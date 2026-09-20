Почему советский гранёный стакан так сложно разбить

Уверена, у вас дома или может на даче есть и до сих пор жив советский гранёный стакан, который пережил несколько сервизов, переездов и ремонтов. Его действительно создавали для довольно суровой жизни: столовых, автоматов с газировкой, поездов и постоянного мытья. Когда мы разбирались, почему советские вещи служили дольше, причины оказались довольно простыми — много материала, простая конструкция и приличный запас прочности. Но у знаменитого стакана была ещё одна хитрость — его форма.

Грани были нужны не только для красоты

Советский стакан не выдували, а формовали методом прессования: расплавленное стекло принимало нужную форму сразу вместе с гранями. Как рассказывает хранитель коллекции Музея хрусталя имени Мальцовых, именно так получали знакомый корпус с широким гладким ободком.

Стакан получался довольно массивным — с толстыми стенками и тяжёлым дном. А грани работали как дополнительные рёбра жёсткости. Прочность давала не одна секретная технология, а сочетание толстого стекла, массивной формы и граней.

У граней был и практический плюс. Упавший круглый стакан может покатиться дальше, а гранёный гораздо быстрее останавливается. Для вагона поезда, столовой или корабля это совсем не мелочь.

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Стеклу не давали остывать как попало

После формования стеклянному изделию нужен правильный отжиг — контролируемое охлаждение, которое убирает опасные внутренние напряжения. Компания Corning объясняет этот процесс просто: стекло медленно охлаждают через определённый диапазон температур, чтобы внутри него не осталось напряжений, способных потом превратиться в трещины.

Хороший отжиг не делает стакан небьющимся, но сильно снижает вероятность, что он треснет от сравнительно небольшого удара. Поэтому ошибки в температурном режиме производства стекла имеют большое значение. В 1970–1980-е годы, например, были партии советских стаканов, у которых из-за проблем с термообработкой возникали неприятности с прочностью.

Старый гранёный стакан всё равно можно разбить. Особенно если на нём уже есть сколы и царапины: состояние поверхности сильно влияет на механическую прочность стекла и именно поверхностные повреждения становятся слабыми местами.

И с кипятком лучше без экспериментов. В таких стаканах десятилетиями пили горячий чай, но обычное стекло не становится от этого термостойким лабораторным стеклом. Резкий перепад температуры всё равно способен расколоть даже толстый стакан.

Кстати, популярное утверждение, будто стекло на самом деле жидкость, оказалось мифом, но там не всё так просто.

Зачем стакану широкий гладкий ободок

Характерный поясок сверху появился не просто ради узнаваемого дизайна. Советская версия создавалась с расчётом на общепит, где посуду нужно было быстро и многократно мыть. Гладкая верхняя часть упрощала очистку края стакана в посудомоечных машинах и устройствах для ополаскивания посуды.

Заодно ободок превратился в удобную мерную отметку. У распространённого большого гранёного стакана помещалось около 200 мл до начала гладкого пояска и примерно 250 мл до самого края. Именно поэтому старые рецепты так любят загадочную единицу «один стакан». И у нас на Hi-News есть шпаргалка, как отмерять продукты без весов — пользуйтесь.

Только важно помнить, что гранёные стаканы выпускались разных размеров. Поэтому найденный в бабушкином шкафу экземпляр лучше однажды проверить водой и мерным сосудом, а не считать его автоматически 200-миллилитровым.

Почему граней именно 16

Вокруг числа граней особенно много красивых легенд. Самая известная гласит, что 16 граней символизировали 16 союзных республик СССР, а гладкий ободок — их единство.

Но стаканы выпускались далеко не только шестнадцатигранными. Встречались варианты с 10, 12, 14, 16, 18 и 20 гранями. Поэтому воспринимать число 16 как обязательный политический символ оснований нет. Даже музейные специалисты называют эту историю именно одной из версий.

Шестнадцатигранный вариант просто стал одним из самых узнаваемых. Количество граней у советского стакана не было раз и навсегда заданным числом, поэтому найденный дома стакан с 20 гранями вовсе не подделка.

А Вера Мухина действительно его придумала?

Не совсем. Гранёные стаканы существовали задолго до СССР, поэтому говорить, что автор «Рабочего и колхозницы» придумала саму идею такой посуды, неправильно.

Но и полностью вычёркивать Мухину из этой истории тоже не стоит. Портал Культура.РФ указывает, что она участвовала в усовершенствовании формы советского стакана, который должен был стать прочнее и подходить для механизированного мытья. Есть сведения и о рабочей группе под её руководством, занимавшейся посудой для советского общепита.

Корректнее считать Мухину не изобретателем гранёного стакана вообще, а одной из создателей его знаменитой советской версии.

Датой рождения именно этого варианта принято считать 11 сентября 1943 года — тогда производство стаканов знакомой формы связывают с заводом в Гусь-Хрустальном. Сам город и сегодня рассказывает эту версию истории как часть своего стекольного наследия.