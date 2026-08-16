Как называется самец пчелы и почему у него нет отца?

Как называют самцов пчёл и почему у них нет отца

Внутри улья роли распределены жёстко, и не каждая особь собирает нектар, строит соты или ухаживает за молодняком. Самец медоносной пчелы называется трутнем, и он выпадает из этого списка дел целиком. У него совсем другая задача. И самое любопытное: у трутня в буквальном смысле нет отца.

Почему самца пчелы правильно называть трутнем

Слово «трутень» в быту звучит почти как оскорбление — мол, бездельник. Но в улье это точный биологический термин. Правильное название самца медоносной пчелы — трутень, и энтомологический музей Фроста при Университете штата Пенсильвания описывает спаривание с матками как их главную функцию.

Узнать трутня в семье несложно. Трутни физически отличаются от рабочих пчёл крупными глазами, по которым их легко узнать внутри колонии. Эти большие глаза — не украшение, а рабочий инструмент: они помогают отыскать матку в полёте. Вообще, навигация пчёл в воздухе устроена гораздо сложнее, чем может показаться.

Появление трутня из неоплодотворённого яйца

Главная особенность трутня проявляется ещё до его рождения. Материал Penn State по основам генетики пчёл описывает трутней как гаплоидных — то есть несущих один набор хромосом. У трутня 16 хромосом, и все они унаследованы от матки, потому что он развивается из неоплодотворённого яйца.

У самок всё устроено иначе. Матка спаривается с несколькими самцами и хранит их сперму до конца жизни, после чего может либо оплодотворить яйцо, либо оставить его неоплодотворённым. Поэтому из оплодотворённых яиц развиваются самки, из неоплодотворённых — самцы.

Такая система размножения называется гаплодиплоидией. Если объяснить её простой аналогией: у самки есть и мать, и отец, а у самца — только мать. Этот механизм позволяет матке производить рабочих пчёл и будущих маток из оплодотворённых яиц, а трутней — из неоплодотворённых. У некоторых пчёл эволюция пошла ещё дальше: они способны размножаться без партнёра.

Роль трутня и его гибель после спаривания

Есть у трутня и ещё одна особенность — его роль в семье. Трутни не выполняют работ для колонии, а их главная задача — спаривание с матками. Внутри улья они малоактивны и, по сути, ждут своего часа.

Рабочие пчёлы живут совсем по-другому. Молодые рабочие ухаживают за личинками, затем берут на себя строительство сот, обслуживание и защиту пчелиной колонии, а позже вылетают за пыльцой и нектаром. Все рабочие — дочери матки.

А вот трутни покидают улей ради брачных полётов. В тёплое время года они вылетают к местам скопления, где встречают других трутней и неспарившихся маток из чужих колоний. Если трутню удаётся спариться, он погибает сразу после этого.

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Как матка решает, кто родится — самец или самка

В основе всей этой системы лежит способность матки хранить сперму и использовать её при откладывании яиц. Оплодотворённое яйцо получает генетический материал и от матки, и от трутня и развивается в самку; неоплодотворённое получает гены только от матки и становится трутнем.

Здоровая матка способна откладывать более 1000 яиц в день, используя запас спермы для производства самок или оставляя яйцо неоплодотворённым для рождения самца. Для каждого яйца она либо использует запас спермы, либо нет — так и определяется пол будущей пчелы.