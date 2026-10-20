Птицы-вампиры существуют на самом деле: чью кровь они пьют

На Галапагосских островах Вулф и Дарвин живёт небольшая птица — вьюрок. Внешне она почти не отличается от своих сородичей, но её пищевые привычки оказались настолько необычными, что учёные признали её отдельным видом. Чем именно она питается, долгое время оставалось загадкой, и разгадка оказалась связана с крупными морскими птицами, которые живут по соседству. Как вы могли понять из заголовка, у этой птицы есть много общего со знаменитым графом Дракулой.

Вьюрков-вампиров видели лишь на двух островах Галапагосов

Вьюрок-вампир (Geospiza septentrionalis) не встречается больше нигде: только на Вулфе и Дарвине, двух маленьких и труднодоступных островах архипелага, который принадлежит Эквадору. В дикой природе эту птицу видели очень немногие люди. Добраться до неё действительно трудно.

Профессор зоологии Дэниел Балдассар и двое его коллег убедились в этом на собственном опыте. Пляжей, куда можно причалить, на островах нет. Исследователи подплывали к скалам на маленькой надувной лодке, ждали, когда волны немного стихнут, и перепрыгивали на острые чёрные камни застывшей лавы.

Зато увиденное того стоило. Учёные заметили у вьюрков испачканные кровью клювы и раздутые горлышки, полные крови. А ещё они видели, как десятки этих птиц облепляли спины, хвосты и крылья олуш, расклёвывали острыми клювами еле заметные ранки и пили кровь, пока не насытятся. Об этом исследователи рассказали в статье для издания The Conversation.

Кровь составляет только десятую часть рациона

Кровь служит очень необычной едой. По словам Балдассара, её трудно переваривать и сложно извлекать из неё питательные вещества. Скорее всего, отчасти поэтому так мало животных перешли на кровь. Люди кровь не пьют, об этом разве что говорят в легендах или научных исследованиях о том, может ли кровь молодых парней и девушек омолаживать стариков.

Зачем вьюрку кровь, точно пока неизвестно. Балдассар предполагает, что на островах, где пресной воды почти нет, кровь может заменять птицам питьё. Это пока именно предположение, а не доказанный факт.

Питаются вьюрки далеко не только кровью. По данным команды Балдассара, которые ещё не опубликованы, она составляет примерно одну десятую рациона. В остальном вьюрки неразборчивы: учёные видели, как они едят семена, насекомых и содержимое разбитых яиц морских птиц.

Есть гипотеза, что в сильную засуху, когда другой еды становится мало, вьюрки чаще переходят на кровь. Проверить её ещё предстоит, потому что подтверждающих исследований пока нет.

От чистильщика к паразиту: как появилась кровожадная привычка

Учёные считают, что вампирами эти вьюрки стали не сразу. Сначала они, вероятно, склёвывали с кожи и перьев олуш мелких паразитов. Такой союз был выгоден обеим сторонам: олуши избавлялись от паразитов, а вьюрки получали еду.

Но в какой-то момент вьюрки, выбирая паразитов, начали ранить кожу олуш. А потом стали пить кровь из этих ранок. Простая чистка постепенно превратилась в кормление за чужой счёт.

Прошли поколения, и тело вьюрков изменилось под новую еду:

клюв стал острым, как скальпель, и удобным для надрезов кожи;

изменилось пищеварение: команда Балдассара выяснила, что микробы в кишечнике вьюрков-вампиров заметно отличаются от микробов других галапагосских вьюрков, которые кровь не пьют;

учёные связывают это отличие именно с необычным рационом.

Раньше вьюрка-вампира считали подвидом, то есть разновидностью, остроклювого земляного вьюрка (Geospiza difficilis). Теперь его выделили в отдельный вид, Geospiza septentrionalis. По словам Балдассара, причина как раз в отличиях, которые появились из-за питания кровью.

Вампирская репутация не мешает этим птицам лакомиться и вполне мирной едой. На острове Вулф вьюрков видели, когда они пили нектар из цветов местного опунциевого кактуса и других растений.

Почему олуши терпят маленьких кровопийц

Иногда вьюрки нападают стаей и убивают птенцов олуш, но, по словам Балдассара, это бывает довольно редко. Обычно вьюрки лишь пробивают кожу, чтобы добраться до крови, и не причиняют олушам серьёзного вреда. Так устроены отношения многих паразитов и их хозяев, например блох, клещей и комаров с млекопитающими. Балдассар даже предлагает думать о вьюрках-вампирах как о «гигантских комарах».

Олуши обычно не прогоняют вьюрков, а просто терпят их. Балдассар называет несколько вероятных причин:

ранки небольшие и почти незаметны, как укус комара для крупного животного, поэтому сильной реакции нет;

олуше часто важно не покидать своё место в колонии, гнездо или птенцов, поэтому улетать ей невыгодно;

вьюрки клюют там, куда олуше трудно дотянуться, например у основания хвостовых перьев.

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Жалеть олуш, впрочем, стоит с оговорками. Для олуш Наска обычна так называемая обязательная гибель младшего птенца: первый вылупившийся птенец, как правило, нападает на младшего и убивает его. Жизнь на Галапагосах суровая не только из-за вьюрков. Однако самые интересные вопросы о вьюрке-вампире пока остаются открытыми: правда ли кровь заменяет ему воду и действительно ли в засуху он пьёт её чаще.