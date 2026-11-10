Чем я закупился на распродаже 11.11: показываю, что пришло и как работает

В ноябре я посмотрел на свои окна и понял, что снова лезть к ним с тряпкой и ведром не хочу. Причём не только к окнам, а вообще ни к чему. Поэтому на 11.11 я решил отдать уборку технике и собрал корзину из роботов и приборов, которые моют окна и полы, чистят матрасы, воздух и даже украшения. А дальше проверил, где они правда работают за меня, а где тряпку всё равно приходится брать в руки самому.

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Пароочиститель на 2600 Вт, которым я наконец отмыл решётку плиты

Поверхность электрической плиты у меня главный враг любой губки, и именно ради неё я полез в сторону пара. Пароочиститель SUSWEETLIFE устроен просто: это компактная коробка с деревянной ручкой, которая кипятит воду и гонит горячий пар по длинному шлангу в пистолет. Мощность у него 2600 Вт, сверху стоит регулятор с делениями от 1 до 6 и кнопка включения, а сбоку прозрачное окошко, чтобы видеть, сколько осталось воды.

Варочную поверхность я просто медленно обвёл пистолетом прямо над конфоркой, и жир, который губка только размазывала, начал отходить на глазах. Давление у него сильное, и стойкие пятна он снимает быстро, причём без всякой химии. В комплекте лежат щётки, насадка с микрофиброй, длинная изогнутая трубка, удлинители и мерный стакан, поэтому после плиты я перешёл на плитку и стены возле раковины, и там всё было то же самое.

Минус у него не в работе, а в том, что бренд никому не известен, и кроме мощности и комплекта толком про него ничего не скажешь. То есть это немного покупка вслепую. Но если вы каждую осень отмачиваете решётку в тазике, на мой взгляд, рискнуть стоит.

Цена: 8 500 ₽ с купоном

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Очиститель воздуха, который переехал из гостиной на тумбочку

Сначала я поставил очиститель воздуха в гостиную, но быстро понял, что для неё он маловат: это небольшая коробочка, которая гоняет через себя воздух и ловит пыль, шерсть и дым. Поэтому она переехала в спальню на тумбочку у кровати, и вот там оказалась ровно на своём месте. Внутри стоят три фильтра: предфильтр, HEPA и угольный, который заодно забирает запахи. Воздух он затягивает по кругу, так что разворачивать его к себе какой-то стороной не нужно.

На ночь я включаю режим сна, и в нём его вообще не слышно, а мягкая подсветка не мешает спать. Ещё есть таймер на 2, 6 или 12 часов и три скорости, если хочется быстро проветрить комнату после того, как кто-то что-нибудь сжёг на кухне (не будем показывать пальцем). Больше всего мне понравился дисплей с уровнем PM2.5: сразу видно, грязный в комнате воздух или нет, и становится понятно, работает эта штука или просто гудит.

В комплекте лежат ароматические подушечки, так что он может ещё и пахнуть чем-нибудь приятным. Про отрицательные ионы я бы при этом особенно не думал, главное здесь фильтры. Когда их пора менять, он напомнит сам. Для небольшой комнаты это вполне себе рабочий вариант, а для большой лучше поискать что-то покрупнее.

Цена: 5 600 ₽

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Roborock F25: моет и пылесосит разом, а потом отмывает сам себя

Обычная швабра у меня всегда упиралась в одно: сначала пропылесось, потом помой, потом отмой саму швабру. Roborock F25 делает всё это сам. Катишь его по полу, и он одновременно собирает мусор и моет, всасывание тут 25 000 Па, а без провода он работает до часа. Овсянку с мукой, которые я рассыпал на кухне, он собрал за один проход, причём без мокрых разводов, и пол после него не скользкий.

Корпус раскладывается почти в пол, толщина при этом 12,5 см, поэтому под кровать и диван он заезжает без проблем. Тянет он и там: из-под кровати он вытащил наушники и мелочь, которые я туда уронил, так что потом пришлось выуживать их из его же бака. Вдоль стен и в углах он тоже убирает вплотную, а длинные волосы на валик не наматываются.

Но главное начинается после уборки. На станции он промывает валик водой на 95 градусов и сушит его горячим воздухом: быстро минут за пять или тихо за полчаса. Поэтому никакого кислого запаха, которым обычно пахнут моющие пылесосы, у меня нет. В комплекте лежит ещё отдельный ручной пылесос с насадками для мебели и машины, а в подарок кладут флакон средства для пола.

Минус один, и он заметный: вместе с базой эта штука весит от 6 до 10 кг. Так что лёгкой швабры, которую берёшь одной рукой, не получится, это скорее техника, которая стоит в углу и ездит по одному этажу.

