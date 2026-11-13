7 малоизвестных ужастиков, которые могут напугать даже фанатов хоррора

Рамис Ганиев

Страх неприятен, но фильмы ужасов любит больше половины людей, и у этого есть научное объяснение. В первые месяцы пандемии COVID-19 учёные заметили, что поклонники жанра переносили стресс спокойнее остальных. Правда, опытного зрителя напугать всё труднее, поэтому мы собрали семь небанальных ужастиков, о которых знают немногие. В подборке есть жёсткая мистика, психологический хоррор, черный юмор и почти детективные истории.

Кадры из фильмов ужасов

Кадры из фильмов ужасов

Оцепеневшие от страха (2017)

Аргентинский фильм о сверхъестественном. В тихом пригороде Буэнос-Айреса творится что-то необъяснимое: одна жительница слышит голоса из канализации, а сосед по ночам видит у своей кровати странное существо. Страшнее всего история мальчика, который погиб в несчастном случае. Через некоторое время он возвращается домой и молча садится за кухонный стол. Разбираться берутся специалисты по паранормальным явлениям, и постепенно выясняется, что все эти случаи могут быть связаны.

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Обычно ужастики берегут самое страшное для финала, а этот фильм показывает его почти сразу. К тому же происходящее не подчиняется привычным правилам историй о призраках. Это один из самых пугающих фильмов подборки: некоторые сцены надолго остаются в памяти.

Кадр из фильма Оцепеневшие от страха

Кадр из фильма Оцепеневшие от страха

Пустой человек (2020)

Американская смесь мистики, детектива и так называемого лавкрафтовского ужаса, то есть страха перед чем-то древним и непостижимым. Пролог разворачивается в горах Бутана: путешественники находят в пещере нечто необъяснимое. Потом действие переносится к бывшему полицейскому Джеймсу Ласомбре, который ищет пропавшую девушку. Расследование приводит его к городской легенде о Пустом человеке. Это существо, которое якобы можно вызвать особым ритуалом. Затем по ходу поисков он выходит на религиозный культ.

Сюжет несколько раз меняет направление: сначала это мистическая страшилка, потом детектив, а под конец почти философская история. Фильм идёт больше двух часов, но у него по-настоящему необычная идея. Он особенно понравится тем, кто после титров любит искать объяснения увиденному.

Кадр из фильма Пустой человек

Кадр из фильма Пустой человек

Погребальные байки (2019)

Американский сборник страшных историй с черным юмором. Девушка приходит устраиваться на работу в похоронное бюро, и его хозяин, загадочный гробовщик Монтгомери Дарк, рассказывает ей о бывших «клиентах». Каждый рассказ — отдельная страшилка: герои сталкиваются с необъяснимым, совершают ужасные поступки и часто платят за собственную глупость. Постепенно становится ясно, что все истории связаны между собой.

Здесь много черного юмора, отвратительных спецэффектов и неожиданных поворотов. Фильм похож одновременно на старые комиксы ужасов и на готическую сказку: гротескные персонажи, яркие декорации и изобретательные способы напугать. Для просмотра с друзьями это один из лучших вариантов: не слишком серьёзно, местами смешно и при этом достаточно кроваво.

Кадр из фильма Погребальные байки

Кадр из фильма Погребальные байки

Девятая сессия (2001)

Психологический триллер из США. Пятеро рабочих должны очистить от асбеста огромную заброшенную психиатрическую больницу. Один из них находит плёнки с записями сеансов психотерапии с пациенткой, которая лечилась здесь много лет назад. Слушая их, он узнаёт всё более мрачные подробности её прошлого. Тем временем в бригаде растёт напряжение: начинаются ссоры и подозрения, а ещё случаются вещи, которые трудно объяснить.

Привычных пугалок здесь почти нет: страшно становится от самого здания, пустых коридоров и старых записей. Фильм долго не даёт понять, происходит ли что-то сверхъестественное или герои просто сходят с ума. Он медленный, но очень атмосферный, и смотреть его лучше ночью, когда ничто не отвлекает.

Кадр из фильма Девятая сессия

Кадр из фильма Девятая сессия

Паранормальные (2021)

Норвежский мистический хоррор. Летом взрослые часто оставляют детей играть одних во дворе большого жилого комплекса, и ребята много времени проводят вместе. Вскоре выясняется, что у некоторых из них есть необычные способности: они могут двигать предметы силой мысли или общаться без слов. Всё начинается как невинная игра, но становится опасным, ведь ребёнок ещё не умеет сочувствовать другим и не понимает, к чему приводят его поступки.

Почти всё действие происходит днём, во дворах обычных многоэтажек. Здесь нет заброшенных домов и ночных кладбищ, а пугают не монстры, а дети, которые могут причинить огромный вред и даже не осознать этого. Фильм местами очень жестокий, но идея по-настоящему оригинальная.

Кадр из фильма Паранормальные

Кадр из фильма Паранормальные

Дом на другой стороне (2020)

Мистический триллер производства США и Великобритании. Бет недавно потеряла мужа, который неожиданно покончил с собой, и теперь одна живёт в большом доме у озера. Ей снятся странные сны, по ночам в доме слышны звуки, а предметы иногда будто складываются в человеческие фигуры. В вещах мужа Бет находит фотографии незнакомых женщин и загадочные чертежи. А на противоположном берегу озера обнаруживается почти точная копия её дома.

Создатели интересно работают с пространством: жуткие фигуры возникают из промежутков между мебелью, теней и деталей интерьера. После просмотра можно начать подозрительно разглядывать собственную квартиру. Кроме мистики, в фильме есть детективная интрига и история о том, как человек переживает потерю близкого.

Кадр из фильма Дом на другой стороне

Кадр из фильма Дом на другой стороне

Пограничная полоса (2013)

Британский псевдодокументальный хоррор: он снят так, будто зритель смотрит записи с камер самих героев. Священник небольшой английской церкви уверен, что странные события в ней доказывают существование сверхъестественных сил. Проверить это приезжает группа специалистов: они ставят камеры, записывают звуки и выясняют, не обман ли эти «чудеса». Однако исследователи замечают всё больше необъяснимого, и особенно подозрительно ведёт себя само здание.

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На дешёвые ужастики, где люди просто бегают с трясущейся камерой, фильм не похож. Здесь много разговоров, технических подробностей и последовательного расследования, поэтому происходящее долго выглядит правдоподобным. Главное в фильме — очень необычная концовка, поэтому трейлер лучше не смотреть: впечатление легко испортить заранее.

Кадр из фильма Пограничная полоса

Кадр из фильма Пограничная полоса

Если хочется по-настоящему испугаться, начните с «Оцепеневших от страха». Ради нестандартного сюжета стоит посмотреть «Пустого человека», а ради удовольствия без мрачного осадка — «Погребальные байки». Любителям медленного напряжения подойдёт «Девятая сессия», а тем, кто ценит сильный финал, — «Пограничная полоса». А если ужасов на сегодня не хочется, есть подборка фильмов про космос, где наука почти не врёт.

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