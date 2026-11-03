Отключат ли интернет 17 ноября: что стоит за слухами о кибератаке и COVID 2.0

Недавно мне попался пост о том, что 17 ноября 2026 года хакеры якобы обрушат интернет на три месяца и обнулят счета во всех банках. Подобные сообщения вызывают панику, и я решил разобраться, откуда они берутся. Я нашёл первоисточник и проверил техническую сторону вопроса. Оказалось, не всё так однозначно, как может показаться на первый взгляд.

Пост из даркнета без единого проверяемого факта

Согласно посту, сначала по всему миру пройдет кибератака, деньги на банковских счетах исчезнут, а интернет отключат на три месяца. Потом начнется некий COVID 2.0, а сверхумный искусственный интеллект за это время подлатает все дыры в сети. Звучит пугающе, поэтому я стал искать, откуда это взялось.

Начало всему положил пользователь Wesley: он написал пост на португальском в соцсети X. Я нашёл текст и сверил его со скриншотами, которые гуляют по сети. Wesley пишет, что узнал всё в даркнете, но сразу оговаривается: источник не подтверждён. Он не называет ни информатора, ни хакерскую группировку и не приводит никаких технических подробностей.

Вечером 2 ноября историю подхватили русскоязычные Telegram-каналы. По пути осторожная догадка превратилась в громкий заголовок про скорый апокалипсис. Только вот все эти публикации пересказывают одно и то же анонимное сообщение, а от числа репостов оно правдивее не становится.

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Единого выключателя у интернета нет

Первый и главный прогноз: весь мировой интернет пропадёт на три месяца. Сломать большую часть сети теоретически можно, но выключить её на всей планете гораздо сложнее, чем кажется автору поста. У интернета нет одного хозяина и нет единого пульта управления.

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Представьте города, соединённые дорогами. Если разрушить одну дорогу, машины поедут в объезд. Если перекрыть все въезды в один город, он окажется отрезан, но остальные продолжат жить как жили. Интернет устроен похоже: это множество независимых сетей, которые обмениваются данными. Организация Internet Society как раз называет такую раздробленность главной причиной устойчивости сети, и общего рубильника у неё просто нет.

Но связь действительно можно нарушить, и вот самые реальные способы:

мощные кибератаки на серверы, провайдеров и облачные сервисы;

повреждение подводных кабелей и крупных узлов связи;

отключения электричества, из-за которых встают дата-центры и вышки сотовой связи;

решение властей конкретной страны ограничить доступ.

Последний вариант самый серьёзный: целая страна может остаться без интернета на недели. В 2026 году Иран провёл без доступа к мировой сети 88 дней, а потом связь восстановили. Все это проблемы отдельных стран и регионов, а не всей планеты. Поэтому мировой блэкаут 17 ноября на три месяца нужно оценивать как крайне маловероятный.

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Взлом банка не стирает деньги со счёта

Второй прогноз: хакеры обнулят деньги во всех банках. Тут автор берёт настоящую угрозу и доводит её до абсурда. На банки действительно нападают: злоумышленники крадут данные, ломают платёжные системы, шифруют информацию, а иногда портят отдельные базы данных.

Но деньги на счёте хранятся не только в виде одной цифры в приложении. Допустим, у вас в банке 200 000 рублей, а однажды приложение показывает ноль. Это ещё не значит, что деньги пропали: возможно, сломалось приложение, отказал сервер или свежие данные временно недоступны. У банков есть резервные копии, учёт всех операций и порядок восстановления после аварий. Правда, защищены банки по-разному, так что абсолютной гарантии восстановить любые данные нет.

Американский институт стандартов NIST даже выпустил отдельные рекомендации о том, как восстанавливать данные после разрушительных атак. Финансовые регуляторы тоже требуют от банков заранее планировать, как продолжать работу при сбоях. Чтобы деньги исчезли навсегда, хакерам пришлось бы уничтожить и основные базы, и резервные копии, и другие записи об операциях. Причём одновременно в тысячах независимых банков по всему миру. Такой сценарий крайне маловероятен.

Зато отдельные кибератаки или сбои крупных сервисов в ноябре вполне возможны, как и в любом другом месяце. Просто упавшее банковское приложение, утечка данных и исчезновение всех денег — это совершенно разные вещи.

