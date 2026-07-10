Слетать в космос в 2026 году стоит от 750 тысяч долларов: что вы за это получите?

В 2026 году слетать в космос — уже не фантастика, а реальная услуга с прайс-листом. Только цены в нём начинаются от 750 тысяч долларов и уходят к десяткам миллионов. Разница в стоимости огромная, и она не случайна: за одни деньги вы получаете пару минут невесомости на краю космоса, а за другие — две недели на орбите. Давайте выясним, кто, что и почём сегодня продаёт.

Где вообще начинается космос

Казалось бы, вопрос о том, где начинается космос, простой — но единого ответа нет даже у специалистов. NASA и ВВС США проводят границу космоса на высоте 80 км, а международно признанная линия Кармана — воображаемый рубеж космического пространства — проходит на 100 км. Именно от неё зависит, имеет ли право компания говорить, что «отправила вас в космос».

Отсюда растёт и главное деление всей индустрии — на два типа полётов. Суборбитальные полёты поднимают пассажиров примерно на 80–100 км, а потом аппарат просто падает обратно, не делая ни одного витка вокруг планеты. Вы получаете несколько минут невесомости и вид на Землю сверху. Орбитальные полёты устроены совсем иначе: аппарат разгоняется примерно до 28 000 км/ч, чтобы удержаться на орбите. Отсюда и разница в цене, о которой ниже.

Что чувствует человек в космосе

Самое ожидаемое — невесомость. При суборбитальном полёте она длится всего несколько минут, а при орбитальной миссии сопровождает человека весь полёт. Многие туристы описывают ещё и так называемый эффект обзора — резкое изменение восприятия, когда впервые видишь Землю целиком из космоса.

Но есть и менее романтичная сторона. На взлёте и при возвращении пассажиры испытывают перегрузки около 3–4 g — то есть на несколько секунд весят в разы больше обычного. Некоторых накрывает космическая болезнь, особенно в первые дни микрогравитации. Плюс повышенный уровень космического излучения, хотя за короткую миссию доза остаётся небольшой.

Кто продаёт билеты в космос прямо сейчас

На рынке сегодня несколько заметных игроков, и предлагают они очень разные вещи:

Blue Origin — короткие суборбитальные полёты на ракете New Shepard. Капсула на шесть человек поднимается чуть выше линии Кармана, даёт несколько минут невесомости и вид в большие иллюминаторы. Но 30 января 2026 года компания объявила, что полёты New Shepard приостановлены как минимум на два года.

— короткие суборбитальные полёты на ракете New Shepard. Капсула на шесть человек поднимается чуть выше линии Кармана, даёт несколько минут невесомости и вид в большие иллюминаторы. Но 30 января 2026 года компания объявила, что полёты New Shepard приостановлены как минимум на два года. Virgin Galactic — суборбитальные полёты на космоплане, который взлетает и садится как самолёт. Компания честно позиционирует это не как выход на орбиту, а как возможность почувствовать себя космонавтом на несколько минут.

— суборбитальные полёты на космоплане, который взлетает и садится как самолёт. Компания честно позиционирует это не как выход на орбиту, а как возможность почувствовать себя космонавтом на несколько минут. SpaceX — орбитальные полёты на корабле Dragon, который берёт до семи человек. Это не короткая турпоездка, а индивидуально организованные частные миссии на околоземную орбиту под запрос клиента.

— орбитальные полёты на корабле Dragon, который берёт до семи человек. Это не короткая турпоездка, а индивидуально организованные частные миссии на околоземную орбиту под запрос клиента. Axiom Space — частные миссии на Международную космическую станцию. Ближайшая, Ax-5, запланирована не ранее января 2027 года, а находиться в стыковке с МКС экипаж будет до 14 дней.

— частные миссии на Международную космическую станцию. Ближайшая, Ax-5, запланирована не ранее января 2027 года, а находиться в стыковке с МКС экипаж будет до 14 дней. Space Adventures — скорее организатор-посредник: миссии на МКС, концепция облёта Луны и другие эксклюзивные варианты. Правда, их текущая доступность сейчас менее очевидна, чем у остальных.

