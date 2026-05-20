Кошки не чувствуют сладкое. Вот что они ощущают вместо него

Кошки не чувствуют сладкого — это результат генетической мутации, которая затронула всё семейство кошачьих. У людей сахар кажется сладким благодаря особым рецепторам, а у кошек эта система просто не работает. Если ваш кот когда-нибудь облизывал мороженое или тянулся к зефиру, он точно чувствовал что-то — но совсем не то, что чувствуете вы.

Почему кошки не ощущают сладость

Чтобы ощутить сладость, организму нужна пара белков-рецепторов: Tas1r2 и Tas1r3. Они работают в связке — когда сахар попадает на язык, оба белка активируются и отправляют сигнал в мозг: «Вот она, быстрая энергия!». У кошек ген Tas1r2 оказался псевдогеном — то есть он есть, но не работает. Вместо двух генов «сладкого» у них функционирует только один, и этого недостаточно для восприятия сладости.

Проще говоря, рецептор сладкого у кошек — как розетка без проводки: на вид вроде есть, а тока нет. Белок T1R2 у кошек не функционирует, и для их вкусовых рецепторов сладкие молекулы словно не существуют. У людей эта система работает иначе: именно поэтому сахар кажется сладким, а не просто калорийным или приятным.

Почему у кошек пропал сладкий вкус

Здесь всё логично, если вспомнить, кто такие кошки по своей природе. Они — облигатные хищники, то есть животные, чей организм «заточен» под мясо. У домашних питомцев до сих пор силён охотничий инстинкт, потому что их дикие предки охотились на грызунов и птиц, а не собирали ягоды.

Кошки эволюционировали как охотники, их рацион почти полностью состоял из мяса. В мясе нет сахара, поэтому умение различать сладкий вкус оказалось просто ненужным. Со временем организм «отключил» лишнюю функцию, а ген постепенно деградировал без вреда для выживания.

Для человека и других всеядных сладость — важный маркер: она подсказывает, что в еде много углеводов, а значит, и энергии. Для кошки же энергия прячется в белке, и на генетическом уровне организм настроен именно на него. Природа просто убрала то, что не пригодилось.

Какие вкусы чувствуют кошки

Различия не ограничиваются одной лишь сладостью. У кошек всего около 470 вкусовых рецепторов, тогда как у людей — 9000, а у собак — 1700. Казалось бы, при такой разнице кошки должны есть что угодно без разбора. Но нет — их немногочисленные рецепторы работают очень прицельно.

Вот что чувствуют кошки:

Умами — вкус мяса и белка. Это главный и любимый вкус для кошки, он подсказывает: «Еда питательная, можно есть». Именно поэтому даже не самые хорошие магазинные корма, но с ярким мясным запахом могут казаться питомцам особенно привлекательными.

— кошки к нему особенно чувствительны. Именно поэтому горькие спреи эффективно отучают котов грызть провода или лизать раны.

— кошки к нему особенно чувствительны. Именно поэтому горькие спреи эффективно отучают котов грызть провода или лизать раны. Кислый — различают неплохо, многим кошкам этот вкус даже нравится.

— различают неплохо, многим кошкам этот вкус даже нравится. Солёный — чувствуют, но слабее, чем люди.

А ещё у кошек, возможно, есть рецептор для аденозинтрифосфата (АТФ) — молекулы, которая содержится в каждой живой клетке. АТФ обеспечивает энергией каждую клетку, и это соединение содержится в мясе — что объясняет, почему кошки могут распознавать его вкус. По сути, у них есть встроенный «детектор свежего мяса».

Почему некоторые коты едят сладкое

Если кошки не чувствуют сладкого, почему тогда некоторые коты с удовольствием лижут мороженое, зефир или йогурт? Ответ прост: их привлекает совсем не сахар.

Кошку в «сладких» продуктах могут заинтересовать:

Жир — мороженое, сливки, масло содержат много жира, а кошки его отлично чувствуют и любят.

— мороженое, сливки, масло содержат много жира, а кошки его отлично чувствуют и любят. Животный белок — молоко, сливки и йогурт содержат казеин и другие белки, на которые реагирует вкус умами.

— молоко, сливки и йогурт содержат казеин и другие белки, на которые реагирует вкус умами. Текстура и температура — кошкам нравится мягкая, кремовая консистенция и тёплая еда (примерно температура свежепойманной добычи).

— кошкам нравится мягкая, кремовая консистенция и тёплая еда (примерно температура свежепойманной добычи). Запах — обоняние у кошек развито куда лучше вкуса, и именно оно часто решает, стоит ли пробовать еду.

Возможное удовольствие кошки от такой пищи связано не со сладким вкусом, а с жиром и белком в составе продуктов или с консистенцией пищи. Так что когда кот облизывает вашу ложку от мороженого, для него это скорее «жирный сливочный крем», а не «сладкий десерт».

Чем опасны сладости для здоровья кошек

То, что кошки не чувствуют сладкого, в каком-то смысле защитный механизм. Их организм плохо справляется с углеводами. Вообще многие привычные для человека лакомства нельзя давать кошкам. А регулярное употребление сладкой пищи может привести к серьёзным проблемам:

Ожирение — кошки не приспособлены к переработке больших объёмов углеводов, и лишний сахар быстро откладывается в жир.

— кошки не приспособлены к переработке больших объёмов углеводов, и лишний сахар быстро откладывается в жир. Сахарный диабет — от употребления сладкого поджелудочная железа получает сильную нагрузку, что может сказаться на выработке инсулина. Если регулярно кормить кошку сладким, организм начинает терять чувствительность к инсулину, что может привести к развитию диабета.

— от употребления сладкого поджелудочная железа получает сильную нагрузку, что может сказаться на выработке инсулина. Если регулярно кормить кошку сладким, организм начинает терять чувствительность к инсулину, что может привести к развитию диабета. Отравление шоколадом — шоколад опасен для кошек, он содержит теобромин — вещество, ядовитое для кошек, которое даже в небольших количествах может привести к летальному исходу.

Если ваш кот всё-таки тянется к сладкому, не стоит его поощрять. Лучше предложите ему мясное лакомство — он будет точно так же доволен, а его поджелудочная скажет вам спасибо.