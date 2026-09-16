Все думают, что газировка щиплет из-за пузырьков. Но дело совсем в другом

От глотка газировки начинает покалывать. И нет разницы, обычная это газировка или бьющий по здоровью сладкий энергетик. Ощущение такое, будто микроскопические пузырьки лопаются и бьют по слизистой. Но у ученых другое объяснение, и пузырьки здесь почти ни при чем. В этом необычном ощущении виновата не физика, а химия.

Растворенный газ превращается в кислоту прямо во рту

Пока бутылка газировки закрыта, углекислый газ находится под давлением и остается растворенным в воде. Когда крышку открывают, давление падает, и газ начинает выходить с характерным шипением, а иногда даже взрывается. Однако значительная часть углекислого газа все еще остается в жидкости, а не только внутри лопающихся пузырьков.

Молекулы углекислого газа настолько малы, что при глотке легко проникают через клеточные мембраны в ткани слизистой рта. Там их встречает особый фермент — карбоангидраза. Он моментально ускоряет реакцию взаимодействия газа с водой, в результате чего образуется угольная кислота и ионы водорода.

Среда вокруг нервных окончаний становится локально более кислой. Угольная кислота сама по себе слабая, и напиток не превращается в едкую субстанцию, но чувствительным клеткам этого микроскопического перепада вполне достаточно, чтобы отправить сигнал в мозг.

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За покалывание отвечает система распознавания химической опасности

Человеческий язык способен чувствовать не только классические вкусы, но и химическое раздражение. За это отвечает тройничный нерв, окончания которого густо покрывают слизистую рта и носа. Эта система, называемая хеместезией, предупреждает мозг о потенциально опасных или едких веществах.

Благодаря этой сенсорной системе мы чувствуем:

остроту приправы васаби;

холод от мятного ментола;

жжение некоторых жгучих специй;

характерный «укус» газированной воды.

Оказывается, углекислый газ из лимонада задействует именно этот аварийный канал связи. Когда угольная кислота меняет среду внутри нервных окончаний, на них открывается белковый ионный канал TRPA1.

В исследовании, опубликованном в Journal of Neuroscience, клетки с этим каналом активно реагировали на углекислый газ, а при блокировке рецептора реакция пропадала. Интересно, что этот же канал активно реагирует на горчицу. Мозг получает сигнал о химическом раздражении и переводит его как знакомое нам покалывание.

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Как ученые нашли причину покалывания от газировки

Долгое время считалось, что пузырьки физически ударяют по рецепторам, создавая микротравмы. Чтобы проверить эту гипотезу, исследователи пошли на хитрость и поместили добровольцев в барокамеру с повышенным давлением.

При давлении около двух атмосфер углекислый газ оставался полностью растворенным в воде, и пузырьки в напитке просто не образовывались. Несмотря на их отсутствие, испытуемые сообщили, что вода щиплет язык точно так же.

Затем ученые провели обратный тест: пускали вокруг языка обычные воздушные пузырьки без углекислого газа. Никакого жжения они не вызвали, а лишь создавали эффект легкой щекотки. Это окончательно доказало, что покалывание имеет химическую природу, а механика лопающихся сфер лишь слегка усиливает общее впечатление.

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Холодная вода дольше удерживает газ и действует сильнее

Интенсивность химического укуса напрямую зависит от количества углекислого газа, попавшего в ткани. Чем больше молекул углекислого газа проникает в клетки, тем активнее рецепторы подают сигналы в мозг. В психофизических тестах, опубликованных в научном журнале PLOS, интенсивность жжения линейно возрастала при увеличении концентрации растворенного газа. Именно поэтому слабогазированная минералка пьется легко, а от сильногазированной иногда перехватывает дыхание или начинает щипать в носу — тройничный нерв обслуживает и носовую полость.

Температура напитка тоже играет ключевую роль. По законам физики в холодной жидкости газы растворяются значительно лучше. Ледяная вода из холодильника удерживает максимум углекислого газа и медленнее выдыхается, поэтому ощущается гораздо более «злой».

Стоит оставить бутылку открытой на столе, как давление падает, газ постепенно выходит, и напиток теряет свою способность активировать нервы. Выдохшаяся кола останется сладкой, а иногда даже кислой за счет ортофосфорной кислоты в составе, но щипать язык перестанет.

Влияние углекислого газа на здоровье желудка

Само по себе ощущение жжения не наносит физического вреда слизистой рта. Это лишь специфическая реакция сенсорных окончаний на временное локальное закисление. Российский Роспотребнадзор подтверждает, что растворение углекислого газа действительно немного снижает pH воды, но для большинства людей обычная минералка без сахара остается полностью безопасным напитком.

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Однако при регулярном употреблении углекислый газ может доставлять дискомфорт пищеварительной системе. Как отмечала осенью 2026 года врач Маргарита Арушанян изданию «Газета.Ru», избыток газа способен спровоцировать распирание стенок желудка, вздутие и неприятную отрыжку. У людей с предрасположенностью к рефлюксу сильногазированные напитки могут усиливать изжогу. Если же во рту уже есть микротравмы или язвочки, химическое раздражение от газа будет восприниматься не как бодрящее покалывание, а как ощутимая боль.