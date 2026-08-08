Правда ли акулы должны постоянно плыть, чтобы выжить

Многие с детства слышали жутковатый факт о том, что стоит акуле остановиться, и она немедленно пойдет ко дну и задохнется. Хотя, казалось бы, акулы относятся к рыбам которые не тонут. В итоге этот популярный миф оказался правдивым лишь наполовину. Она сильно искажает реальную жизнь океанских хищников. Что же из всего этого правда, а что ложь?

Почему акулы не могут стоять на месте

Как и рыбы, акулы получают жизненно необходимый кислород не из воздуха, а из окружающей среды. Внутри их жабр скрывается множество тонких пластинок, которые густо пронизаны кровеносными сосудами. Когда вода омывает эти пластинки, растворенный в ней кислород проникает в кровь, а углекислый газ выходит наружу.

Проблема в том, что одна и та же порция воды очень быстро отдает весь доступный кислород. Если она застаивается, жабры остаются влажными, но дышать животное фактически перестает. Именно поэтому акуле необходим непрерывный поток свежей воды через жаберные щели. Иначе начнется гипоксия.

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Какие акулы постоянно плавают чтобы дышать

По способу дыхания этих морских обитателей можно разделить на два основных лагеря. Первые используют так называемую проточную вентиляцию. Механизм ее работы предельно прост и зависит от скорости:

Хищник плывет вперед с приоткрытой пастью; Встречная вода под давлением заходит внутрь; Поток естественным образом промывает жабры и выходит через щели.

К таким животным относятся большая белая, китовая акула и мако. Они действительно не могут дышать без движения.

Но у множества других видов есть совершенно иной механизм, ротово-глоточная прокачка. Они используют мышцы рта и глотки как мощный биологический насос. Расширяя пасть, они втягивают воду, а затем с силой проталкивают ее через жабры. Благодаря этому донные виды способны оставаться на одном месте и нормально дышать, совершенно не двигая хвостом.

Что будет если белая акула остановится

Если большая белая акула по какой-то причине окажется обездвижена в спокойной воде, она не умрет в ту же секунду. Сначала резко упадет объем кислорода, поступающего в кровь. Затем начнется постепенное кислородное голодание мышц и мозга.

Хищник начнет слабеть, теряя координацию. Возникнет опасный замкнутый круг, при котором чем меньше у акулы сил, тем сложнее ей разогнаться, чтобы пустить спасительную воду через жабры. Если движение не возобновится, животное в итоге задохнется. Однако скорость развития кислородного голодания зависит от температуры воды, размеров хищника и уровня стресса.

Именно поэтому попадание в рыболовные сети так губительно для активных видов. Попытки вырваться сжигают остатки кислорода, и даже после освобождения животное может не выжить из-за сильнейшего истощения.

Почему остановившаяся акула начинает тонуть

Часто дыхание путают с другой важнейшей особенностью акул, отсутствием плавательного пузыря. Большинство обычных рыб могут надувать специальный орган газом, чтобы словно поплавок зависать на нужной глубине.

Акулы лишены такой роскоши. Чтобы не тонуть, они полагаются на легкий хрящевой скелет и огромную печень, богатую жиром. Но главную роль играет само движение: грудные плавники работают по принципу крыльев самолета. Пока акула плывет вперед, возникает подъемная сила, удерживающая тяжелое тело в толще воды.

Если движение прекращается, эта сила мгновенно пропадает. Животное начинает медленно погружаться. Для донных видов в этом нет никакой проблемы, и они просто ложатся на песок. А вот пелагические виды рыб действительно рискуют уйти на опасную глубину.

Пелагические рыбы — это виды, которые обитают в толще воды океанов, морей или крупных озёр, вдали от дна и прибрежной зоны.

Правда ли что акулы не спят

Долгое время считалось, что акулы не спят вообще. Однако недавние исследования доказали обратное. В 2022 году ученые наблюдали за новозеландскими кошачьеголовыми акулами и зафиксировали у них полноценный сон.

Во время долгих остановок обмен веществ у этих животных сильно замедлялся, а потребление кислорода заметно падало. Они лежали на дне и практически не реагировали на внешние раздражители. Что касается крупных океанических видов, ученые предполагают, что они могут впадать в подобие транса на ходу, доверяя управление хвостом рефлексам спинного мозга.

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Открытие того факта, что акулы могут отдыхать и переключать способы дыхания, делает их еще более удивительными созданиями. Это не примитивные торпеды, обреченные на вечное движение, а сложнейшие организмы, идеально приспособившиеся к жизни в океане. Теперь, глядя на лежащую на дне акулу, можно с уверенностью сказать, что она не умирает, а просто набирается сил.