Слетать в космос в 2026 году стоит от 750 тысяч долларов: что вы за это получите?

Вера Макарова

В 2026 году слетать в космос — уже не фантастика, а реальная услуга с прайс-листом. Только цены в нём начинаются от 750 тысяч долларов и уходят к десяткам миллионов. Разница в стоимости огромная, и она не случайна: за одни деньги вы получаете пару минут невесомости на краю космоса, а за другие — две недели на орбите. Давайте выясним, кто, что и почём сегодня продаёт.

Космический туризм — уже реальное явление. Фото.

Космический туризм — уже реальное явление.

Где вообще начинается космос

Казалось бы, вопрос о том, где начинается космос, простой — но единого ответа нет даже у специалистов. NASA и ВВС США проводят границу космоса на высоте 80 км, а международно признанная линия Кармана — воображаемый рубеж космического пространства — проходит на 100 км. Именно от неё зависит, имеет ли право компания говорить, что «отправила вас в космос».

Отсюда растёт и главное деление всей индустрии — на два типа полётов. Суборбитальные полёты поднимают пассажиров примерно на 80–100 км, а потом аппарат просто падает обратно, не делая ни одного витка вокруг планеты. Вы получаете несколько минут невесомости и вид на Землю сверху. Орбитальные полёты устроены совсем иначе: аппарат разгоняется примерно до 28 000 км/ч, чтобы удержаться на орбите. Отсюда и разница в цене, о которой ниже.

Наглядное изображение суборбитального и орбитального космического полета. Источник изображения: starwalk.space. Фото.

Наглядное изображение суборбитального и орбитального космического полета. Источник изображения: starwalk.space

Что чувствует человек в космосе

Самое ожидаемое — невесомость. При суборбитальном полёте она длится всего несколько минут, а при орбитальной миссии сопровождает человека весь полёт. Многие туристы описывают ещё и так называемый эффект обзора — резкое изменение восприятия, когда впервые видишь Землю целиком из космоса.

Но есть и менее романтичная сторона. На взлёте и при возвращении пассажиры испытывают перегрузки около 3–4 g — то есть на несколько секунд весят в разы больше обычного. Некоторых накрывает космическая болезнь, особенно в первые дни микрогравитации. Плюс повышенный уровень космического излучения, хотя за короткую миссию доза остаётся небольшой.

Как отражаются перегрузки на человеческом теле. Фото.

Как отражаются перегрузки на человеческом теле.

Кто продаёт билеты в космос прямо сейчас

На рынке сегодня несколько заметных игроков, и предлагают они очень разные вещи:

  • Blue Origin — короткие суборбитальные полёты на ракете New Shepard. Капсула на шесть человек поднимается чуть выше линии Кармана, даёт несколько минут невесомости и вид в большие иллюминаторы. Но 30 января 2026 года компания объявила, что полёты New Shepard приостановлены как минимум на два года.
  • Virgin Galactic — суборбитальные полёты на космоплане, который взлетает и садится как самолёт. Компания честно позиционирует это не как выход на орбиту, а как возможность почувствовать себя космонавтом на несколько минут.
  • SpaceX — орбитальные полёты на корабле Dragon, который берёт до семи человек. Это не короткая турпоездка, а индивидуально организованные частные миссии на околоземную орбиту под запрос клиента.
  • Axiom Space — частные миссии на Международную космическую станцию. Ближайшая, Ax-5, запланирована не ранее января 2027 года, а находиться в стыковке с МКС экипаж будет до 14 дней.
  • Space Adventures — скорее организатор-посредник: миссии на МКС, концепция облёта Луны и другие эксклюзивные варианты. Правда, их текущая доступность сейчас менее очевидна, чем у остальных.

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Сколько стоит слетать в космос в 2026 году

Единой цены у космического туризма нет — всё зависит от того, что именно вы покупаете. Virgin Galactic в начале 2026 года возобновила ограниченную продажу билетов по 750 000 долларов за место — это самый доступный вариант, короткий прыжок к границе космоса. Корабли нового поколения Delta компания планирует вывести на коммерческую эксплуатацию в 2026 году.

