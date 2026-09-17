Правая дверь у самолета есть, но почему пассажиров туда не пускают

Пассажиры почти всегда заходят в самолет через левую дверь. Справа тоже есть выходы, но для посадки их обычно не открывают. Это правило действует во всем мире и не является случайностью, как и наличие именно круглых иллюминаторов. У этого правила есть конкретная причина, о которой большинство пассажиров даже не догадывается.

Правая сторона самолета отдана наземным службам

Пока пассажиры идут по телескопическому трапу или поднимаются по ступеням слева, вокруг самолета кипит работа. К нему подъезжают ленточные транспортеры с чемоданами, машины с бортовым питанием, топливозаправщики и автомобили для обслуживания туалета.

Если пустить всю эту спецтехнику с той же стороны, где сотни людей направляются к трапу, начнется хаос. Поэтому авиация просто разделила зоны ответственности. На левом борту находится пассажирская зона, а на правом — рабочая.

В руководствах по наземному обслуживанию популярных лайнеров, таких как Boeing 737, прямо указано, что служебные двери и грузовые люки располагаются справа. Благодаря этому багаж и еду можно грузить одновременно с посадкой людей.

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Ускорить посадку с двух сторон мешает багаж

На первый взгляд кажется логичным открыть двери сразу с обеих сторон, подогнать дополнительные трапы и загрузить салон в два раза быстрее. Но на практике это ломает весь отлаженный процесс на земле.

Если направить пассажиров к правому борту, авиакомпании придется на время убрать оттуда технику. Выигрыш в несколько минут на входе обернется задержкой вылета из-за того, что наземные службы не успели загрузить контейнеры с едой и чемоданы. Время простоя обходится дорого, ведь самолет приносит прибыль только в воздухе.

Чтобы ускорить процесс посадки, аэропорты используют другой метод: подают два трапа слева. Обычно это передняя и задняя двери. Такой подход применяют на удаленных стоянках, куда людей привозят на автобусах. В результате техники по-прежнему спокойно работают на своей правой половине.

При этом двери на правом борту — это не просто технологические люки. Они служат полноценными аварийными выходами. При эвакуации принцип разделения потоков перестает действовать, и экипаж открывает те люки, через которые пассажирам будет безопаснее всего покинуть салон. Иногда к правой стороне подгоняют амбулифт — специальную машину для комфортной посадки людей в инвалидных колясках.

Авиация позаимствовала схему у морского флота

Современная схема выглядит невероятно логичной, но почему изначально главным сделали именно левый вход? Достоверно доказанной причины не существует, однако самая популярная версия отсылает к мореплаванию. Ранняя авиация взяла из флота многие термины: мы до сих пор говорим «борт», называем пилота капитаном и измеряем расстояние в морских милях.

У старинных кораблей рулевое весло располагалось на корме справа. Подходить к причалу этой стороной было рискованно, так как устройство легко повредить о причал. Поэтому суда швартовались левым бортом. В английском языке правая сторона корабля так и называется starboard (от рулевого устройства), а левая — port (обращенная к порту). Эта привычка могла естественным образом перейти в новую транспортную отрасль.

Еще один важный исторический фактор кроется в кабине пилотов. Командир воздушного судна традиционно сидит в левом кресле. На заре авиации не было точных электронных систем автоматической парковки, и пилоту приходилось подруливать к зданию терминала самостоятельно. Оценивать расстояние до строений и перрона гораздо удобнее со своей стороны, поэтому самолеты стали парковать левым бортом к терминалу. Многие стандарты формировались годами ради бытовой логики.

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В старых авиалайнерах строгих правил не было

Левый вход не является непреложным законом физики, и история авиастроения это доказывает. В первой половине прошлого века производители легко экспериментировали с расположением входов.

У знаменитого американского самолета Douglas DC-3 расположение дверей зависело от конкретного заказчика, и некоторые авиакомпании просили сделать вход справа. Советский Ли-2, который создавался на базе этого лайнера, имел главную пассажирскую дверь именно на правом борту. Для путешественников середины прошлого века в этом не было ничего странного. Иногда самолеты получали совершенно нестандартные решения: например, в отечественном Як-42 основным входом служил откидной трап в хвостовой части.

Постепенно гражданская авиация стала массовой, и потребовалась жесткая стандартизация. Уже в учебниках по конструированию самолетов начала семидесятых годов указывалось, что входы следует располагать преимущественно слева. Под этот формат начали массово строить инфраструктуру, и производителям стало невыгодно выпускать лайнеры с правыми дверьми.

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В итоге традиция сохранилась не из-за уважения к морскому флоту, а ради высочайшей эффективности. В современной авиации две стороны самолета просто выполняют разные задачи: одна отдана людям, а другая — технике, чтобы они никогда не мешали друг другу.