Цена: 32 450 ₽ с купоном

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Робот для окон Limabean: стекло моет сам, а углы оставляет вам

Ради этой штуки, собственно, всё и затевалось. Робот-мойщик окон Limabean размером примерно с полторы ладони присасывается к стеклу вакуумом и сам ездит по нему, натирая окно двумя круглыми насадками из микрофибры. Сначала я пристегнул к нему страховочный трос с карабином (на высоком этаже без этого я бы его на стекло не поставил), потом прижал к окну, нажал кнопку и отпустил. Жидкость он распыляет сам, а управлять им можно с пульта.

Окна у меня к ноябрю были очень грязные, поэтому на одно среднее и одно большое окно ушло четыре пары насадок. Хорошо, что в комплекте их восемь запасных. После первого прохода остались разводы, после второго стекло стало чистым, так что если по-настоящему запущенное окно сначала один раз протереть руками, а потом пустить робота, выйдет совсем хорошо. Когда он заканчивает, он пищит, и это удобно, потому что стоять над ним не нужно.

При этом он шумный, потому что вакуум, и углы он не промывает, их я дотираю сам. Работает он от сети через блок питания с длинным кабелем, так что совсем без проводов не получится. Учтите ещё, что сверху цены придётся заплатить пошлину около 800 рублей. А распаковку сразу снимайте на видео, продавец просит об этом, если вдруг придёт что-то повреждённое. Но лезть на подоконник с тряпкой я больше не собираюсь.

Цена: 18 650 ₽

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Ультразвуковая ванночка: кольца как новые, а с очками так себе

Раз уж я взялся мыть всё подряд, дошло и до мелочей. Ультразвуковой очиститель — это ванночка из нержавейки, в которую наливаешь воду, кладёшь мелкие вещи в сетчатую корзинку и жмёшь кнопку. Ультразвук на 40 кГц выбивает грязь из щелей, куда щёткой не залезешь. Ради интереса я сначала кинул туда кусок фольги, и его разъело буквально за минуту, так что силы тут хватает.

Серьги и кольцо после неё стали чистыми, а с серёжек сошло даже то, что я руками не отмыл бы никогда, разве что кое-где пришлось пройтись зубной щёткой. Причём хватило обычной воды с каплей Fairy. А вот очки она отмыла хуже, чем я рассчитывал. Таймер здесь цифровой, с 18 предустановками, есть отдельная кнопка дегазации, а сверху закрывается металлическая крышка.

Раздражает в ней две вещи. Во-первых, она мелкая: заявлено 0,8 литра, но из-за изогнутого дна реально помещается около 0,6, то есть часы с браслетом туда ещё влезут, а что-то крупнее уже нет. Во-вторых, звук у неё противный, она жужжит и скрежещет, как старое ведро. Ну и при заказе внимательно выбирайте версию на 60 Вт и на 220 В, потому что есть ещё вариант на 35 Вт и на 110 В, и перепутать их легко.

Цена: 3 950 ₽

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Пылесос для матраса от Xiaomi, после которого я иначе смотрю на диван

Матрас и диван обычным пылесосом я, честно говоря, никогда толком не чистил. Xiaomi Mijia Mite Remover 2 сделан как раз под это: ручной пылесос, который выбивает ткань 12 000 раз в минуту, светит на неё ультрафиолетом, всасывает пыль с силой 12 000 Па и тут же подсушивает горячим воздухом на 50 градусов. Сухой матрас клещам не нравится, и смысл именно в этом.

Первым делом я прошёлся им по двум диванным подушкам, которые считал чистыми, а потом снял прозрачный контейнер и ужаснулся, сколько там пыли и мелкой трухи. Обычный пылесос рядом с ним даже не стоял. Контейнер снимается одним нажатием, фильтр можно мыть, а весит всё это 1,63 кг. Держать в руке несложно, хотя к концу матраса он кажется тяжеленьким.

Работает он от сети, провод длинный, а переходник под нашу розетку продавец положил сам, на вилке даже есть защитный колпачок. Правда, коробка у меня пришла уже кем-то вскрытой, а на пылесборнике была царапина, так что сразу всё осматривайте. Но на работе это никак не сказалось, и за такие деньги это, на мой взгляд, самая неожиданно полезная вещь в корзине.

Цена: 3 250 ₽

Купить Mijia Mite Remover

Увлажнитель на 12 литров, который заправляешь раз в несколько дней

Как только включают отопление, в квартире становится сухо, и я просыпаюсь с пересохшим носом. Поэтому вслед за очистителем я взял напольный увлажнитель SUSWEETLIFE. Это высокая колонна с баком на 12 литров, которая тихо выпускает холодный пар и сама держит влажность на заданном уровне, от 40 до 90%. Текущую влажность показывает дисплей, так что угадывать ничего не надо.

