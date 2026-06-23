Новый вид акулы ведет себя не как рыба: что с ней не так?

У берегов Папуа — Новой Гвинеи обнаружили новый вид «ходячей» акулы, которая передвигается по рифам с помощью собственных плавников. Это удивительное открытие доказывает, что даже на хорошо прогреваемом мелководье скрывается множество неизвестных науке существ, способных выживать в самых экстремальных условиях. До самой страшной акулы этому созданию далеко, и выглядит хищник очень даже мило.

Как и зачем акулы ходят по дну

Морские биологи описали новый вид, получивший латинское название Hemiscyllium dudgeonae. В отличие от крупных и стремительных океанских хищников, эти небольшие рыбы предпочитают проводить всю жизнь на мелководных коралловых рифах. И самое поразительное в них это способность «ходить» по морскому дну, ловко опираясь на свои грудные и брюшные плавники, словно на четыре лапы.

Такой необычный способ передвижения становится критически важным во время отливов. Когда вода отступает, многие участки кораллового рифа оказываются изолированными от глубокого океана. В этих условиях акуле приходится буквально переползать по обнаженным отмелям и мелким лужам в поисках добычи.

Ученые полагают, что эта физиологическая особенность развилась как ответ на суровые и переменчивые условия тропических рифов. Во время отлива уровень кислорода в изолированных лужах стремительно падает. Однако исследования показывают, что ходячие акулы выдерживают нехватку кислорода на протяжении нескольких часов. Внутренние механизмы их выживания пока изучены не до конца, но именно они позволяют этим рыбам оставаться активными и охотиться там, где другие задыхаются.

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Где ученые находят новые виды рыб

Обычно новые виды морских обитателей, в том числе скатов и акул, обнаруживают на большой глубине, куда раньше не могли добраться подводные аппараты. Однако этот вид нашли в заливе Милн-Бей на глубине менее одного метра. Биологов это сильно удивило, ведь оказалось, что на мелководье скрывается огромное биоразнообразие, о котором мы почти ничего не знаем.

Океан вообще регулярно преподносит сюрпризы исследователям — например, не так давно в Карибском море была обнаружена акула, которая способна прожить несколько столетий. Но в случае с обитателем Папуа — Новой Гвинеи ученым пришлось потрудиться, чтобы доказать его уникальность.

Исследователи провели тщательный анализ ДНК в австралийской лаборатории. Они сравнили генетический материал найденных особей с образцами других родственных видов. Результаты расставили все по местам. Перед ними действительно оказался десятый по счету вид ходячих акул, обладающий собственным генетическим профилем и уникальным узором из пятен на теле. Об этом рассказали авторы сайта Live Science.

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Чем уязвима ходячая рифовая акула

На сегодняшний день представителей нового вида H. dudgeonae встречали только в трех точках у берегов Папуа — Новой Гвинеи. Как отмечают биологи, большинство видов ходячих акул обычно никуда далеко не передвигаются. Они всю жизнь остаются на родном рифе, где появились на свет, и практически не мигрируют в другие воды.

Такая привязанность к одному месту делает их крайне уязвимыми перед любыми экологическими изменениями. Если их родной риф пострадает, акулы не смогут просто уплыть и заселить новые территории. Среди главных угроз для подобных видов специалисты называют:

разрушение среды обитания из-за деятельности человека и загрязнения океана;

из-за деятельности человека и загрязнения океана; повышение температуры воды на фоне глобального изменения климата;

воды на фоне глобального изменения климата; чрезмерный вылов рыбы, который нарушает пищевые цепочки в прибрежных зонах.

Поскольку географический ареал вида сильно ограничен, любая локальная катастрофа может нанести непоправимый удар по всей популяции. Виды с узким ареалом обитания традиционно первыми попадают в списки исчезающих.

Ученые планируют продолжить экспедиции в этом регионе, чтобы лучше изучить поведение и образ жизни ходячей акулы. Это открытие в очередной раз напоминает нам, что лишь немногие виды акул представляют опасность для человека. В большинстве своем это невероятно разнообразная и эклектичная группа животных, которая продолжает удивлять науку своей изобретательностью в выживании.