Курица — это динозавр? От кого она произошла на самом деле

Курица во дворе кажется самым обычным существом. Однако ее родословная уходит далеко в прошлое, и ранее мы уже говорили о древнем предке куриц и уток. Сегодняшние несушки и бройлеры — это прирученные потомки диких птиц, которые когда-то жили в лесах Азии. И об этих созданиях можно рассказать много чего интересного.

Правда ли, что курицы произошли от динозавров

Пользователи интернета часто спорят и пытаются выяснить, от какого динозавра произошли курицы в процессе эволюции. Самый популярный миф гласит, что грозный тираннозавр каким-то образом измельчал и превратился в современную домашнюю птицу. Это красивая интернет-байка, но правды в ней почти нет.

Дело в том, что тираннозавр жил около 66 миллионов лет назад, когда ранние птицы уже десятки миллионов лет летали над планетой. То есть знаменитый хищник сидит на соседней ветке эволюционного дерева, а не является прямым прадедушкой вашего петуха.

Тем не менее с точки зрения современной биологии, птицы — это единственная дожившая до нашего времени ветвь динозавров. Они относятся к тероподам — большой группе двуногих и преимущественно хищных ящеров. Если мысленно увеличить современного петуха до двух метров, дать ему зубастую пасть и длинный хвост, сходство со строением двуногих динозавров станет пугающе очевидным.

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Настоящий предок домашних птиц

Чтобы увидеть реального, а не доисторического предка современных кур, машина времени не нужна. Достаточно отправиться в Юго-Восточную Азию и посмотреть на красную, или банкивскую, джунглевую курицу (Gallus gallus).

Самец этого вида выглядит в точности как породистый деревенский петух: красный гребень, золотисто-рыжая шея и темный хвост. Однако дикие джунглевые птицы гораздо легче и стройнее. Они отлично бегают, умеют взлетать на деревья, чтобы прятаться там на ночь, и совершенно не собираются нести яйца конвейером. Размножение дикой курицы жестко привязано к сезону.

Как куры стали домашними

Долгое время ученые не могли понять, откуда произошли курицы, которых содержит человек, и где именно их одомашнили. Находили кости возрастом почти 10 тысяч лет, но позже выяснялось, что их перепутали с останками других диких птиц.

Масштабная ревизия данных, о которой писали многие научные издания, показала, что надежные археологические следы настоящих домашних кур появляются лишь около 3500 лет назад. Самые древние подтвержденные останки найдены в поселении Бан-Нон-Ват на территории центрального Таиланда.

Скорее всего, курицу человеку подарило земледелие. В те времена местные жители начали активно выращивать рис на сухих возвышенных участках. Для пугливых лесных птиц это стало бесплатным рестораном. Сближение кур с людьми происходило в несколько этапов:

дикие куры выходили из джунглей на поля ради легкой добычи зерен;

постепенно птицы смелели и начинали подбирать отходы прямо возле человеческих жилищ;

люди привыкали к полезным соседям и начинали собирать их яйца;

наиболее спокойные особи оставались жить с людьми постоянно, что дало старт контролируемому разведению.

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Сначала курятину никто не ел

Самое удивительное в истории одомашнивания кур заключается в том, что изначально никто не планировал делать из курицы еду. Первые люди, державшие этих птиц, воспринимали их совершенно иначе.

При раскопках ранних поселений археологи часто находят кур, похороненных целиком, иногда даже рядом с людьми. На их костях нет следов разделки или кулинарной обработки. Ученые предполагают, что яркий тропический петух с огромным красным гребнем, который громко кричит на рассвете, сначала был ритуальным животным, символом престижа или просто экзотическим питомцем.

Только спустя столетия, когда куры вместе с людьми распространились по Азии, Ближнему Востоку и Европе, они постепенно превратились в привычный источник мяса и яиц. На территорию Руси, согласно данным археологов, курятина массово пришла примерно к середине IX века.

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Как эволюционировали куры рядом с людьми

Современную домашнюю птицу сложно назвать просто прирученной копией дикого предка. Путешествуя по миру, куры скрещивались с другими видами диких сородичей. Например, характерная желтая кожа многих домашних пород досталась им от серой джунглевой курицы.

Но главные изменения произвела невидимая человеческая селекция. Шведские биологи однажды провели эксперимент: они взяли диких кур и начали отбирать в каждом следующем поколении только тех птиц, которые меньше всего боялись человека. Всего через шесть поколений у бесстрашных пернатых сами собой изменились скорость роста и обмен веществ. Оказалось, что гены, отвечающие за покорный характер, тянут за собой целую цепочку физиологических изменений, превращающих дикаря в идеальную сельскохозяйственную породу.

Домашние куры уничтожают диких

Сегодня история совершила ироничный поворот. Домашние куры настолько размножились в Юго-Восточной Азии, что начали массово скрещиваться с остатками диких популяций джунглевых кур в лесах.

Теперь уже домашние гены активно проникают в дикую природу. В некоторых регионах доля такого вмешательства близится к половине генома всей местной популяции. Человек сначала создал из дикой птицы домашнюю, а теперь домашняя птица постепенно делает своих вольных родственников слегка ручными.

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И если вас до сих пор мучает классический вопрос эволюции о том, что было раньше — курица или яйцо, то наука дает однозначный ответ. Яйцо появилось за сотни миллионов лет до первых пернатых. А самое первое яйцо, из которого вылупилась именно домашняя курица, было снесено птицей, которая генетически являлась почти курицей, но еще не до конца.