Когда будет полнолуние в июле 2026 года: точное время Оленьей Луны

Июльское полнолуние называют Оленьей Луной — и это одно из самых любопытных названий в лунном календаре 2026 года. В ближайшие к этой дате ночи Луна будет казаться особенно круглой и яркой, а у самого горизонта — ещё и неожиданно огромной. Разбираемся, во сколько её ждать в вашем городе, куда смотреть и при чём тут вообще олени.

Дата и время полнолуния в июле 2026 года

Полнолуние — одна из фаз Луны. Это не целая ночь, а конкретный момент: Луна и Солнце оказываются по разные стороны Земли, и диск освещается полностью. Пик июльского полнолуния придётся на среду, 29 июля, в 17:36 по московскому времени. Луна в этот момент будет в созвездии Козерога.

Хорошая новость для тех, кто вечно всё пропускает: ловить секунду в секунду не нужно. Луна выглядит полной около трёх ночей, так что любоваться ею можно 28, 29 и 30 июля.

Во сколько ждать Оленью Луну в вашем городе

В разных точках Земли Луна выглядит по-разному, но пик наступает в один и тот же физический момент. Местное время будет разным — всё зависит от часового пояса. Вот когда полнолуние достигнет максимума в разных регионах России:

Калининград — 16:36, 29 июля

— 16:36, 29 июля Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи — 17:36, 29 июля

— 17:36, 29 июля Самара, Ижевск — 18:36, 29 июля

— 18:36, 29 июля Екатеринбург, Пермь, Уфа — 19:36, 29 июля

— 19:36, 29 июля Омск — 20:36, 29 июля

— 20:36, 29 июля Красноярск, Новосибирск, Барнаул — 21:36, 29 июля

— 21:36, 29 июля Иркутск, Улан-Удэ — 22:36, 29 июля

— 22:36, 29 июля Якутск, Чита, Благовещенск — 23:36, 29 июля

— 23:36, 29 июля Владивосток, Хабаровск — 00:36, 30 июля

— 00:36, 30 июля Магадан, Южно-Сахалинск — 01:36, 30 июля

— 01:36, 30 июля Камчатка, Чукотка — 02:36, 30 июля

Если пик выпал на день, ничего страшного — дождитесь вечера, Луна всё равно будет полной на вид.

Лучшее время для наблюдения июльского полнолуния

Самый выигрышный момент — не глубокая ночь, а вечер 29 июля, сразу после восхода Луны. В это время она поднимается над горизонтом уже почти полностью освещённой, крупной и с тёплым оттенком.

Примерное время восхода Луны в разных городах:

Москва — 20:55

— 20:55 Санкт-Петербург — 21:30

— 21:30 Казань — 20:24

— 20:24 Екатеринбург — 21:28

— 21:28 Новосибирск — около 21:10

— около 21:10 Иркутск — 21:07

— 21:07 Владивосток — 20:40

Время местное. Найдите место с открытым видом на восток (например, набережную или окно с хорошим обзором) и дождитесь восхода Луны. Заодно посмотрите, какие ещё явления на небе можно успеть увидеть в июле.

Почему Луна у горизонта кажется огромной

Если на восходе Луна покажется вам неправдоподобно большой — это не глюк и не суперлуние. Это иллюзия Луны: размер самого диска не меняется, а вот мозг сравнивает его с домами, деревьями и холмами у горизонта и решает, что Луна огромная. Стоит ей подняться повыше, где рядом нет ориентиров, и она снова покажется обычной.

Проверить легко: посмотрите на «гигантскую» Луну сквозь свёрнутый в трубочку лист бумаги, а через час — ещё раз. Размер будет один и тот же, хотя глаза будут уверять в обратном.

Ещё Луна у горизонта часто выглядит жёлтой, оранжевой или почти красной. Тут уже работает не иллюзия, а физика: её свет проходит через толстый слой атмосферы, которая отсеивает синие лучи и оставляет тёплые. Тот же механизм, что и у красных закатов.

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Почему июльское полнолуние называют Оленьей Луной

Название звучит загадочно, но объяснение простое и совсем не про мистику. В середине лета у молодых оленей активно растут новые рога. В начале сезона они покрыты мягкой сосудистой кожей, которую называют бархатом, а к концу июля почти полностью вырастают и начинают твердеть. Отсюда и «Оленья Луна». Никаких рогов у самой Луны, разумеется, не появляется — это просто отсылка к тому, что происходит в природе в это время года.

У июльского полнолуния хватает и других имён. Народы Северной Америки и жители Европы называли его по-своему, отмечая то, что видели вокруг:

Грозовая Луна — из-за частых летних гроз

— из-за частых летних гроз Лососевая Луна — время нереста лосося

— время нереста лосося Сенная Луна — пора косить и сушить сено

— пора косить и сушить сено Ягодная и Малиновая Луна — сезон созревания ягод

— сезон созревания ягод Медовая Луна — сбор мёда и приготовление медовухи

Любопытная деталь: в Южном полушарии, где в июле зима, то же полнолуние могут звать Волчьей или Ледяной Луной — сезонные названия там сдвинуты на полгода.

Оленья Луна 2026 года — не суперлуние

Мы уже разбирали, как суперлуние влияет на человека. Теперь закроем другой частый вопрос: июльское полнолуние — не суперлуние. Оно случается, когда полнолуние совпадает с перигеем — ближайшей к Земле точкой лунной орбиты, и тогда диск действительно выглядит чуть крупнее обычного. Ближайшее суперлуние ждём только 24 ноября 2026 года.

Ещё один нюанс: для наблюдателей в Северном полушарии июльская Луна идёт низко над горизонтом. Полная Луна всегда находится напротив Солнца, а летом Солнце у нас высоко — значит, Луна повторяет низкую «зимнюю» траекторию. В этом, кстати, есть плюс: чем ниже Луна, тем чаще она бывает тёплого оранжевого оттенка и тем сильнее иллюзия огромного диска.

Когда будет следующее полнолуние после Оленьей Луны 2026 года

Если хочется заранее отметить следующие даты, вот ближайшие ориентиры. Следующее полнолуние наступит 28 августа 2026 года. Его называют Осетровой Луной, и оно совпадёт с глубоким частным лунным затмением — событием ещё более зрелищным. А следующая Оленья Луна будет в следующем году — 18 июля 2027 года.