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Сколько стоит слетать в космос в 2026 году

Единой цены у космического туризма нет — всё зависит от того, что именно вы покупаете. Virgin Galactic в начале 2026 года возобновила ограниченную продажу билетов по 750 000 долларов за место — это самый доступный вариант, короткий прыжок к границе космоса. Корабли нового поколения Delta компания планирует вывести на коммерческую эксплуатацию в 2026 году.

Blue Origin на странице бронирования New Shepard фиксированную розничную цену не указывает — место можно забронировать, но точная сумма не публикуется. У SpaceX похожая логика: компания принимает запросы на частные орбитальные полёты, и стоимость, судя по всему, считается индивидуально.

А вот полноценная орбитальная миссия — это совсем другой порядок цифр. Место в частной миссии с экскурсией на МКС обходится примерно в 55–65 миллионов долларов. За эти деньги вы получаете не пару минут, а подготовку и около двух недель на орбите. Space Adventures свои цены на миссии к МКС и облёт Луны в открытом доступе не называет — только по запросу.

Почему разрыв стоимости такой чудовищный? Дело в физике, а не в жадности компаний. Чтобы выйти на орбиту, нужно в десятки раз больше энергии, чем чтобы просто подскочить к границе космоса и вернуться. Суборбитальный полёт — это как высоко подпрыгнуть, а орбитальный — как разогнаться настолько, чтобы промахнуться мимо Земли и кружить вокруг неё. Отсюда и разница в миллионы долларов.

Кто уже успел побывать в космосе за свои деньги

Частные полёты начались задолго до нынешнего хайпа. Первым космическим туристом стал американский бизнесмен Деннис Тито ещё в апреле 2001 года — он полетел на МКС через Space Adventures. За ним последовали Марк Шаттлворт, Грег Олсен, Ануше Ансари, Чарльз Симони, Ричард Гэрриотт и Ги Лалиберте, а в декабре 2021 года на станцию слетали японец Юсаку Маэдзава и Ёдзо Хирано.

Параллельно шёл бум суборбитальных полётов. Blue Origin выполнила длинную серию туристических полётов New Shepard — от NS-16 в июле 2021 года до NS-38 в январе 2026 года. Virgin Galactic отправила первых пассажиров на VSS Unity в августе 2023 года, и следом были ещё пять полётов. Отдельно стоят крупные частные орбитальные миссии — например, Inspiration4 в сентябре 2021 года, которую называют первой полностью гражданской орбитальной миссией, и Axiom Mission 1 в апреле 2022 года — первый полностью частный полёт на МКС.

Провальные проекты, о которых лучше знать заранее

Не всё, что громко анонсировали, дожило до реального рейса. Космоплан Lynx компании XCOR Aerospace и проект Rocketplane обещали суборбитальные полёты, но из-за финансовых и технических проблем так и не начали регулярную работу. Ещё был амбициозный проект космического отеля Aurora Station от Orion Span, который привлёк очень много внимания, но так и остался лишь концепцией.

Самый свежий пример — Space Perspective. Компания продвигала мягкий подъём в стратосферу на воздушном шаре по «доступной» цене в 125 000 долларов, но в 2025 году, похоже, свернула деятельность на фоне финансовых трудностей и судебного разбирательства. Мораль простая: за яркими презентациями часто стоят высокие затраты и техническая сложность, которые не все проекты вытягивают.

Стоит ли ждать дешёвых билетов в космос

Космический туризм — уже не научная фантастика, но и не массовое развлечение. Сегодня индустрия предлагает два непохожих формата: короткие суборбитальные прыжки за сотни тысяч долларов и редкие орбитальные миссии за десятки миллионов. Частные компании сделали полёты доступнее, чем во времена, когда единственной дорогой в космос была государственная программа.

Это реальная, но нишевая индустрия для очень состоятельных людей. Массовых цен и расписаний как у авиарейсов ждать в ближайшие годы не стоит — мешают затраты, безопасность, регулирование и вопросы экологии. А если хочется прикоснуться к космосу уже сегодня, самый доступный способ по-прежнему бесплатный: выйти вечером во двор и посмотреть на звёздное небо.