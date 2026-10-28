Почему лошади не умеют блевать, и чем это для них опасно

Для человека и многих животных рвота — обычный защитный механизм. При помощи него организм избавляется от испорченной еды или перегрузки. А иногда человека может начать тошнить даже от неприятного запаха. У лошади рвоты практически нет, и повседневной жизни это ей не мешает. Но в некоторых ситуациях отсутствие такого способа очистки организма оборачивается серьёзной опасностью.

Мышца на входе в желудок работает как дверь в одну сторону

Между пищеводом и желудком у человека есть кольцевая мышца, её называют сфинктером. Обычно она сжата и не даёт пище вернуться назад. При рвоте она расслабляется, а мышцы живота и желудка выталкивают содержимое наружу.

У лошади эта мышца гораздо сильнее и по сути работает как клапан, который открывается только внутрь. Есть и неочевидная деталь: когда желудок растягивается, вход в него может сжиматься ещё плотнее. Чем больше в желудке еды, газа или жидкости, тем сложнее им выйти обратно.

Дело не только в одной мышце. Мягкое нёбо и надгортанник, хрящевая «крышка» над дыхательным горлом, у лошади расположены так, что выброшенное из желудка содержимое скорее пойдёт через ноздри, чем через рот. В итоге привычная нам рвота у лошади не срабатывает целиком.

Будь в курсе новых событий по максимуму — подписывайся на наш канал в Max!

Желудок на 8–10 литров у животного весом полтонны

Взрослая лошадь весит 400–600 килограммов, а то и больше. Не зря в честь этого животного назвали лошадиную силу. При этом желудок у неё скромный: по данным ветеринарного справочника Merck, в него помещается примерно 8–10 литров.

Для лошади это нормально. В природе она пасётся по многу часов и ест траву понемногу. Корм проходит через желудок непрерывно, а основная работа с растительными волокнами происходит дальше, в кишечнике, где их расщепляют микробы.

Получается, что большой запас еды в желудке лошади не нужен. Слабое место у такой системы тоже есть: она плохо переносит, когда животное разом съедает много зерна или когда корм перестаёт нормально продвигаться по кишечнику.

Переполненный желудок может разорваться

В норме содержимое желудка постепенно уходит в кишечник. Но если там возникает препятствие, например закупорка тонкой кишки, жидкость и пищеварительные соки начинают скапливаться в желудке. При некоторых нарушениях добавляется ещё и газ.

Человек в такой ситуации часто срывается в рвоту и хотя бы частично освобождает желудок. Лошадь так не может: давление внутри растёт, а выхода у него нет. В тяжёлых случаях стенка желудка не выдерживает и лопается.

Содержимое попадает в брюшную полость и вызывает сильное воспаление. Такой разрыв, как правило, заканчивается гибелью животного. При этом важно не преувеличивать: каждое переедание к разрыву не ведёт. Это редкое, но очень серьёзное осложнение тяжёлых болезней пищеварения.

Читайте также: Может ли желудок взорваться от еды

Колики: общее название для болей в животе

Владельцы лошадей боятся слова «колики», хотя это не одна болезнь. Так ветеринары называют любые боли в животе: от скопления газов до закупорки, воспаления или перекрута кишки. Иногда всё проходит легко, а иногда нужна срочная операция.

Неспособность вырвать сама по себе колики не вызывает. Зато она делает особенно опасными те случаи, когда желудок переполняется газом или жидкостью.

Заподозрить неладное можно по поведению. Больная лошадь может:

оглядываться на собственный живот;

бить копытом по земле;

ложиться, вставать и снова ложиться, кататься;

потеть и отказываться от еды.

Отсутствие сильной боли ещё не значит, что всё в порядке: на ранних стадиях некоторые опасные нарушения выглядят довольно безобидно. При подозрении на колики ветеринара зовут сразу, потому что при закупорке или переполнении желудка счёт идёт на часы.

Читайте также: Почему рвота кашалота стоит миллион долларов и для чего она нужна

Выброс через ноздри не помогает, а говорит об опасности

Утверждение «лошадь никогда не может вырвать» всё-таки не совсем точное. В ветеринарной литературе описаны очень редкие случаи, когда содержимое желудка выходило наружу, чаще всего через ноздри.

Это не обычная рвота, после которой становится легче. Так бывает при очень сильном растяжении желудка, сбоях в работе его входа или других тяжёлых болезнях. Для лошади это тревожный признак: он может означать, что желудок переполнен и вот-вот разорвётся.

Путать это с закупоркой пищевода нельзя. При ней корм и слюна тоже текут из ноздрей, но до желудка они даже не дошли. Помощь ветеринара нужна в обоих случаях.

Ветеринар освобождает желудок с помощью зонда

Раз лошадь не может опустошить желудок сама, иногда это делает врач. Он проводит длинную гибкую трубку через ноздрю, дальше по пищеводу, в желудок. Через неё выходят скопившиеся газ и жидкость.

Давление на стенки желудка падает, животному становится легче, а иногда эта процедура буквально спасает ему жизнь. Но причину она не устраняет: если желудок переполнился из-за перекрута или закупорки кишки, может понадобиться операция.

Повторять это самостоятельно категорически нельзя. Если трубку ввести неправильно, можно убить лошадь.

Почему эволюция оставила лошадей без рвоты

Если отсутствие рвоты так опасно, почему у лошадей не появился нужный механизм? Точного, научно доказанного ответа нет.

Одно из возможных объяснений связано с тем, как они едят. Предки лошадей привыкали постоянно жевать траву маленькими порциями, и пищеварение подстраивалось под такой режим. Желудок с сильной мышцей на входе вполне справлялся с обычной едой, несмотря на свои минусы.

Это не значит, что природа нарочно забрала у лошадей рвоту ради какой-то выгоды. Эволюция не создаёт идеальных животных: она сохраняет то, что позволяет достаточно хорошо выживать и оставлять потомство. Похожая история у домашних птиц: курицы почти не летают, и никто не считает это продуманной задумкой. Как именно лошади утратили способность к рвоте, пока до конца неясно.

Правильный корм снижает риск опасных колик

В обычной жизни лошади прекрасно обходятся без рвоты, и миллионы животных нормально переваривают пищу. Риск можно уменьшить простыми правилами:

не давать сразу много зерна;

следить, чтобы было вдоволь сена и воды;

менять рацион постепенно, а не резко;

замечать любые странности в поведении.

Еще больше интересных фактов обо всем в мире вы найдете в нашем Telegram-канале!

Если появились признаки колик, нужно сразу звонить ветеринару. До его приезда обычно убирают корм и делают то, что скажет врач. Самому давать лекарства или промывать лошади желудок нельзя.