Почему владельцы собак живут дольше

У владельцев собак риск ранней смерти и правда заметно ниже, особенно среди людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Учёные десятилетиями изучают, как собаки влияют на здоровье человека. Но щенок не прибавляет хозяину несколько лет жизни автоматически: связь есть, а её точная причина пока не доказана. Вот что удалось выяснить.

Собака связана с более низким риском смерти

Крупный анализ исследований с участием более 3,8 миллиона человек показал: у владельцев собак риск смерти от любых причин был примерно на 24% ниже. Это не означает, что они жили ровно на четверть дольше. Речь идёт о разнице в риске смерти за время наблюдений.

Ещё интереснее результаты для людей, перенёсших инфаркт или инсульт. В некоторых группах риск смерти был ниже на 33%. Связь была особенно заметна у одиноких людей: собака давала повод двигаться и одновременно становилась постоянным компаньоном.

Однако все эти наблюдения не доказывают, что именно собака продлевает жизнь. Возможно, питомцев чаще заводят люди, которые изначально больше двигаются каждый день, лучше следят за здоровьем или имеют подходящие условия для ухода за животным. Разделить эти факторы очень сложно.

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Как собака помогает здоровью хозяина каждый день

Главное преимущество собаки довольно прозаично: с ней нельзя неделями сидеть дома. Даже если хозяину лень, за окном дождь, а сериал как раз дошёл до самого интересного места, пёс всё равно попросится гулять.

Польза складывается сразу из нескольких вещей:

регулярные прогулки с собакой увеличивают повседневную физическую активность;

забота о питомце поддерживает привычный распорядок дня;

разговоры с другими владельцами собак добавляют социального общения;

эмоциональная привязанность помогает чувствовать себя менее одиноким.

Получается, собака будто личный тренер без сложной программы: она просто каждый день приносит поводок. При этом человек получает не только движение, но и живой контакт и внимание, а ещё ощущение, что он кому-то нужен.

Такой образ жизни особенно полезен в старшем возрасте. Обзор данных о людях старше 50 лет показал, что владельцы питомцев лучше сохраняли физические и некоторые когнитивные способности. Но и здесь учёные говорят именно о связи, а не о гарантированном эффекте.

Собаки уменьшают одиночество и поддерживают психику

Для пользы необязательно даже владеть питомцем. В небольшом исследовании с пациентами психиатрического отделения короткие встречи с терапевтическими собаками уменьшали чувство одиночества сильнее, чем обычное общение с человеком без животного. Правда, это был пилотный эксперимент всего с 60 участниками, поэтому результат ещё предстоит проверить на более крупных группах.

Во время дружелюбного общения с собакой организм может повышать уровень веществ, связанных с удовольствием и привязанностью, включая дофамин, серотонин и окситоцин. Но важен не один гормон, а весь набор изменений: меньше одиночества, больше движения и общения.

Поэтому собака может быть особенно ценным компаньоном для человека, который живёт один. Она не заменяет друзей, семью, врача или психолога, зато создаёт постоянный эмоциональный контакт и не даёт полностью выпасть из повседневной жизни.

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Что наука пока не может доказать о влиянии собак на продолжительность жизни

Учёные пока не могут уверенно сказать, продлевает ли собака жизнь конкретного человека и если да, то на сколько лет. На результат влияют возраст, состояние здоровья, доход, семейное положение, привычки и десятки других факторов. Даже авторы крупного исследования людей после инфаркта и инсульта предупреждали, что не смогли учесть, например, курение.

Разумно следует относиться и к данным о том, что питомцы защищают мозг от старения: пока это тоже наблюдаемая связь, а не доказанный эффект.

Только ради долголетия заводить собаку не стоит: питомец требует времени, денег, внимания и ежедневного ухода. Если же собака уже живёт рядом, полезнее не искать в ней волшебное лекарство, а пользоваться тем, что она действительно даёт: чаще гулять, больше общаться и не отказываться от совместных игр.

Собака не гарантирует долгую жизнь, но помогает сформировать образ жизни, связанный с долголетием. Это честнее, чем обещать дополнительные годы жизни за один поход в приют.