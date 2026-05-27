Откуда берут волосы для пересадки, и можно ли взять чужие?

Операция по пересадке волос, на самом деле, очень проста по своей сути. Хирург аккуратно берет волосяные луковицы из зон, где волосы растут густо, и пересаживает их в места, где волос не хватает. Луковицы не берутся из ниоткуда, врач забирает их из донорской зоны. Какие участки тела подходят для этого лучше всего, сколько волос можно взять за раз и почему чужие волосы пересадить невозможно?

Что такое донорская зона при пересадке волос

Донорская зона — это участок тела, откуда хирург извлекает волосяные фолликулы для пересадки в зону облысения. Волосы там должны быть здоровыми, достаточно густыми и, что особенно важно, устойчивыми к выпадению.

Каждый извлеченный фрагмент кожи с фолликулами называется графт. Графт при пересадке волос — это микроскопический кусочек ткани диаметром около 0,5–1 мм, содержащий от одного до четырех волосков. Именно графты один за другим пересаживают в область залысин, формируя новую линию роста волос.

Важно понимать, что волосы, которые забрали из донорской зоны, на прежнем месте уже не вырастут. Поэтому врач заранее рассчитывает, сколько графтов можно извлечь без видимого поредения.

Почему волосы для пересадки часто берут с затылка

Главный источник волос для трансплантации — затылочная область. Все потому, что у большинства людей, теряющих волосы по мужскому типу, облысение начинается со лба и макушки, а затылок остается нетронутым на протяжении всей жизни.

Причина кроется в биохимии. Облысение вызывает гормон дигидротестостерон (ДГТ), производное тестостерона. Он проникает в волосяные фолликулы, заставляет их уменьшаться и в конце концов прекращать работу. Но фолликулы на затылке генетически нечувствительны к ДГТ, именно поэтому даже у мужчин с выраженным облысением волосы на затылке и по бокам головы сохраняются.

Эта устойчивость сохраняется и после пересадки, потому что фолликул «помнит» свое происхождение. Если его переместить на макушку, он продолжит расти так, будто все еще находится на затылке. Именно это делает затылочные волосы идеальным донорским материалом.

Боковые части головы, например виски, тоже используются как донорские, но реже. Волосы здесь похожи по структуре и цвету на остальные, но врачи стараются много оттуда не брать, чтобы не пострадал внешний вид прически.

Можно ли пересадить волосы с бороды, груди и спины

Иногда затылка и висков не хватает. Такое бывает при запущенном облысении, когда донорская зона уже истощена предыдущими операциями, или когда пациенту нужно очень большое количество графтов. В этих случаях врач может рассмотреть волосы с других частей тела.

Борода — самый популярный альтернативный источник донорских волос. Волосы на подбородке и шее довольно плотные и, как и затылочные, мало подвержены выпадения из-за гормонов. Их часто используют, чтобы добавить густоты в зоне пересадки. Но по внешнему виду волосы бороды могут отличаться от волос на голове, поэтому хирург комбинирует их с затылочными, чтобы результат выглядел естественно.

Волосы с груди и спины при пересадке применяют в крайних случаях и на небольших участках. У них другой цикл роста и другая толщина, так что их возможности ограничены. Это скорее дополнительный ресурс, а не основной.

Сколько графтов можно взять за одну процедуру

Количество графтов зависит от индивидуальных особенностей пациента: густоты волос в донорской зоне, площади затылка и состояния кожи. Обычно из затылочной области за одну процедуру безопасно извлекают от 3 000 до 5 000 графтов.

Если считать за всю жизнь, то безопасный лимит составляет примерно 5–7 тысяч графтов без заметного истончения донорской зоны. При грамотном планировании этого хватает на одну-две полноценных пересадки. Если превысить лимит, затылок начнет выглядеть плохо, появятся проплешины и даже рубцы.

Именно поэтому хороший хирург никогда не обещает «максимум графтов за один раз». Он планирует стратегию с учетом возможных повторных операций в будущем, особенно если пациент молодой и облысение может прогрессировать.

Как заживает донорская зона после забора волос

Скорость восстановления зависит от метода пересадки волос. Сегодня наиболее распространен метод FUE (Follicular Unit Extraction). Это бесшовная технология, при которой каждый графт извлекается отдельно с помощью микроинструмента диаметром 0,6–0,9 мм. После такого забора на коже остаются крошечные точечные ранки, которые заживают за несколько недель.

Альтернатива — метод FUT (лоскутный), когда с затылка вырезают тонкую полоску кожи, а затем рану ушивают косметическим швом. Рубец после FUT обычно скрыт под волосами, но при короткой стрижке может быть заметен.

Метод FUE в этом плане деликатнее, потому что следы практически незаметны даже при коротких волосах.

В первые дни после процедуры донорская область выглядит раздраженной, и это нормально. Полное заживление занимает от нескольких недель до пары месяцев. В некоторых случаях наблюдается шоковое выпадение волос, временное явление, после которого волосы начинают расти снова.

Почему чужие волосы не подходят для пересадки

Один из самых частых вопросов: можно ли пересадить волосы другого человека? Ответ — нет.

Иммунная система воспринимает чужие фолликулы как инородное тело и отторгает их. Это тот же принцип, по которому работает отторжение при пересадке донорских органов.

А можно ли пересадить искусственные волосы? Тоже нет. Они не растут, нередко вызывают воспаление и со временем требуют замены. Ни один надежный метод пересадки волос не предполагает использование искусственных материалов, только собственные живые фолликулы пациента.

В итоге пересадка волос — это всегда работа с тем ресурсом, который есть у самого пациента. Затылок остается главным источником волосяных луковиц, а борода и другие зоны тела — запасным вариантом. Именно от состояния донорской зоны зависит, насколько густым и естественным получится результат. Поэтому грамотная оценка этого ресурса до операции это не менее важный этап, чем сама пересадка.