Почему 40% кошек не реагируют на кошачью мяту

На самом деле кошачью мяту любят далеко не все коты — примерно 40% питомцев на неё вообще не реагируют, в том числе и мой кот. Если вы подсунули своему любимцу игрушку с мятой, а он равнодушно прошёл мимо, и с игрушкой, и с ним всё в порядке. Давайте разберёмся, почему возникает эта странная кошачья реакция: одни коты от травы буквально сходят с ума, а другие остаются к ней безразличны.

Что такое кошачья мята и откуда она взялась

Кошачья мята — это трава из семейства мятных. По-научному она называется котовник кошачий (Nepeta cataria), а в народе её знают как котовник или кошачью мяту. Родом растение из Европы, с Ближнего Востока и из некоторых регионов Азии.

Кстати, у котовника есть и неожиданное применение: запах растения способен отпугивать некоторых насекомых.

Вырастить эту траву совсем несложно — хоть на подоконнике, хоть в саду. Как и большинство мятных, котовник неприхотлив и приживается почти в любой почве. А значит, свежая мята для питомца всегда может быть под рукой.

В магазинах продают сушёный котовник — им набивают игрушки или расфасовывают в баночки. Тут есть нюанс: как и любая трава, он со временем выдыхается. Поэтому мяту в игрушках время от времени нужно обновлять, иначе кот перестанет ею интересоваться.

Почему кошки реагируют на котовник

Наверняка вы видели, как коты буквально теряют голову от этой травы. Но что именно в ней их так притягивает? Всё дело в веществе под названием непеталактон — именно оно вызывает у кошек эйфорию. Кот может получить свою дозу удовольствия разными способами: понюхать траву, потереться об неё мордочкой, а иногда пожевать или съесть.

Изучая особенно интересный запах, кошки нюхают с открытым ртом — так они подключают дополнительный орган обоняния.

Если ваш питомец из тех, кто реагирует на мяту, вы сразу заметите перемену в поведении. Эффект длится примерно 10–15 минут, а затем примерно на час или дольше наступает своеобразная «перезарядка»: кот перестаёт реагировать на мяту, сколько ему её ни предлагай.

Как ведут себя коты под действием мяты

Тут всё индивидуально. Одни коты становятся гиперактивными: носятся по квартире, бесятся, прыгают с места на место и ведут себя более странно, чем обычно. Других мята, наоборот, расслабляет — питомец уходит в любимый уголок и мирно засыпает.

Заранее предсказать, как отреагирует конкретный кот, невозможно. Многое зависит от характера и особенностей самого животного. Кстати, мы уже разбирались, любят ли кошки объятия — там тоже всё оказалось очень индивидуально.

Почему некоторые кошки не реагируют на мяту

Только около 60% кошек реагируют на котовник. Если вы дали питомцу мяту, а он не проявил ни малейшего интереса — это абсолютно нормально. Причина простая: у части кошек нет генов, отвечающих за реакцию на это растение.

Гены влияют и на другие кошачьи особенности. Например, из-за одной генетической мутации кошки не чувствуют сладкое.

Возраст тоже важен: кошки начинают реагировать на мяту примерно с 6 месяцев. Так что если котёнок остался равнодушен, возможно, он просто ещё не дорос.

Если хочется дать кошке «что-то зелёное», но мята не работает, есть отличная альтернатива — кошачья трава. Она не вызывает эйфории, зато подойдёт питомцам, которые любят пожевать зелень или норовят обглодать домашние цветы. По сути, это грядка газона у вас дома: кот доволен, а комнатные растения в безопасности.

Я вот всё думаю: как и во что посадить её, чтобы и коту было удобно, и мне не приходилось постоянно убирать землю их перевёрнутого горшка. Если есть крутые рабочие идеи — пишите, будет много благодарных владельцев пушистых хвостов (и не только пушистых).

Как проверить, действует ли мята на вашего кота

Сделать это просто. Дайте питомцу мяту и понаблюдайте.

Если кот тут же заинтересовался и изменил поведение — он из «счастливого большинства».

Если прошёл час, а реакции никакой — скорее всего, ваш питомец из тех примерно 30–40%, кто полностью «невосприимчив» к этой траве.

Ничего страшного в этом нет. Просто придётся искать другие способы развлечь кота — игрушки, лазалки, интерактивные игры. Некоторые питомцы, например, любят играть в апорт и сами приносят хозяевам брошенные предметы. На здоровье и характер животного нечувствительность к мяте никак не влияет.

Купить или вырастить кошачью мяту: что лучше

Магазинная мята удобна: её продают в рассыпном виде, в игрушках и разных приспособлениях. Всё это безопасно для кота.

Но у выращивания дома есть большой плюс — вы контролируете качество и точно знаете, что в траве нет пестицидов и других вредных примесей. Если котовник будет расти рядом с другими цветами, заодно проверьте, какие растения опасны для кошек.

Вот и моя мама не так давно посадила котовник у себя в саду: правда, непонятно — для красоты или для кошки. Посмотрим, что из этого выйдет. И я обязательно возьму на пробу для своего кота-«трезвенника» — интересно, как он отреагирует на свежую мяту, а то сушёная и в шариках его вообще никак не привлекает.

Если же вы покупаете готовую кошачью мяту, стоит выбирать органическую: так меньше риск наткнуться на химию, которая может навредить питомцу.

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Правда ли мята для кошек — как наркотик для людей

Это распространённый миф. Да, мята действительно вызывает у кошек эйфорию, но это совсем не то же самое, что действие некоторых трав на человека. Эффект от котовника длится меньше, работает на мозг иначе, и — что очень важно — кошки не могут стать зависимыми от мяты.

Не стоит путать котовник и с валерьянкой: она действует на кошек гораздо жёстче и при частом употреблении может вызвать зависимость. Котовник же относится к семейству мятных, куда входят такие безобидные травы, как базилик, орегано и тимьян.

На людей котовник почти не действует так, как на кошек. Зато у него есть польза с медицинской точки зрения: котовник используют как природное средство от головной боли, тошноты и рвоты.