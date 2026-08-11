Персеиды 2026 в России: во сколько смотреть звездопад

В 2026 году нас ждет один из самых зрелищных метеорных потоков десятилетия. Ранее моя коллега Вера Макарова уже рассказывала о том, что максимум Персеид выпадает на ночь с 12 на 13 августа. И в этот раз условия для наблюдений за звездопадом складываются абсолютно идеальные. Давайте разберемся, откуда берутся падающие звезды и почему точный математический прогноз астрономов может лишить вас главного шоу.

В 2026 году Персеидам невероятно повезло с Луной

Главный враг любого метеорного потока это Луна. Даже находясь далеко от городских огней, при яркой полной Луне небо становится серым, из-за чего десятки слабых метеоров попросту стираются из вида. Но в этот раз космос подготовил редкий подарок.

Именно 12 августа 2026 года наступает новолуние. Луна будет находиться на дневной стороне Земли рядом с Солнцем и ночью на небе вообще не появится. Это обеспечит практически идеальную темноту, что сделает поток куда более впечатляющим, чем, скажем, в 2025 году.

Более того, день начнется с полного солнечного затмения, которое смогут частично наблюдать жители северных регионов России. Возникает уникальная последовательность: затмение, новолуние, темная ночь и мощный метеорный поток.

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«Падающие звезды» не имеют отношения к звездам

Название «Персеиды» появилось из-за оптической иллюзии. Если мысленно продлить следы всех метеоров назад, покажется, что они вылетают из одной точки в созвездии Персея. Эта воображаемая точка называется радиантом. Но к самим звездам явление не имеет отношения.

Каждый август Земля пересекает орбиту кометы Свифта — Туттля. Сама комета возвращается к Солнцу лишь раз в 130 с лишним лет, но оставляет за собой гигантский шлейф пыли. Когда наша планета влетает в это пылевое облако, крошечные частицы врезаются в атмосферу на скорости около 60 километров в секунду.

Из-за колоссального трения частицы мгновенно разогреваются и испаряются, создавая вокруг себя яркое свечение. Именно этот раскаленный газ мы и видим как короткую белую вспышку. Подавляющее большинство таких «камней» размером с песчинку, поэтому искать утром на земле метеориты бессмысленно, ведь они полностью сгорают в воздухе.

До 100–120 метеоров в час не означает два метеора каждую минуту

Во многих прогнозах можно встретить обещание показать 100 или даже 120 метеоров в час. Эти цифры будоражат воображение, но воспринимать их как гарантию двух падающих звезд каждую минуту неправильно.

Астрономы используют показатель зенитной часовой частоты. Это расчетное значение: столько вспышек увидел бы идеальный наблюдатель при абсолютно прозрачном небе, если бы радиант потока находился ровно над макушкой. В реальности радиант висит ниже, деревья закрывают горизонт, а атмосфера поглощает тусклые вспышки.

Поэтому несколько десятков метеоров за час при наблюдении загородом — это уже великолепный результат. А в городах количество видимых падающих звезд будет намного меньше.

Лучшее время чтобы смотреть звездопад Персеиды

Здесь скрывается самый большой подвох Персеид 2026 года. Международная метеорная организация (IMO) прогнозирует математический пик активности 13 августа с 05:00 до 07:00 по московскому времени. И если привязаться к этим цифрам, можно пропустить все самое интересное.

Дело в том, что когда наступит этот официальный максимум, в Москве и центральной части страны небо уже будет стремительно светлеть. А на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке и вовсе наступит утро или день.

Для жителей России лучшее время наблюдения диктуется не математикой, а вращением Земли. Радиант Персеид постепенно поднимается над горизонтом всю ночь. Поэтому оптимальный компромисс между активностью потока и спасительной темнотой — это промежуток с полуночи до 3–4 часов утра по местному времени. Начинать смотреть можно и раньше, около 23:00, но ближе к утру плотность метеоров обычно возрастает. Главный маркер окончания шоу — начало рассвета в вашем регионе.

Проверенный план для загородной поездки

В 2026 году Луна не помешает наблюдениям, поэтому главным врагом остается искусственное освещение. Фонари, подсветка зданий и общее свечение крупного мегаполиса делают небо серым. Чтобы увидеть Персеиды во всей красе, нужно уехать хотя бы на несколько десятков километров от большого города.

Как правильно организовать поездку:

Приезжайте на место заранее и отложите смартфоны. Глазам нужно около 20–30 минут, чтобы полностью адаптироваться к темноте. Любой яркий экран обнуляет эту адаптацию;

Глазам нужно около 20–30 минут, чтобы полностью адаптироваться к темноте. Любой яркий экран обнуляет эту адаптацию; Берите складное кресло или туристический коврик. Смотреть вверх стоя очень тяжело для шеи, а лежать на земле в августе бывает холодно;

Смотреть вверх стоя очень тяжело для шеи, а лежать на земле в августе бывает холодно; Не используйте бинокли и телескопы. Они сильно сужают поле зрения, а метеоры могут вспыхнуть в любой точке неба;

Они сильно сужают поле зрения, а метеоры могут вспыхнуть в любой точке неба; Не пытайтесь смотреть ровно в сторону созвездия Персея (на северо-восток). Следы вблизи радианта кажутся короткими, поэтому лучше охватывать взглядом максимально широкую часть неба, смотря чуть в сторону или прямо вверх.

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По данным Московского планетария, во второй половине ночи к метеорному потоку присоединятся планеты: над горизонтом последовательно появятся Марс, Юпитер и Сатурн. Так что ночь с 12 на 13 августа станет полноценной экскурсией по Солнечной системе, доступной каждому без всякого дополнительного оборудования.