всех семилетних первоклассников, а не только тех, кого приводили родители. Всего проверили больше 62 тысяч детей.

Аутизм нашли у 2–3% детей. Это заметно больше, чем обычно получается в мировых оценках, потому что многие из этих детей раньше никогда не попадали к врачу. Главное другое: за двенадцать лет доля детей с аутизмом не изменилась. Менялось только то, сколько из них успевали получить официальный диагноз.

Диагноз всё чаще ставят взрослым и женщинам

Раньше аутизм считали в основном детским и «мальчиковым» диагнозом. Сейчас всё меняется: в Швеции к 2020–2022 годам среди людей 15–24 лет диагноз чаще получали девушки, чем юноши. Среди людей постарше доли сравнялись.

Одни учёные считают, что так наверстывают упущенное: девочек раньше просто недодиагностировали. Другие видят ещё и снижение планки, после которой человеку ставят диагноз. Скорее всего, правы и те, и другие.

Мягкие формы, широкие критерии и деньги

В 1994 году понятие аутизма расширили, и в него вошёл синдром Аспергера. С тех пор аутизмом называют и состояния, которые раньше не замечали или называли иначе. Поэтому изменилось и то, какие случаи попадают в статистику. В Швеции доля людей с аутизмом и умственной отсталостью среди всех диагностированных упала с более чем 55% в 2001 году до менее 7% в 2020-м.

Это сильный довод: если бы аутизм вызывала какая-то новая вредность, тяжёлых случаев тоже стало бы больше. Но растёт в основном число лёгких форм. Свою роль играют и деньги. В Австралии ввели государственные выплаты людям с инвалидностью, и только из-за этого число диагнозов аутизма выросло примерно на 32%. Вокруг выплат появились частные клиники, которые быстро ставят диагноз, а потом сами же оказывают платные услуги.

Аутизм легко спутать с другими состояниями

У медали есть и обратная сторона. Специалисты предупреждают, что взрослым порой ставят аутизм вместо других состояний, с которыми у него много общего: синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), последствий тяжёлой психологической травмы или расстройства личности. При всех них бывают бурные эмоции, чувствительность к звукам и свету, трудности в общении.

Даже «маскировка», то есть привычка изображать нормальное поведение и прятать трудности в общении, бывает и у людей без аутизма. Ошибка стоит дорого: неверный диагноз лишает подходящего лечения. Поэтому для взрослых предлагают минимальные правила хорошей диагностики:

рассказ о детстве человека хотя бы от двух близких людей, независимо друг от друга;

наблюдение за поведением в разных ситуациях, а не только в кабинете;

нейропсихологическое тестирование и отдельная проверка чувствительности к звукам, свету и прикосновениям;

обязательная проверка других возможных диагнозов;

возможность пересмотреть диагноз со временем.

Практический вывод простой: одних опросников и онлайн-тестов мало. Если вы узнали себя в роликах про аутизм, это повод для полноценного обследования, а не готовый ответ.

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Вакцины и парацетамол аутизм не вызывают

Вопрос о связи прививок с аутизмом закрыт давно, и новые данные это только подтверждают. В одной работе изучили медицинские карты 2,5 миллиона американских детей: у тех, кто получил прививку от кори, краснухи и паротита до двух лет, риск аутизма не повышен. Большие исследования, в том числе со сравнением братьев и сестёр, не нашли и причинной связи с парацетамолом и антидепрессантами во время беременности.

Аутизм во многом наследуется: по разным оценкам, гены объясняют от 40 до 90% риска. Но кое-что всё же может понемногу повышать риск. Среди подозреваемых возраст родителей, ожирение и диабет беременных, а также хроническое воспаление в организме матери. Всё это действительно встречается чаще, чем раньше. Связь с загрязнением воздуха пока слабо доказана.

Похоже, какая-то часть роста всё же может быть настоящей, учёные этого не исключают. Но главная причина роста — внимание к аутизму, а не эпидемия. Значит, стоит меньше бояться страшилок и требовательнее относиться к самому диагнозу.