Полнолуние в сентябре 2026 года: когда взойдёт Урожайная Луна

В конце сентября над Россией взойдёт Урожайная Луна — одно из самых заметных полнолуний осени. В этот раз она приходится на насыщенный отрезок астрономических событий сентября, поэтому смотреть стоит не только на сам лунный диск. Разбираемся, когда лучше выходить наблюдать Луну, откуда взялось её необычное название и какие детали на небе легко пропустить, если смотреть только на неё.

Точный момент полнолуния и лучшие часы для наблюдений

Астрономическое полнолуние наступит в 16:49 по всемирному времени, то есть в 19:49 по Москве. Для европейской части России это ещё вечер субботы, а вот восточнее Новосибирска календарь успеет перелистнуться: в Иркутске полнолуние придётся на 00:49 уже 27 сентября, во Владивостоке на 02:49, а в Петропавловске-Камчатском на 04:49.

Самый красивый момент — восход Луны вечером 26 сентября. В Москве она покажется над горизонтом в 17:47, в Петербурге в 18:11, в Екатеринбурге в 18:19, в Новосибирске в 18:50. Низко над горизонтом лунный диск часто кажется жёлтым или оранжевым, потому что его свет проходит сквозь плотный слой атмосферы. А из-за лунной иллюзии — обмана зрения, который до сих пор до конца не объяснён, — Луна у горизонта выглядит заметно крупнее, чем на самом деле.

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Если 26-го небо затянет облаками, ничего страшного. Как и с Оленьей Луной в июле, ловить сам момент не обязательно: 25 и 27 сентября диск будет почти таким же полным. Кстати, 25 сентября в Китае отмечают Праздник середины осени с лунными пряниками и фонариками — до астрономического полнолуния ещё сутки, но на глаз Луна в этот вечер уже круглая.

Новолуние 11 сентября и остальные фазы месяца

Полный лунный цикл сентября 2026 года укладывается в четыре даты, и все они по московскому времени.

Последняя четверть — 4 сентября, 10:51

Новолуние — 11 сентября, 06:27

Первая четверть — 18 сентября, 23:44

Полнолуние — 26 сентября, 19:49

В новолуние Луна стоит между Землёй и Солнцем, и мы её не видим вовсе. Для любителей астрономии это лучшие ночи месяца: небо тёмное, и можно разглядеть тусклые галактики, туманности и звёздные скопления, которые в полнолуние просто тонут в лунном свете.

А 19 сентября, на следующий день после первой четверти, пройдёт Международная ночь наблюдения Луны — ежегодная акция NASA с публичными наблюдениями и лекциями по всему миру. Дата выбрана не случайно: в четверти вдоль терминатора, границы дня и ночи на Луне, солнечный свет падает под острым углом, тени вытягиваются, и кратеры с горными хребтами видны рельефно даже в бинокль. Полная Луна для разглядывания поверхности подходит гораздо хуже.

Почему сентябрьское полнолуние назвали Урожайной Луной

Урожайная Луна — не просто «полнолуние в сентябре». Так называют полнолуние, ближайшее к сентябрьскому равноденствию. В 2026 году равноденствие наступит 23 сентября в 03:06 МСК, и полнолуние 26-го оказывается к нему ближе, чем августовское или октябрьское.

Секрет названия в том, как Луна восходит в эти дни. Обычно каждый следующий день она поднимается над горизонтом примерно на 50 минут позже. Но около осеннего равноденствия в Северном полушарии путь Луны пересекает восточный горизонт под небольшим углом, и от ночи к ночи она смещается в основном вдоль горизонта, а не под него. В итоге несколько вечеров подряд Луна встаёт почти сразу после заката.

До появления электричества это была практическая выгода: яркая Луна сразу после захода Солнца давала крестьянам лишние часы на уборку урожая. Отсюда и имя. У других народов свои варианты: у дакота это Луна Урожая Кукурузы, у чероки Ореховая Луна, у оджибве Луна Опадающих Листьев, в Европе Винная Луна, а в старой Англии Ячменная.

Эффект зависит от широты и сезона, поэтому в Южном полушарии своя Урожайная Луна — около мартовского равноденствия, в 2026 году она была 2 апреля. И ещё одна оговорка: Урожайная Луна не всегда сентябрьская. Если октябрьское полнолуние окажется ближе к равноденствию, звание достанется ему — в следующий раз так случится в 2028 году.

Сатурн и Нептун по соседству с Луной

Самая яркая «звезда» рядом с полной Луной в эти ночи — Сатурн. Он светит с блеском около 0,4 звёздной величины и выглядит как желтоватая немерцающая точка, которую легко найти без всякой оптики.

Чуть дальше прячется Нептун. Примерно 25–26 сентября он проходит противостояние: Земля оказывается точно между планетой и Солнцем, поэтому Нептун виден всю ночь и достигает максимальной яркости года. Правда, для далёкой планеты это всё равно скромные 7,8 звёздной величины — глазом её не увидеть. В тёмном небе хватило бы бинокля, но при полной Луне лучше брать телескоп.

Ромб из Луны, Сатурна и звёзд Пегаса

В ночь с 25 на 26 сентября на востоке можно поймать любопытную фигуру: полная Луна, Сатурн и две звезды Большого Квадрата Пегаса, Маркаб и Альгениб, выстроятся в ромб. В самый симметричный момент каждая его сторона составит около 16 градусов — это полтора сжатых кулака на вытянутой руке.

В Москве наблюдать можно с 20:00, а самой ровной фигура станет ближе к 04:15. Похожее расписание у Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и Иркутска, а вот во Владивостоке ромб лучше искать в ночь с 26 на 27 сентября. Идеальную симметрию увидят жители Северной Америки, но и в России фигура невооружённым глазом будет читаться как ромб.

Луну и Сатурн не заметить невозможно, а вот Маркаб с блеском 2,5 и Альгениб с блеском 2,8 лунный свет может приглушить. Помогут место подальше от городских фонарей или обычный бинокль.

Луна в созвездии Рыб, но в знаке Овна

26 сентября полная Луна будет светить среди звёзд Рыб, рядом с астеризмом Кольцо. Это фигура из неярких звёзд, которая изображает голову одной из двух рыб. Часть этих звёзд яркая Луна попросту скроет.

Астрологи при этом скажут, что полнолуние произойдёт в Овне. Противоречия тут нет: астрология делит небо на 12 фиксированных знаков, а астрономы смотрят на реальное положение Луны среди созвездий. К тому же за тысячелетия из-за прецессии — медленного покачивания земной оси — созвездия сместились относительно знаков, которые придумали в древности. Так что «Луна в Овне» и «Луна в Рыбах» описывают одно и то же небо, просто разными линейками.

Не суперлуние: что дальше в лунном календаре

Урожайная Луна 2026 года — не суперлуние и не микролуние, её видимый размер будет близок к среднему. У полнолуний вообще много титулов: весной мы разбирали, почему Голубая Луна особенная, а Урожайная получила имя за поведение при восходе, а не за размер или цвет.

Следующее полнолуние, Луна Охотника, наступит 26 октября в 07:12 МСК. А вот 24 ноября будет уже настоящее суперлуние — Бобровая Луна. Следующая Урожайная Луна придёт 15 сентября 2027 года в 23:04 по всемирному времени, для России это уже ночь на 16 сентября, 02:04 по Москве.