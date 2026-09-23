Откуда бобры знают, где строить плотину и когда её чинить

Вера Макарова

Бобровая плотина выглядит так, будто перед строительством кто-то измерил течение, глубину и ширину реки, а потом нарисовал проект. На деле бобры ничего не рассчитывают. Они реагируют на несколько сигналов окружающей среды — и постепенно переделывают водоём под себя. Получается настолько эффективно, что созданные ими запруды способны менять целые экосистемы. Более того, недавно выяснилось, что бобровые плотины накапливают углерод и могут влиять даже на углеродный баланс местности.

Бобёр на своей плотине в лесном водоёме.

Бобёр на своей плотине в лесном водоёме.

Сначала бобру нужна правильная глубина

Главное, что интересует бобра, — не красивое место для плотины, а вода. Уровень воды считается одним из главных факторов, запускающих строительство. Бобру нужен достаточно глубокий и спокойный участок, где можно безопасно плавать и спрятать вход в жилище под водой.

Если река или озеро и без того глубокие, плотина может вообще не понадобиться. Бобры спокойно живут на таких водоёмах, устраивая норы в берегах. А вот мелкий ручей приходится переделывать. Чаще всего плотины появляются на относительно узких и неглубоких водотоках с небольшим уклоном. Исследование европейских бобров показало довольно наглядную разницу: возле плотин средняя глубина воды составляла около 36 см, а возле жилищ без плотины — больше метра.

Бобёр оценивает мелкий участок лесного ручья перед строительством плотины.

Бобёр оценивает мелкий участок лесного ручья перед строительством плотины.

При этом бобёр не ищет место с нуля. Особенно привлекательны участки, где часть работы уже сделала природа: русло сужается, поперёк лежит упавшее дерево, из воды торчат крупные камни. Даже водопропускная труба под дорогой может показаться очень удобной основой.

Шум воды подсказывает, где пора что-то чинить

Отсюда появился знаменитый факт: бобры якобы строят плотины там, где слышат журчание воды. Это не совсем миф, но всё чуть интереснее.

Звук текущей воды действительно вызывает у бобра желание перекрыть поток. В классических экспериментах животные пытались заваливать строительным материалом даже источник записанного звука воды. Национальная парковая служба США и сегодня указывает этот звук как один из стимулов для строительства.

Бобёр перекрывает место, где вода сильнее всего прорывается через плотину.

Бобёр перекрывает место, где вода сильнее всего прорывается через плотину.

Но это не значит, что бобёр идёт по лесу на журчание и решает: «Вот здесь будет плотина». Шум скорее работает как сигнал утечки или слишком сильного потока. Сначала животному нужен подходящий водоём и определённый уровень воды, а уже потом слух помогает находить места, которые стоит перекрыть или отремонтировать.

В ход идёт почти всё, что лежит рядом

Строительство обычно начинается с веток, камней, растительности и ила. Более крупные ветки бобры укладывают в русло, затем заполняют промежутки мелкими веточками, травой и грязью. В результате получается не сплошная бетонная стена, а плотная, но всё же немного протекающая конструкция.

И здесь стоит развеять один старый мультяшный миф: бобёр не утрамбовывает грязь своим плоским хвостом. Основную работу он выполняет передними лапами, зубами и мордой. У самого хвоста хватает других задач — о них мы рассказывали тут.

Причём бобры совсем не привязаны к идеальному набору стройматериалов. Если рядом нет подходящих деревьев, в плотину могут пойти кусты, водные растения и камни. Важен результат, а не материал.

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Сама плотина — вовсе не дом бобра

Ещё одна частая путаница: бобры не живут внутри плотины. Их жилище — это отдельная хатка или нора в берегу. Плотина нужна прежде всего затем, чтобы поднять уровень воды вокруг этого жилища. Вход остаётся под водой, и наземным хищникам намного сложнее до него добраться.

За плотиной виден спокойный пруд с бобровым жилищем у заросшего берега.

За плотиной виден спокойный пруд с бобровым жилищем у заросшего берега.

Кроме того, по глубокому водоёму проще перевозить ветки, добираться до еды и хранить запасы на зиму. Поэтому далеко не каждый бобёр обязательно строит плотину. На большом озере или глубокой реке затея просто теряет смысл. А сильное течение ещё и будет постоянно разрушать сооружение.

Плотина буквально говорит бобру, что делать дальше

Самое интересное начинается после первых веток в воде. Поток меняется, вода начинает подниматься и искать новые пути. Появляется новая утечка — бобёр её перекрывает. В другом месте вода начинает переливаться через край — приходится наращивать плотину там. Бобру не нужно заранее знать форму будущего сооружения — она получается сама после множества небольших исправлений.

Работает при этом обычно не один зверь. Бобры живут семьями, а подросшие детёныши остаются с родителями примерно до двух лет и помогают собирать пищу, строить и ремонтировать сооружения.

Два бобра ремонтируют плотину, пока вода пробивается между ветками.

Два бобра ремонтируют плотину, пока вода пробивается между ветками.

Особенно активно плотины достраивают в конце лета и осенью, хотя ремонт может идти круглый год. И пока семья живёт на участке, сооружение постоянно меняется — старые плотины иногда используются и расширяются поколениями.

Одна плотина постепенно переделывает весь ручей

После перекрытия русла вода замедляется и разливается в стороны. Появляется пруд, затем заболоченные участки, меняется растительность, а вместе с ней — набор насекомых, рыб, птиц и других животных. Из-за этого бобров называют «инженерами экосистем». Они не просто строят сооружение — они создают вокруг себя новый ландшафт. Большой научный обзор 267 исследований показал, что плотины заметно меняют гидрологию и форму водотоков в самых разных природных зонах.

Запруды способны удерживать воду во время засух и замедлять её движение вниз по течению. Но идеализировать бобров тоже не стоит: в неподходящем месте они могут затапливать поля, дороги и другую инфраструктуру. А о том, почему вода вообще выходит из берегов и какую роль играют разные типы дамб, у нас есть отдельный материал про причины наводнений и дамбы.

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