7 малоизвестных ужастиков, которые могут напугать даже фанатов хоррора

Страх неприятен, но фильмы ужасов любит больше половины людей, и у этого есть научное объяснение. В первые месяцы пандемии COVID-19 учёные заметили, что поклонники жанра переносили стресс спокойнее остальных. Правда, опытного зрителя напугать всё труднее, поэтому мы собрали семь небанальных ужастиков, о которых знают немногие. В подборке есть жёсткая мистика, психологический хоррор, черный юмор и почти детективные истории.

Оцепеневшие от страха (2017)

Аргентинский фильм о сверхъестественном. В тихом пригороде Буэнос-Айреса творится что-то необъяснимое: одна жительница слышит голоса из канализации, а сосед по ночам видит у своей кровати странное существо. Страшнее всего история мальчика, который погиб в несчастном случае. Через некоторое время он возвращается домой и молча садится за кухонный стол. Разбираться берутся специалисты по паранормальным явлениям, и постепенно выясняется, что все эти случаи могут быть связаны.

Читайте также: Как фильмы ужасов влияют на наш организм и кому их лучше не смотреть

Обычно ужастики берегут самое страшное для финала, а этот фильм показывает его почти сразу. К тому же происходящее не подчиняется привычным правилам историй о призраках. Это один из самых пугающих фильмов подборки: некоторые сцены надолго остаются в памяти.

Пустой человек (2020)

Американская смесь мистики, детектива и так называемого лавкрафтовского ужаса, то есть страха перед чем-то древним и непостижимым. Пролог разворачивается в горах Бутана: путешественники находят в пещере нечто необъяснимое. Потом действие переносится к бывшему полицейскому Джеймсу Ласомбре, который ищет пропавшую девушку. Расследование приводит его к городской легенде о Пустом человеке. Это существо, которое якобы можно вызвать особым ритуалом. Затем по ходу поисков он выходит на религиозный культ.

Сюжет несколько раз меняет направление: сначала это мистическая страшилка, потом детектив, а под конец почти философская история. Фильм идёт больше двух часов, но у него по-настоящему необычная идея. Он особенно понравится тем, кто после титров любит искать объяснения увиденному.

Погребальные байки (2019)

Американский сборник страшных историй с черным юмором. Девушка приходит устраиваться на работу в похоронное бюро, и его хозяин, загадочный гробовщик Монтгомери Дарк, рассказывает ей о бывших «клиентах». Каждый рассказ — отдельная страшилка: герои сталкиваются с необъяснимым, совершают ужасные поступки и часто платят за собственную глупость. Постепенно становится ясно, что все истории связаны между собой.

Здесь много черного юмора, отвратительных спецэффектов и неожиданных поворотов. Фильм похож одновременно на старые комиксы ужасов и на готическую сказку: гротескные персонажи, яркие декорации и изобретательные способы напугать. Для просмотра с друзьями это один из лучших вариантов: не слишком серьёзно, местами смешно и при этом достаточно кроваво.

Девятая сессия (2001)

Психологический триллер из США. Пятеро рабочих должны очистить от асбеста огромную заброшенную психиатрическую больницу. Один из них находит плёнки с записями сеансов психотерапии с пациенткой, которая лечилась здесь много лет назад. Слушая их, он узнаёт всё более мрачные подробности её прошлого. Тем временем в бригаде растёт напряжение: начинаются ссоры и подозрения, а ещё случаются вещи, которые трудно объяснить.

Привычных пугалок здесь почти нет: страшно становится от самого здания, пустых коридоров и старых записей. Фильм долго не даёт понять, происходит ли что-то сверхъестественное или герои просто сходят с ума. Он медленный, но очень атмосферный, и смотреть его лучше ночью, когда ничто не отвлекает.

Паранормальные (2021)

Норвежский мистический хоррор. Летом взрослые часто оставляют детей играть одних во дворе большого жилого комплекса, и ребята много времени проводят вместе. Вскоре выясняется, что у некоторых из них есть необычные способности: они могут двигать предметы силой мысли или общаться без слов. Всё начинается как невинная игра, но становится опасным, ведь ребёнок ещё не умеет сочувствовать другим и не понимает, к чему приводят его поступки.

Почти всё действие происходит днём, во дворах обычных многоэтажек. Здесь нет заброшенных домов и ночных кладбищ, а пугают не монстры, а дети, которые могут причинить огромный вред и даже не осознать этого. Фильм местами очень жестокий, но идея по-настоящему оригинальная.

Дом на другой стороне (2020)

Мистический триллер производства США и Великобритании. Бет недавно потеряла мужа, который неожиданно покончил с собой, и теперь одна живёт в большом доме у озера. Ей снятся странные сны, по ночам в доме слышны звуки, а предметы иногда будто складываются в человеческие фигуры. В вещах мужа Бет находит фотографии незнакомых женщин и загадочные чертежи. А на противоположном берегу озера обнаруживается почти точная копия её дома.

Создатели интересно работают с пространством: жуткие фигуры возникают из промежутков между мебелью, теней и деталей интерьера. После просмотра можно начать подозрительно разглядывать собственную квартиру. Кроме мистики, в фильме есть детективная интрига и история о том, как человек переживает потерю близкого.

Пограничная полоса (2013)

Британский псевдодокументальный хоррор: он снят так, будто зритель смотрит записи с камер самих героев. Священник небольшой английской церкви уверен, что странные события в ней доказывают существование сверхъестественных сил. Проверить это приезжает группа специалистов: они ставят камеры, записывают звуки и выясняют, не обман ли эти «чудеса». Однако исследователи замечают всё больше необъяснимого, и особенно подозрительно ведёт себя само здание.

❗️ЧИТАЙ HI-NEWS.RU В МАКС — ВСЕ НОВОСТИ О ТЕХНОЛОГИЯХ ТЕПЕРЬ И ТАМ

На дешёвые ужастики, где люди просто бегают с трясущейся камерой, фильм не похож. Здесь много разговоров, технических подробностей и последовательного расследования, поэтому происходящее долго выглядит правдоподобным. Главное в фильме — очень необычная концовка, поэтому трейлер лучше не смотреть: впечатление легко испортить заранее.

Если хочется по-настоящему испугаться, начните с «Оцепеневших от страха». Ради нестандартного сюжета стоит посмотреть «Пустого человека», а ради удовольствия без мрачного осадка — «Погребальные байки». Любителям медленного напряжения подойдёт «Девятая сессия», а тем, кто ценит сильный финал, — «Пограничная полоса». А если ужасов на сегодня не хочется, есть подборка фильмов про космос, где наука почти не врёт.