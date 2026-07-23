Почему самое большое насекомое в истории было размером с птицу

Вы когда-нибудь думали, что насекомые могли быть больше современных птиц вроде голубей? Около 280 миллионов лет назад такие существа действительно существовали. Самое крупное из них имело размах крыльев больше 70 сантиметров и было хищником. Но как оно выглядело и почему ученые до сих пор спорят о его размерах?

Самая большая стрекоза в истории Земли

Во многих статьях это существо часто называют гигантской стрекозой, но с научной точки зрения это понятное, однако сильное упрощение. Современные стрекозы относятся к отряду Odonata, в то время как древний гигант принадлежал к группе вымерших протострекоз Meganisoptera. По данным Национальной службы парков США, Meganeuropsis permiana были близкими родственниками современных видов, но имели важное отличие в строении крыла.

У пермского монстра отсутствовал узелок — гибкий шарнир на крыле, позволяющий современным видам совершать невероятные воздушные пируэты. Из-за жесткой конструкции крыла насекомое было менее маневренным. Оно отлично летело по прямой и патрулировало открытые пространства, но вряд ли смогло бы ловко уворачиваться от препятствий в густом лесу.

Размеры самой большой стрекозы в мире

Главная цифра, которую палеонтологи приводят при описании этого вида это 71 сантиметр в размахе крыльев. Для наглядности, одно крыло этого существа было длиннее стандартного листа бумаги А4, а длина самого тела достигала 41–43 сантиметров. Крупнейшие современные стрекозы почти в четыре раза скромнее своих доисторических предков.

Если мы пытаемся выяснить, у кого самый большой мозг за всю историю нашей планеты, то смотрим в сторону морских млекопитающих. Но если речь заходит о летающих членистоногих, пермский гигант не знает себе равных. При этом масса насекомого составляла около 150 граммов. По весу его можно сравнить с крупной крысой или легким смартфоном, просто эта масса была распределена по длинному узкому телу с громадной летательной мускулатурой.

Как охотилась гигантская стрекоза древнего мира

Meganeuropsis permiana был грозным воздушным перехватчиком. Он не сидел в засаде, прячась в листве, а применял тактику патрулирования, постоянно находясь в полете. Заметив потенциальную жертву своими огромными сложными глазами, хищник устремлялся прямо за ней.

Его ноги были покрыты жесткими шипами и во время атаки складывались под массивной грудью в своеобразную ловчую корзину. Догнав добычу, насекомое сгребало ее этими колючими лапами, после чего пускало в ход мощные грызущие челюсти. В меню гиганта, скорее всего, входили другие крупные членистоногие той эпохи.

Ученые предполагают, что в воздухе шла эволюционная гонка хищников и жертв. Чтобы не быть съеденной, добыче приходилось укрупняться, а охотнику приходилось расти вслед за ней, чтобы продолжать эффективно хватать пищу на лету.

Почему раньше насекомые были гигантскими

Традиционно невероятные размеры древних существ объясняли составом атмосферы. Насекомые дышат через систему микроскопических трубочек, трахей. Долгое время считалось, что именно огромный избыток кислорода позволял прокачивать воздух через огромное тело. Однако это слишком сильное упрощение, тем более что в пермском периоде уровень кислорода уже начал постепенно снижаться.

В 2026 году журнал Nature опубликовал исследование, которое показало, что объем дыхательных трубочек не является единственным жестким ограничением для роста. Судя по всему, гигантизм стал возможен благодаря удачному стечению сразу нескольких факторов:

отсутствие в воздухе проворных позвоночных конкурентов и хищников;

обилие крупной и питательной летающей добычи;

особые климатические условия и высокая плотность воздуха того времени.

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Почему гигантские насекомые вымерли

Ближе ко второй половине пермского периода протострекозы начали стремительно мельчать, а к началу мезозоя вымерли окончательно. Это произошло задолго до того, как в небе появились первые птицы или птерозавры, поэтому популярный миф о том, что пернатые вытеснили меганевропсиса, не выдерживает проверки датами.

Настоящей причиной исчезновения крупнейших стрекоз стало глобальное изменение климата и перестройка экосистем. Высыхание влажных районов и массовое пермское вымирание просто не оставили им шансов на выживание.

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Важно понимать, что полностью сохранившегося насекомого у нас нет. Точные размеры гиганта реконструированы по фрагментам окаменевших крыльев, поэтому мы отлично знаем его габариты, но точный цвет и узоры на теле навсегда останутся загадкой природы.