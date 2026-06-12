Почему в полной тишине люди слышат звон, которого на самом деле нет

Если вы окажетесь в по-настоящему тихом месте, например, в специальной камере без эха, вы почти наверняка услышите тонкий звон или гул. И это не значит, что с вашими ушами что-то не так. В полной тишине человеческий мозг сам начинает придумывать звуки, которых на самом деле нет.

Что такое тиннитус простыми словами

Звон, писк или гул в ушах, который вы слышите без внешнего источника звука, врачи называют тиннитусом. По сути это фантомный звук, который существует только в вашей голове, и никакого реального колебания воздуха при этом нет.

Вообще, это очень распространенная жалоба. Чаще всего он сопровождает другие состояния, от банальной серной пробки до возрастного снижения слуха. Но даже у совершенно здорового человека появляется шум в ушах, если он оказывается в полной тишине.

Интересно, что чаще всего на постоянный звон и слуховые галлюцинации жалуются именно глухие люди. Даже те, кто родился полностью глухим, иногда сообщают, что слышат в голове громкие голоса. Это говорит о том, что звон рождается не в ухе, а в мозге.

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Что слышит человек в полной тишине

Чтобы изучить реакцию человека на абсолютную тишину, ученые построили безэховые камеры. Это комнаты, стены которых сделаны из звукопоглощающих материалов и не отражают вообще никакого звука. Это одно из немногих мест на Земле, где можно ощутить настоящую тишину, потому что в обычной жизни нас окружает шум буквально везде, даже в глухой деревне.

В бразильском исследовании 2008 года 68% участников начали слышать звон в ушах, когда их помещали в полную тишину, хотя раньше тиннитуса у них не было. То есть звон возникает не от болезни, а просто как ответ мозга на исчезновение звуков.

Иногда дело не ограничивается звоном. Люди в тишине начинают слышать настоящие слуховые галлюцинации, вплоть до музыки. Один из самых известных случаев произошел с журналистом Джадом Абумрадом, который сидел в камере без эха и услышал песню группы Fleetwood Mac, которую слушал в обычной жизни.

Похожие истории рассказывают и те, кто долго был в полной тишине без камеры: туристы в глухом лесу или люди, дрейфующие в океане. Иногда эти звуки из ниоткуда вызывают сильный страх. К счастью, большинство из нас никогда не столкнется с такой тишиной за пределами лаборатории. В реальной жизни нас везде окружает шум, громкие звуки издают даже линии электропередач.

Почему мозг сам создает звуки

Если честно, ученые пока точно не знают, почему мозг реагирует на тишину звоном. Но есть несколько правдоподобных объяснений.

Дело в том, что наш мозг устроен совсем не как машина с жестко проложенной проводкой. Его связи гибкие, и нервные импульсы могут уходить почти куда угодно. Это хорошо знают, например, люди с эпилепсией. Иногда такая гибкость и порождает странные ощущения.

Одна из популярных версий гласит, что в тишине мозг путается и неправильно считывает, откуда приходят сигналы, и принимает результаты собственной работы за реальный звук. Другая идея в том, что без привычного потока сенсорной информации у мозга буквально «перепутываются провода».

Проще говоря, когда какое-то чувство отключается, мозг заполняет пустоту сам. Это та же логика, по которой человек, потерявший конечность, чувствует фантомные боли, слепые люди иногда «видят» вспышки света, а глухие слышат звон, голоса или музыку. Это не сбой, а вполне естественная реакция на пустоту. И как только звуки возвращаются, симптомы тиннитуса у большинства людей быстро исчезают без последствий.

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Когда звон в ушах это серьезный симптом

Звон, который вы слышите ночью в абсолютной тишине, это, скорее всего, та самая нормальная реакция мозга, и пугаться ее не нужно. Другое дело, если тиннитус появился внезапно и мешает жить. Тогда стоит сходить к врачу.

Тиннитус почти всегда не самостоятельная болезнь, а симптом чего-то другого. Врач может сразу решить простую проблему — например, удалить серную пробку, если домашние способы не помогли. Легкую пробку иногда удается вымыть теплой водой, но в более серьезных случаях нужна ручная чистка у специалиста.

При этом причина может быть и не в сере. Иногда звон в ушах это следствие синусита, воспаления пазух носа. А иногда это признак травмы мозга или других нарушений. Список возможных причин длинный, и именно поэтому важно разобраться, что стоит за конкретно вашим случаем.

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Итак, звон в ушах в полной тишине — это нормальная реакция мозга, который сам достраивает звуки, когда внешних сигналов нет. Точную причину звонка в ушах ученые пока не выяснили, но в этом необычном явлении ничего опасного нет. А вот если уши звенят и в обычной обстановке, постоянно или все сильнее, это уже сигнал проверить здоровье.