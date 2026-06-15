Правда ли, что вся вода на Земле была мочой динозавров

Возможно, вы слышали странную мысль, что вода, которую вы пьете, когда-то могла быть мочой динозавра. Звучит как странная шутка, но в этом есть зерно правды. Вода на планете постоянно ходит по кругу, проходя через реки, облака, ледники и тела живых существ. И все же считать, что абсолютно вся вода Земли уже побывала внутри каждого организма, неправильно.

Сколько воды на Земле

На Земле около 1,4 миллиарда гигатонн воды, и это с учетом всего сразу. Согласно сайту Live Science, в эту цифру входят океаны, ледники, ледяные шапки, озера, реки, подземные воды и водяной пар. Цифра настолько огромная, что её сложно представить.

Теперь представим, что все живые существа на планете каждый день пропускают через себя определенный объем жидкости. Если взять оценку примерно в 0,2 гигатонны мочи в сутки и поделить на нее всю воду океанов, получится любопытный результат. Чтобы переработать весь океан, понадобилось бы около 7 миллиардов дней, это примерно 19 миллионов лет. Срок гигантский, но в масштабах истории Земли вполне реальный.

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Могла ли вода из крана побывать в организме динозавра

А вот здесь начинается самое интересное. Астероид, уничтоживший динозавров, упал около 66 миллионов лет назад, он врезался в район полуострова Юкатан и стер с лица Земли всех нелетающих динозавров. С тех пор прошло достаточно времени, чтобы живые существа переработали не один объем мирового океана.

По словам исследователей, даже если считать только период после вымирания динозавров, млекопитающие за это время прошли через себя больше воды, чем целый океан. То есть вода, которую вы пьете сегодня, действительно могла когда-то побывать в теле динозавра, древнего млекопитающего или другого животного. Это вполне логичный вывод из простой арифметики.

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Как работает круговорот воды в природе

Чтобы понять, почему вода путешествует по планете, вспомним круговорот воды из школьной программы. Солнце нагревает поверхность океанов, вода испаряется и поднимается в атмосферу. Там она собирается в облака, выпадает дождем или снегом, попадает в реки, просачивается под землю, снова испаряется, и так бесконечно. По пути часть этой воды попадает в растения и животных, а потом снова возвращается в общий поток.

Именно поэтому одни и те же молекулы воды за миллионы лет успевают побывать буквально везде. Молекула из вашего стакана могла когда-то быть каплей дождя над древним лесом, частью ледника или влагой внутри какого-нибудь существа.

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Почему вода движется по кругу с разной скоростью

Вода проходит круговорот не с постоянной скоростью. Одни молекулы испаряются и возвращаются дождем за считаные дни, а другие застревают на месте на колоссальные сроки.

Например, вода может быть заперта в виде ледникового льда на сотни тысяч лет. А есть и глубокие подземные воды, которые провели под землей десятки тысяч лет, ни разу не выходя на поверхность. Пока такая вода спит в толще ледника или глубоко под землей, она просто не участвует в общем движении и, разумеется, не проходит ни через какой живой организм.

Что такое ювенильные воды простыми словами

И вот главный аргумент, из-за которого ученые отвечают отрицательно на вопрос, вся ли вода Земли была мочой. Существует ювенильная вода, запертая глубоко под поверхностью планеты, которая никогда не выходила из недр Земли за всю её историю.

Эта вода поднимается наверх с вулканической активностью, в виде пара или лавы. <Она высвобождается, когда магма растворяет ее, а вулкан выбрасывает все это в атмосферу вместе с пеплом и камнями. Только в этот момент такая вода впервые попадает в круговорот и теоретически может однажды оказаться внутри животного. Получается, что прямо сейчас в местах вулканической активности по всему миру на поверхность пробивается новая вода, которая еще ни разу не участвовала в жизни планеты.

Так что значительная часть воды на Земле действительно уже побывала внутри живых организмов, и ваша вода вполне могла когда-то пройти через динозавра, арифметика это допускает. Но утверждать, что абсолютно вся вода планеты была мочой, нельзя, ведь часть воды заперта в ледниках и глубоких пластах на десятки и сотни тысяч лет, а ювенильная вода вообще впервые выходит наружу через вулканы.