Blue Origin на странице бронирования New Shepard фиксированную розничную цену не указывает — место можно забронировать, но точная сумма не публикуется. У SpaceX похожая логика: компания принимает запросы на частные орбитальные полёты, и стоимость, судя по всему, считается индивидуально.

А вот полноценная орбитальная миссия — это совсем другой порядок цифр. Место в частной миссии с экскурсией на МКС обходится примерно в 55–65 миллионов долларов. За эти деньги вы получаете не пару минут, а подготовку и около двух недель на орбите. Space Adventures свои цены на миссии к МКС и облёт Луны в открытом доступе не называет — только по запросу.

Почему разрыв стоимости такой чудовищный? Дело в физике, а не в жадности компаний. Чтобы выйти на орбиту, нужно в десятки раз больше энергии, чем чтобы просто подскочить к границе космоса и вернуться. Суборбитальный полёт — это как высоко подпрыгнуть, а орбитальный — как разогнаться настолько, чтобы промахнуться мимо Земли и кружить вокруг неё. Отсюда и разница в миллионы долларов.

На данный момент космический туризм доступен только для очень состоятельных людей. Фото.

На данный момент космический туризм доступен только для очень состоятельных людей.

Кто уже успел побывать в космосе за свои деньги

Частные полёты начались задолго до нынешнего хайпа. Первым космическим туристом стал американский бизнесмен Деннис Тито ещё в апреле 2001 года — он полетел на МКС через Space Adventures. За ним последовали Марк Шаттлворт, Грег Олсен, Ануше Ансари, Чарльз Симони, Ричард Гэрриотт и Ги Лалиберте, а в декабре 2021 года на станцию слетали японец Юсаку Маэдзава и Ёдзо Хирано.

Параллельно шёл бум суборбитальных полётов. Blue Origin выполнила длинную серию туристических полётов New Shepard — от NS-16 в июле 2021 года до NS-38 в январе 2026 года. Virgin Galactic отправила первых пассажиров на VSS Unity в августе 2023 года, и следом были ещё пять полётов. Отдельно стоят крупные частные орбитальные миссии — например, Inspiration4 в сентябре 2021 года, которую называют первой полностью гражданской орбитальной миссией, и Axiom Mission 1 в апреле 2022 года — первый полностью частный полёт на МКС.

Самый первый настоящий космический турист Деннис Тито (слева), который заплатил 20 млн. долларов за свой полёт, стартовавший 28 апреля 2001 года и продлившийся 7 дней 22 часа 4 минуты. Фото.

Самый первый настоящий космический турист Деннис Тито (слева), который заплатил 20 млн. долларов за свой полёт, стартовавший 28 апреля 2001 года и продлившийся 7 дней 22 часа 4 минуты.

Провальные проекты, о которых лучше знать заранее

Не всё, что громко анонсировали, дожило до реального рейса. Космоплан Lynx компании XCOR Aerospace и проект Rocketplane обещали суборбитальные полёты, но из-за финансовых и технических проблем так и не начали регулярную работу. Ещё был амбициозный проект космического отеля Aurora Station от Orion Span, который привлёк очень много внимания, но так и остался лишь концепцией.

Самый свежий пример — Space Perspective. Компания продвигала мягкий подъём в стратосферу на воздушном шаре по «доступной» цене в 125 000 долларов, но в 2025 году, похоже, свернула деятельность на фоне финансовых трудностей и судебного разбирательства. Мораль простая: за яркими презентациями часто стоят высокие затраты и техническая сложность, которые не все проекты вытягивают.

Стоит ли ждать дешёвых билетов в космос

Космический туризм — уже не научная фантастика, но и не массовое развлечение. Сегодня индустрия предлагает два непохожих формата: короткие суборбитальные прыжки за сотни тысяч долларов и редкие орбитальные миссии за десятки миллионов. Частные компании сделали полёты доступнее, чем во времена, когда единственной дорогой в космос была государственная программа.

Это реальная, но нишевая индустрия для очень состоятельных людей. Массовых цен и расписаний как у авиарейсов ждать в ближайшие годы не стоит — мешают затраты, безопасность, регулирование и вопросы экологии. А если хочется прикоснуться к космосу уже сегодня, самый доступный способ по-прежнему бесплатный: выйти вечером во двор и посмотреть на звёздное небо.

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