Самое удобное здесь, что воду заливаешь сверху прямо из кувшина, бак снимать не нужно. Горло у него широкое, поэтому мыть его тоже несложно. Одной заправки хватает на несколько дней, и для такого ленивого человека, как я, это решающий аргумент. Включаю я его с пульта на ночь, шумит он не громче 30 дБ, а когда вода кончается, выключается сам.

Одно предупреждение: на максимальной из трёх скоростей пара он выдаёт очень много. Если оставить его так на всю ночь, утром в комнате стоит туман, так что лучше выставить нужную влажность и дать ему держать её самому. Сухость в носу у меня, кстати, прошла. А при заказе выбирайте европейскую вилку, потому что вариантов там несколько.

Цена: 3 800 ₽ с купоном

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Roborock Qrevo L: убирается, пока меня нет дома

Вертикальный пылесос хорош, когда что-то рассыпал, но ежедневную уборку я хотел вообще с себя снять. Roborock Qrevo L — это робот, который пылесосит с силой до 10 000 Па и одновременно моет пол двумя вращающимися швабрами. Перед коврами моющий модуль поднимает на 10 мм, чтобы их не мочить. Запускаю я его с телефона, уходя из дома, и к моему возвращению всё уже сделано.

Собрать и настроить его можно минут за пятнадцать. Карту квартиры он построил быстро, приложение на русском, и в нём видно, что он делает: можно поставить расписание, заблокировать кнопки от детей или отправить его ещё раз в конкретную комнату. Квартиру в 70 квадратов он убирает минут за 45, по ходу сам возвращается на станцию помыть тряпки и едет дальше.

Станция тут делает почти всё: моет и сушит швабры, выгружает пыль и сама доливает воду, поэтому крошечный бак на 80 мл в самом роботе ни на что не влияет. А вот места она занимает прилично, так что угол для неё прикиньте заранее. Сам робот работает тихо, заметно тише старых роботов, но когда станция высыпает мусор, звук громкий, хотя и недолгий. И пыль у неё собирается в одноразовый мешок, а не в контейнер, так что мешки придётся докупать. Wi-Fi он понимает только на 2,4 ГГц.

Цена: 31 150 ₽ с купоном

Купить Qrevo L

Сушилка для обуви с ультрафиолетом: носок сухой, пятка не очень

Зимой ботинки у меня промокают регулярно, а наутро надевать сырые — удовольствие сомнительное. Сушилка для обуви DMWD — это две пластиковые вставки в форме стопы, которые кладутся прямо в ботинки. Они греют, а заодно светят ультрафиолетом и выделяют озон, чтобы убить бактерии и запах. Внутри лампы светятся синим, и ультрафиолет у неё действительно сильный.

Управляется всё с небольшого блока с кнопками DRY, UV и SET и красным дисплеем. Ставишь таймер от 1 до 24 часов, уходишь спать, и она выключается сама. Нагреваются вставки, кстати, не сильно, так что боксёрские перчатки ими, на мой взгляд, тоже можно сушить. В комплекте лежит запасная лампа и мешочек для хранения.

Сушащая часть занимает не всю нижнюю площадь вставки, поэтому носок высыхает хорошо, а пятка заметно хуже. Для детской обуви вставки великоваты, их приходится засовывать не до конца. Ну и едет она долго, так что заказывать лучше заранее, а как придёт, сразу проверьте, работает ли.

Цена: 4 150 ₽

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Отпариватель Xiaomi, под который я купил отдельный переходник

Когда дом отмыт, мятая рубашка на вешалке смотрится особенно обидно, поэтому последним в корзину попал отпариватель Xiaomi Mijia 2. Он маленький, весит 730 граммов и складывается так, что спокойно влезает в чемодан. Греется 26 секунд, мощность у него 1300 Вт, а резервуара на 160 мл хватает на нормальную порцию вещей без постоянного долива.

Рубашку я отпариваю прямо на вешалке, но при желании можно положить её на доску и гладить горизонтально. Панель алюминиевая с керамикой, следов воды не оставляет. С тонкой футболкой он справляется на четвёрку, то есть быстро привести её в порядок перед выходом можно, но идеальной она не станет. Зато джемпер он пропаривает целиком, и разница между отпаренной половиной и неотпаренной видна сразу.

Главная проблема здесь не в паре, а в вилке. Родная у него китайская, продавец кладёт переходник, но в мою розетку с заземлением он так и не влез, пришлось докупать нормальный отдельно. Инструкция при этом на китайском, хотя разбираться там особо не в чем. Похожие находки для дома я регулярно выкладываю в канале «Сундук Али-Бабы» в MAX. А в комментариях напишите, что из этого списка вы бы забрали себе первым. Я, честно говоря, за робота для окон.

Цена: 3 000 ₽

Купить отпариватель

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