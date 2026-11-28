Голая морщинистая голова, красно-синяя кожа и мясистый вырост, свисающий с клюва: индюк похож на существо из фильма ужасов. Но у его странной внешности есть объяснение. Биолог Ричард Бухольц изучает индюков больше 30 лет. Он выяснил, что главное в этой конструкции — вырост над клювом. Этот пугающий элемент нужен для того, чтобы правильно заявить о себе в индюшачьем обществе.

Вырост над клювом удлиняется, когда индюк красуется

Когда индюк спокоен, кожистый вырост над его клювом короткий и торчит вверх, как маленький рожок. Но стоит птице начать красоваться перед самками или соперниками, к выросту приливает кровь. Он набухает, вытягивается и свисает с клюва. Ученые называют его английским словом snood.

Такой вырост есть и у самок, только у них он заметно меньше. Самый яркий наряд у самцов, причём он ещё и меняется на глазах. По словам Бухольца в беседе с Popular Science, разноцветная голова индюка за несколько секунд может стать почти белой. На первый взгляд, длинный болтающийся отросток только мешает. Зачем он птице, биологи разбираются уже несколько десятилетий.

Учёный, который не хотел изучать индюков

Биологи называют «украшениями» части тела, которые больше похожи на декор, чем на что-то полезное. Бухольца они интересовали давно. В магистратуре он изучал желтошишкового кракса — южноамериканскую птицу с ярко-жёлтой шишкой на клюве и хохолком из кудрявых перьев.

Когда пришло время выбирать тему для диссертации, научный руководитель посоветовал ему птицу попроще — дикую индейку. Бухольц сначала отказывался: по его словам, он не хотел, чтобы его называли «индюшачьим парнем». Но всё же взялся за тему и изучает индюков до сих пор.

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Индейки выбирают самцов с выростом подлиннее

В 1995 году Бухольц проверил, по каким признакам самки выбирают партнёра. В опытах участвовали живые индюки и муляжи. Самкам заметно больше нравились самцы с длинным выростом над клювом и широкой «шапочкой» — гладким участком голой кожи на макушке.

Учёного это удивило. У индюка много других украшений: борода из жёстких перьев на груди, переливчатое оперение и хвост, который раскрывается веером, как у павлина. Но самки, похоже, больше всего смотрят на голову. Они оказались очень придирчивыми: в некоторых опытах выросты у двух самцов отличались всего на пару миллиметров, но самки всё равно выбирали того, у кого вырост длиннее.

Длинный вырост показывает, что индюк здоров

Объяснение Бухольц нашёл в кишечнике индюков. У самцов с длинным выростом было меньше кокцидий. Это микроскопические паразиты, которые повреждают стенки кишечника. Для молодых животных они могут быть смертельно опасны.

Учёный считает, что вырост показывает, насколько здоров самец. Самке не нужно проверять его анализы: достаточно посмотреть на голову. Если вырост длинный, значит, иммунитет индюка справляется с паразитами. Возможно, эту устойчивость к болезням получат и его птенцы, а значит, у них будет больше шансов выжить. Это рабочая гипотеза, а не окончательно доказанный факт.

Есть и ещё один довод: самец никак не заботится ни о самке, ни о потомстве. Поэтому, по словам Бухольца, единственное, что самка от него получает, — это гены. Вот ей и приходится выбирать их очень внимательно.

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Соперники уступают индюку с выростом длиннее

Вырост важен не только для самок. Эксперименты, которые Бухольц опубликовал в 1997 году, показали, что по нему самцы оценивают соперников. Учёный приучил индюков, живших поодиночке, заходить в вольер, где их ждал корм. Когда туда одновременно попадали два самца, один почти всегда отступал, и обычно это был не тот, у кого вырост длиннее.

В другом опыте рядом с кормом ставили два одинаковых муляжа индюка, которые отличались только длиной выроста. Большинство самцов предпочитали есть у муляжа с выростом покороче. Смысл понятный: драка тратит много сил, и проще заранее понять, что соперник сильнее. Индюку с коротким выростом выгоднее уступить, чем ввязаться в схватку, которую он почти наверняка проиграет.

Слабые места исследований выроста

Красивое объяснение не значит, что всё уже доказано. Большая часть выводов основана на нескольких работах одного учёного. Некоторые специалисты считают, что статистика в них слабовата. Например, в опытах с самцами не до конца ясно, что важнее для победы — длинный вырост или просто крупное тело.

Кроме того, изучена не вся «страшная» внешность индюка. У него есть мясистые наросты на голове и шее. Бухольц признаёт, что сам не исследовал, зачем они нужны. Зато у голой кожи на голове нашлась и вполне практическая роль: она помогает самцу остывать, когда он долго красуется в жаркий день.

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Выходит, что индюк выглядит странно и даже пугающе не случайно. Его голова одновременно охлаждает тело, рассказывает самкам о здоровье и предупреждает соперников. В следующий раз, увидев индюка с длинным розовым отростком на клюве, можно предположить, что он здоров и, скорее всего, не уступит соперникам.