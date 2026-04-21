Звуки жевания бесят? Это может быть признаком проблем с психикой

Щелчки ручки, хруст яблока, чипсов, чьё-то дыхание во сне — большинство людей даже не замечают эти звуки. Но для миллионов людей по всему миру обычные бытовые звуки вызывают мгновенную волну ярости, паники или острого желания убежать. Особенно часто людей раздражает чавканье. Это состояние называется мизофония (или мисофония — оба варианта равноправны), и наука наконец начала относиться к нему серьёзно. Свежие исследования показывают, что мизофония тесно переплетена с тревожными расстройствами, депрессией и посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР). А вас раздражают подобные звуки?

Мизофония: почему обычные звуки вызывают сильную злость

Долгое время считалось, что люди, которых бесят звуки чужого жевания, просто слишком чувствительны. Но клинический психолог Оксфордского университета Джейн Грегори, проведя масштабный опрос в 2023 году, обнаружила: мизофония может затрагивать каждого пятого человека. При этом речь идёт не о лёгком раздражении, а о глубокой эмоциональной реакции на конкретные звуки — дыхание, глотание, постукивание пальцами.

«Мизофония — это гораздо больше, чем просто раздражение от определённых звуков», — подчёркивает Грегори. Люди с этим состоянием воспринимают обычные шумы как эмоциональную угрозу. Остальная часть населения этого попросту не регистрирует.

Важно понимать: мизофония отличается от гиперакузии — состояния, при котором любые звуки кажутся болезненно громкими. При мизофонии реакцию вызывает не громкость, а конкретный паттерн звука: ритмичное чавканье, щёлканье, постукивание. Тихое чавканье может бесить так же сильно, как громкое.

Связь мизофонии с тревожностью, депрессией и ПТСР

Психиатр Дирк Смит из Амстердамского университета с коллегами проанализировали огромные массивы генетических данных из Psychiatric Genomics Consortium, UK Biobank и базы 23andMe. Результаты, опубликованные в журнале Frontiers in Neuroscience, оказались впечатляющими: люди с мизофонией значительно чаще несут гены, связанные с тяжёлыми психическими расстройствами.

«Мы обнаружили генетическое пересечение с ПТСР», — говорит Смит. По его словам, это означает, что гены, повышающие чувствительность к посттравматическому стрессу, одновременно увеличивают вероятность мизофонии. Оба состояния могут опираться на общую нейробиологическую систему.

Этот вывод подкрепляет ещё одно крупное исследование, опубликованное в марте 2026 года в журнале Psychiatry Research. Учёные обследовали репрезентативную выборку взрослых американцев и выяснили, что 65% людей с мизофонией имеют хотя бы один дополнительный психиатрический диагноз. Почти половина из них борется с депрессией, примерно столько же — с тревожными расстройствами.

Практический смысл этих находок огромен. Если мизофония и ПТСР используют общие нейробиологические механизмы, то терапевтические методы, разработанные для ПТСР, потенциально могут помочь и людям с мизофонией.

Как мозг реагирует на триггерные звуки при мизофонии

Что именно происходит в голове, когда человек с мизофонией слышит триггерный звук? Нейровизуализация показывает, что в этот момент активируется передняя островковая кора — область мозга, отвечающая за распознавание угроз. Запускается реакция «бей или беги», как при реальной опасности, когда мозг распознаёт опасные звуки.

У большинства людей мозг быстро понимает, что угрозы нет, и переключает внимание. Но при мизофонии этого не происходит. Недавние исследования выявили, что у людей с тяжёлой формой мизофонии нарушена аффективная гибкость — способность мозга переключаться в эмоционально заряженных ситуациях.

Представьте, что ваш мозг — это радио, которое поймало неприятную станцию и у которого заклинила ручка настройки. Вы слышите раздражающий сигнал, хотите переключиться, но не можете. Именно так чувствуют себя люди с мизофонией: внимание застревает на триггерном звуке, а негативная эмоция начинает бесконечно воспроизводиться.

Этот «ментальный тупик» порождает руминацию — навязчивое прокручивание в голове одних и тех же мыслей. Первоначальная вспышка гнева превращается во внутреннюю эхо-камеру, которая усиливает страдание. Учёные пока не могут сказать наверняка, что первично: когнитивная негибкость вызывает мизофонию или постоянное истощение от мизофонии изнашивает защитные механизмы мозга. Но связь — измеримая и воспроизводимая.

Люди с мизофонией также чаще сообщают о повышенном уровне тревожности, чувстве вины, одиночестве и нейротизме. «На основании генетики распространённого симптома мизофонии мы заключаем, что она наиболее тесно связана с психическими расстройствами и личностным профилем, характерным для тревожности и ПТСР», — резюмирует команда Смита.

Связана ли мизофония с аутизмом: что показали данные

Один из самых удивительных выводов новых исследований касается аутизма. Долгое время многие специалисты предполагали, что мизофония тесно связана с расстройствами аутистического спектра (РАС) — ведь люди с аутизмом тоже часто с трудом переносят определённые звуки.

Однако генетические данные показали обратное. Люди с расстройствами аутистического спектра на уровне геномных вариаций реже предрасположены к мизофонии, чем ожидалось.

«Наши результаты свидетельствуют, что мизофония и РАС — относительно независимые расстройства с точки зрения геномной вариативности», — отмечают авторы исследования.

Это открытие заставляет пересмотреть границы самого состояния. Возможно, существуют разные формы мизофонии: одна обусловлена генетической предрасположенностью к тревожности, другая формируется через условное закрепление негативных эмоций на конкретные звуки.

Ещё один любопытный факт: более 40% людей с мизофонией сообщают о тиннитусе — постоянном фантомном шуме в ушах. Эта связь пока изучена слабо, но она дополнительно указывает на то, что мизофония затрагивает глубинные механизмы обработки звука в мозге.

Насколько распространена мизофония и почему её игнорируют

Современные опросы показывают, что в Великобритании мизофония встречается у 18,4% взрослого населения. При этом менее 14% опрошенных вообще знали слово «мизофония» до участия в исследовании. Миллионы людей годами живут с этим состоянием, считая себя просто раздражительными или «со странностями».

Исторически врачи ставили этот диагноз крайне редко. Мизофонии долго не было ни в одном из основных диагностических справочников, и многие специалисты относились к жалобам пациентов скептически.

Новые генетические и нейровизуализационные данные меняют эту ситуацию. Помещая мизофонию в биологический и психологический контекст, наука даёт людям с этим состоянием то, чего им не хватало: подтверждение того, что их реакция — не выбор и не слабость характера. Их мозг действительно обрабатывает мир иначе.

Само по себе это ещё не лечение. Но понимание генетических пересечений с ПТСР и тревожными расстройствами открывает конкретные терапевтические направления. Если подходы, работающие при ПТСР (например, когнитивно-поведенческая терапия или десенсибилизация), окажутся эффективными и при мизофонии, это может изменить жизнь огромному количеству людей. Пока эти надежды ещё предстоит проверить в клинических испытаниях, но сам факт того, что мизофония наконец получает статус настоящего расстройства с измеримой биологической основой, — уже серьёзный сдвиг. Хотя врачи в российских поликлиниках, думаю, не скоро возьмут это в работу.