Откуда бобры знают, где строить плотину и когда её чинить

Бобровая плотина выглядит так, будто перед строительством кто-то измерил течение, глубину и ширину реки, а потом нарисовал проект. На деле бобры ничего не рассчитывают. Они реагируют на несколько сигналов окружающей среды — и постепенно переделывают водоём под себя. Получается настолько эффективно, что созданные ими запруды способны менять целые экосистемы. Более того, недавно выяснилось, что бобровые плотины накапливают углерод и могут влиять даже на углеродный баланс местности.

Сначала бобру нужна правильная глубина

Главное, что интересует бобра, — не красивое место для плотины, а вода. Уровень воды считается одним из главных факторов, запускающих строительство. Бобру нужен достаточно глубокий и спокойный участок, где можно безопасно плавать и спрятать вход в жилище под водой.

Если река или озеро и без того глубокие, плотина может вообще не понадобиться. Бобры спокойно живут на таких водоёмах, устраивая норы в берегах. А вот мелкий ручей приходится переделывать. Чаще всего плотины появляются на относительно узких и неглубоких водотоках с небольшим уклоном. Исследование европейских бобров показало довольно наглядную разницу: возле плотин средняя глубина воды составляла около 36 см, а возле жилищ без плотины — больше метра.

При этом бобёр не ищет место с нуля. Особенно привлекательны участки, где часть работы уже сделала природа: русло сужается, поперёк лежит упавшее дерево, из воды торчат крупные камни. Даже водопропускная труба под дорогой может показаться очень удобной основой.

Шум воды подсказывает, где пора что-то чинить

Отсюда появился знаменитый факт: бобры якобы строят плотины там, где слышат журчание воды. Это не совсем миф, но всё чуть интереснее.

Звук текущей воды действительно вызывает у бобра желание перекрыть поток. В классических экспериментах животные пытались заваливать строительным материалом даже источник записанного звука воды. Национальная парковая служба США и сегодня указывает этот звук как один из стимулов для строительства.

Но это не значит, что бобёр идёт по лесу на журчание и решает: «Вот здесь будет плотина». Шум скорее работает как сигнал утечки или слишком сильного потока. Сначала животному нужен подходящий водоём и определённый уровень воды, а уже потом слух помогает находить места, которые стоит перекрыть или отремонтировать.

В ход идёт почти всё, что лежит рядом

Строительство обычно начинается с веток, камней, растительности и ила. Более крупные ветки бобры укладывают в русло, затем заполняют промежутки мелкими веточками, травой и грязью. В результате получается не сплошная бетонная стена, а плотная, но всё же немного протекающая конструкция.

И здесь стоит развеять один старый мультяшный миф: бобёр не утрамбовывает грязь своим плоским хвостом. Основную работу он выполняет передними лапами, зубами и мордой. У самого хвоста хватает других задач — о них мы рассказывали тут.

Причём бобры совсем не привязаны к идеальному набору стройматериалов. Если рядом нет подходящих деревьев, в плотину могут пойти кусты, водные растения и камни. Важен результат, а не материал.

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Сама плотина — вовсе не дом бобра

Ещё одна частая путаница: бобры не живут внутри плотины. Их жилище — это отдельная хатка или нора в берегу. Плотина нужна прежде всего затем, чтобы поднять уровень воды вокруг этого жилища. Вход остаётся под водой, и наземным хищникам намного сложнее до него добраться.

Кроме того, по глубокому водоёму проще перевозить ветки, добираться до еды и хранить запасы на зиму. Поэтому далеко не каждый бобёр обязательно строит плотину. На большом озере или глубокой реке затея просто теряет смысл. А сильное течение ещё и будет постоянно разрушать сооружение.

Плотина буквально говорит бобру, что делать дальше

Самое интересное начинается после первых веток в воде. Поток меняется, вода начинает подниматься и искать новые пути. Появляется новая утечка — бобёр её перекрывает. В другом месте вода начинает переливаться через край — приходится наращивать плотину там. Бобру не нужно заранее знать форму будущего сооружения — она получается сама после множества небольших исправлений.

Работает при этом обычно не один зверь. Бобры живут семьями, а подросшие детёныши остаются с родителями примерно до двух лет и помогают собирать пищу, строить и ремонтировать сооружения.

Особенно активно плотины достраивают в конце лета и осенью, хотя ремонт может идти круглый год. И пока семья живёт на участке, сооружение постоянно меняется — старые плотины иногда используются и расширяются поколениями.

Одна плотина постепенно переделывает весь ручей

После перекрытия русла вода замедляется и разливается в стороны. Появляется пруд, затем заболоченные участки, меняется растительность, а вместе с ней — набор насекомых, рыб, птиц и других животных. Из-за этого бобров называют «инженерами экосистем». Они не просто строят сооружение — они создают вокруг себя новый ландшафт. Большой научный обзор 267 исследований показал, что плотины заметно меняют гидрологию и форму водотоков в самых разных природных зонах.

Запруды способны удерживать воду во время засух и замедлять её движение вниз по течению. Но идеализировать бобров тоже не стоит: в неподходящем месте они могут затапливать поля, дороги и другую инфраструктуру. А о том, почему вода вообще выходит из берегов и какую роль играют разные типы дамб, у нас есть отдельный материал про причины наводнений и дамбы.