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COVID 2.0 и трёхмесячный ремонт интернета силами ИИ

Дальше в посте говорится, что после взлома банков придёт COVID 2.0, а потом искусственный интеллект три месяца будет чинить интернет. Что такое COVID 2.0, автор вообще не объясняет. Возможно, это метафора «цифровой пандемии», когда атака быстро расползается по миру, но это лишь моя догадка. Ни про конкретный вирус, ни про способ заражения, ни про готовящуюся операцию в сообщении ничего нет.

С искусственным интеллектом тоже не всё гладко. Его действительно используют, чтобы искать слабые места в программах, замечать подозрительную активность и помогать программистам. Но найти и исправить все ошибки во всех программах мира он не может. Программы постоянно обновляются, вместе с ними появляются новые дыры, и безопасность нельзя навести одним большим ремонтом.

К тому же для рассылки исправлений компаниям нужна работающая сеть. Отключать весь интернет, чтобы его починить, примерно как перекрыть все дороги на время дорожного ремонта: технику к месту работ потом просто не подвезёшь. Этот прогноз тоже можно считать нереалистичным.

Почему в слухе фигурирует именно 17 ноября

Это самая любопытная деталь. На 17 ноября 2026 года действительно запланировано крупное событие, связанное со связью, только совсем не то, о котором пишет Wesley. Американские ведомства FEMA и FCC в этот день проводят общенациональную проверку системы экстренного оповещения EAS. Это система, которая прерывает передачи на радио и телевидении, чтобы предупредить людей о чрезвычайной ситуации.

Проверка начнётся около 14:20 по восточному времени США. FEMA уточняет, что тестовое сообщение пустят только по радио и ТВ, на мобильные телефоны оно не придёт, и делать людям ничего не нужно. Если в этот день случится настоящее ЧП или сильная непогода, проверку перенесут на 3 декабря. Объявили о ней ещё 16 сентября, задолго до вирусного поста. Даты совпали, но никаких свидетельств связи между проверкой и «предсказанием» нет.

Параллельно в соцсетях ходит ещё одна теория: про «великий блэкаут» 17 ноября, который якобы предсказали «Симпсоны». Её факты тоже не подтверждают. Похоже, 17 ноября просто стало удобной датой, к которой липнут самые разные страшилки. В ноябре это вообще не первая «роковая» дата: недавно в сети обсуждали математический конец света 13 ноября.

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Запас на пару дней пригодится и без всякого апокалипсиса

Снимать все деньги, скупать золото и готовиться к концу света не нужно. Есть, правда, ещё один прогноз, и вот он вполне может сбыться: страшилка вызовет панику и новую волну мошеннических сообщений.

Небольшой запас на случай перебоев со связью или электричеством полезен в любом случае, с этой историей или без неё. Вот короткий список:

держать дома обычные продукты и питьевую воду на 2–3 дня, без ажиотажных закупок;

иметь немного наличных на повседневные траты на случай, если откажут терминалы и банкоматы;

зарядить пауэрбанк и держать под рукой кабели для телефона;

сохранить без интернета важные адреса, телефоны близких и нужные документы;

включить двухфакторную защиту (вход с дополнительным кодом) в важных аккаунтах, обновить устройства и сделать резервные копии файлов;

не переходить по ссылкам, которые обещают спасти деньги от «апокалипсиса», и никому не сообщать коды из СМС.

Это обычные правила подготовки к чрезвычайным ситуациям, с прогнозом на 17 ноября они никак не связаны. Если хочется следить за настоящими сбоями, загляните в сервис Cloudflare Radar: там отмечают реальные проблемы с интернетом в разных странах.

Реальные кибератаки и анонимная дата конца света — разные вещи

История про цифровой апокалипсис 17 ноября — типичная интернет-страшилка. В ней перемешаны настоящие угрозы вроде хакерских атак, сбоев в банках и отключений связи с фантастическими последствиями: потерей всех денег, трёхмесячным исчезновением интернета, всемогущим ИИ и даже ядерной войной. У поста нет проверяемого источника, технических объяснений и независимых подтверждений.

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Строго говоря, по одному отсутствию доказательств нельзя заявить, что вероятность такого сценария ровно ноль. Но и причин считать 17 ноября особенно опасным днём нет. Специально готовиться к этой дате не нужно, а вот к обычным временным сбоям — разумно. И уж точно не стоит принимать финансовые решения из-за анонимных прогнозов. То, что в мире случаются серьёзные кибератаки, — факт. А вот что человек из даркнета знает точную дату конца интернета, ничем не подтверждено.