Какие запахи ненавидят кошки. Проверьте, нет ли их у вас дома

У кошек в носу до 200 миллионов обонятельных рецепторов. Для сравнения: у человека их примерно в 14 раз меньше. А ещё у них есть особый «орган запаха» в верхней части рта, который помогает буквально пробовать воздух на вкус. Представьте запах, который вам неприятен, и мысленно усильте его раз в десять — примерно так кошка воспринимает ароматы, которые мы едва замечаем. Поэтому многие бытовые и привычные для нас запахи для кошек — настоящая пытка.

Какие запахи не любят кошки: полный список

Ветеринары и зоологи выделяют около двух десятков ароматов, которые большинство кошек старается обходить стороной. Причины разные: одни запахи просто слишком сильные, другие раздражают слизистую, третьи кошки инстинктивно считают опасными.

Вот основные категории:

Цитрусовые (апельсин, лимон, лайм) — раздражают, токсичны при контакте с кожей или проглатывании

(апельсин, лимон, лайм) — раздражают, токсичны при контакте с кожей или проглатывании Острое и пряное — чили, горчица, корица, перечная мята

— чили, горчица, корица, перечная мята Травы и эфирные масла — лаванда, эвкалипт, рута, розмарин, ментол

— лаванда, эвкалипт, рута, розмарин, ментол Бытовые запахи — уксус, кофе, лук, бананы, сосна

— уксус, кофе, лук, бананы, сосна Химия и дым — бытовые чистящие средства, табачный дым, благовония

— бытовые чистящие средства, табачный дым, благовония Чужие запахи — аромат другого кота или незнакомого животного, грязный или слишком ароматизированный наполнитель

Важно понимать: все кошки разные. Кто-то спокойно пройдёт мимо лимона, а кто-то шарахнется от банана. Реакция зависит от характера, возраста, здоровья и прошлого опыта (как и многие странности в поведении кошек). Например, подобранная с улицы кошка с травматичным прошлым может бояться запахов, которые домашний питомец даже не заметит.

Почему кошки не любят некоторые запахи

Всё дело в устройстве кошачьего носа. Обонятельные рецепторы кошки настолько чувствительны, что даже слабый для нас аромат она может воспринять как резкий удар. Кошачье обоняние адаптировано к природным запахам — мясу, траве, земле, сородичам. А вот синтетические и концентрированные вещества для кошек непривычны и часто неприятны.

Есть и более глубокая причина: инстинкт самосохранения. Многие из «ненавистных» запахов действительно опасны. Эфирные масла цитрусовых и эвкалипта содержат терпены — вещества, которые кошачий организм плохо перерабатывает. В природе резкий, едкий запах часто сигнализирует об опасности, и кошки научились держаться от таких ароматов подальше задолго до того, как поселились в наших квартирах.

Эта тема вызывает много споров. Присоединяйтесь к обсуждению в нашем Telegram-чате!

Какие запахи опасны и токсичны для кошек

Далеко не все «неприятные» для кошки запахи просто неприятны — некоторые по-настоящему опасны. Эфирные масла — главная группа риска. Кошки, которые любят тереться обо всё подряд, легко могут получить раздражение кожи или надышаться парами. Чаще всего ветеринары предупреждают о таких эфирных маслах:

Масло чайного дерева

Эвкалипт

Перечная мята и мята колосистая

Корица

Берёза сладкая (гаультерия)

Иланг-иланг

Дым — будь то сигаретный, от ароматических палочек или аромалампы с эфирными маслами — тоже вреден. Кошачьи лёгкие очень чувствительны, и регулярное вдыхание дыма может привести к проблемам с дыхательной системой.

Отдельная история — парфюмерия. Духи и туалетная вода могут вызвать у кошки раздражение кожи и респираторные симптомы, так что брызгать любимыми духами на кошачью лежанку — плохая идея. Если вы не уверены, опасно ли какое-то средство для вашего питомца, лучше всего позвонить ветеринару.

Какие запахи помогают отучить кошку от вредных привычек

Запахи можно превратить в мягкий инструмент воспитания — если подойти к этому с умом. Ветеринары подтверждают: метод работает, когда всё сделано аккуратно.

Вот несколько практических примеров:

Разбавленный уксус на кухонной столешнице поможет отучить кота запрыгивать на стол

Спрей с розмарином на обивке мебели может спасти диван от когтей, но важно помнить: когда кошка дерёт мебель, она не мстит, а просто следует инстинктам

Слабый цитрусовый аромат рядом с лотком поможет, если кот повадился ходить мимо

Главное правило — никогда не наносите ничего прямо на кошку. Разбавляйте любые средства и начинайте с минимальной концентрации. Если кот начал обходить целую комнату, а не только нужный угол, значит, вы переборщили.

Как понять, что запах вредит кошке

Иногда кошке достаточно даже неопасного на первый взгляд запаха, чтобы почувствовать дискомфорт. В таких случаях её поведение обычно быстро меняется.

Сигналы, при которых нужно немедленно убрать источник запаха:

Кашель, чихание, хрипы

Слезящиеся глаза или выделения из носа

Повышенное слюноотделение

Учащённое или затруднённое дыхание

Рвота или вялость

Агрессия, шипение, попытки убежать

Чрезмерное использование сильных ароматов может вызвать у кошки стресс и тревожность — вплоть до того, что питомец начнёт бояться определённых мест в доме. Если заметили любой из перечисленных симптомов, уберите источник запаха и проветрите помещение.

Как отучить кошку от вредных привычек без запахов

Если ароматы не подходят или кошка реагирует слишком остро, есть другие способы скорректировать поведение.

Простой и действенный метод — переключение внимания. Заметили, что кот делает что-то не то — предложите ему игрушку или лакомство. Голосовая команда и хлопок ладонями тоже хорошо привлекают внимание и помогают перенаправить поведение.

Не менее важно — создать кошке комфортные условия. Чистый лоток в тихом месте, когтеточка и достаточно игрушек решают большинство «поведенческих» проблем. Часто кот безобразничает не из вредности, а потому что ему скучно или не хватает внимания. А если кошка всё равно ходит мимо, стоит проверить не только запах наполнителя, но и сколько лотков ей нужно.

Есть и хитрый лайфхак: двусторонний скотч на поверхностях, которые нужно защитить. Кошки терпеть не могут липкое ощущение на лапах, и это абсолютно безопасно.

И самое главное — никогда не используйте физическую силу или наказание. Это не работает с кошками и только разрушает доверие. Позитивное подкрепление (лакомство, ласка, спокойный голос) даёт лучшие результаты.

И уж точно не нужно прибегать к физическим наказаниям. Кошка вряд ли свяжет их со своим поступком (вот здесь это хорошо объясняется), зато может начать избегать хозяина. Обычно гораздо лучше работают поощрение (лакомство, ласка, спокойный голос) и переключение внимания.