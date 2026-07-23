Почему у людей такие большие пенисы: похоже, одна из функций — борьба

Относительно размеров тела человеческий пенис заметно длиннее и толще, чем у любого другого примата. Это не единственная его странность: в отличие от многих млекопитающих у человека нет кости в пенисе. Долгое время биологи объясняли большой размер только механикой размножения. Но новое исследование предлагает другой взгляд: орган мог стать одновременно украшением для привлечения партнёрш и сигналом силы для соперников.

Что не так с размером человеческого пениса по сравнению с приматами

Если сравнить человека с ближайшими родственниками, разница сразу бросается в глаза. У гориллы тело огромное, а половой орган маленький. У шимпанзе он тоньше и короче. А вот у человека — самый крупный среди человекообразных обезьян относительно размеров тела.

При этом даже у людей нормальный размер пениса варьируется довольно широко, поэтому речь здесь именно о среднем видовом отличии.

Раньше это пытались объяснить механикой. Была версия, что расширенный ободок головки работает как биологический поршень и выталкивает сперму конкурентов. Другая гипотеза говорила о «глубокой доставке» — мол, орган устроен так, чтобы донести содержимое ближе к цели. Но обе теории описывали лишь то, что происходит уже во время близости, и не объясняли, почему размер вырос именно у людей.

До появления одежды пенис был заметным сигналом

Возможно, дело в том, что до изобретения одежды пенис был хорошо заметной частью тела. В природе такие заметные черты нередко становятся сигналом для окружающих. Точно установить, когда люди начали носить одежду, сложно, но до этого орган действительно оставался на виду.

Здесь работает та же логика, что с гривой льва или рогами оленя. Такие черты одновременно привлекают самок и предупреждают других самцов: со мной лучше не связываться. Учёные предположили, что у человека размер органа мог играть похожую двойную роль — ещё до того, как дело доходило до размножения.

Как мужчины и женщины по-разному оценивают размер пениса

Чтобы проверить эту идею, исследователи создали 343 компьютерные мужские фигуры. Подобные компьютерные модели тела уже использовали в экспериментах о восприятии внешности. У них не было лиц, а отличались они только тремя параметрами:

рост

форма тела — соотношение плеч и бёдер

размер полового органа в спокойном состоянии

Потом более 800 человек оценивали фигуры — кто-то в лаборатории, где изображения показывали в натуральную величину, кто-то онлайн со своих устройств. У одних участников спрашивали, насколько мужчина привлекателен, у других — насколько он опасен как соперник.

Женщины по этим признакам оценивали привлекательность, а мужчины — силу возможного конкурента. Причём мужчины воспринимали соперников с более крупным органом как более физически опасных и сексуально конкурентоспособных. Это первое экспериментальное подтверждение того, что мужчины действительно учитывают этот признак, оценивая «бойцовские» качества другого.

При этом «больше» не значит «всегда лучше». Женщинам нравились более высокие мужчины с V-образным торсом и крупным органом, однако только до определённого предела. После этой точки дополнительные сантиметры почти не повышали привлекательность.

А мужчины продолжали считать преувеличенные черты сигналом угрозы и, по сути, переоценивали, насколько всё это важно для женщин. Похожий разрыв между ожиданиями и реальными оценками находили и в исследованиях о том, какое мужское тело считается идеальным.

Мозг оценивает соперника за доли секунды

Неожиданной оказалась скорость этих оценок. Отслеживая время реакции, учёные заметили, что фигуры с меньшими параметрами люди оценивали заметно быстрее. Это подтверждается и в других наблюдениях: мозг оценивает человека примерно за 0,1 секунды, ещё до осознанных выводов.

Похоже, сначала мозг быстро отсеивает тех, кто не дотягивает до определённой планки — будь то потенциальный партнёр или соперник. Это происходит раньше, чем человек успевает обдумать увиденное.

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Что победило в оценке пениса: привлечение партнёрши или устрашение соперника

Главный вывод исследования: у органа есть обе функции, но они не равны. По оценкам авторов, влияние размера на привлекательность оказалось в 4–7 раз сильнее, чем его роль как сигнала силы.

Проще говоря, крупный орган мог заставить соперника лишний раз подумать перед стычкой, но всё же его главной «работой» на протяжении истории было привлечение партнёрши, а не запугивание конкурентов.

Похожим двойным сигналом является и низкий мужской голос: женщины чаще считают его привлекательным, а мужчины — признаком угрозы.

Эволюция человеческого тела редко сводится к одной причине. На один и тот же признак могли одновременно влиять выбор партнёров и конкуренция между соперниками. Судя по этому исследованию, человеческий пенис — один из таких случаев.