На Марсе есть камни в виде чешуи дракона, и это важное открытие

Марсоход Curiosity обнаружил у кратера Антофагаста тысячи камней с необычной текстурой. Речь идет про шестиугольные узоры, которые покрывают поверхность на несколько метров, напоминая чешую гигантской рептилии. За красивой картинкой стоит возможная разгадка одной из главных тайн Марса: была ли у планеты настоящая смена сезонов с дождями и засухами. Это уже вторая удивительная находка на Марсе в 2026 году, ранее ученые нашли там рубины.

Странные камни на Марсе

По пути к небольшому кратеру Антофагаста марсоход Кьюриосити наткнулся на удивительную текстуру, покрывающую камни на поверхности. Узор выглядит как чешуя рептилии, будто дракон когда-то улегся в марсианскую грязь. Научный руководитель проекта Эбигейл Фриман из Лаборатории реактивного движения NASA описала их как «сотовидные полигоны» и отметила, что таких фигур тысячи.

По ее словам, подобные полигональные породы встречались и раньше, но никогда в таком количестве — узоры тянутся на метры и метры в мозаиках камеры Mastcam. Снимки были сделаны на Sol 4865 — марсианский день, соответствующий 13 апреля 2026 года, и ученым потребуется время, чтобы разобраться в природе этих узоров.

Сам кратер тоже представляет интерес. Антофагаста — это небольшой кратер диаметром около 10 метров, неформально названный в честь региона и города в Чили. Кратеры интересны тем, что работают как «природная буровая установка»: их стенки и выброшенный при ударе грунт обнажают материал, который иначе оставался бы погребен под поверхностью.

ПОДПИШИСЬ НА "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В ТЕЛЕГРАМ, ЧТОБЫ УЗНАВАТЬ О СКИДКАХ САМЫМ ПЕРВЫМ

Почему шестиугольные трещины говорят о дождях и засухах

Чтобы понять, почему ученых так волнуют эти камни, стоит разобраться, откуда вообще берутся подобные рисунки. На Земле полигональные трещины это вполне обычное явление. Представьте себе лужу, высохшую на солнце: грязь стягивается, покрывается сетью трещин, и на дне остается характерный мозаичный рисунок.

Физика процесса простая: влажный грунт расширяется, а при высыхании — сжимается и трескается. Если это произошло однократно, трещины пересекаются Т-образно. Но если циклы намокания и высыхания повторяются снова и снова, картина меняется.

Грязь, высохшая один раз, трескается с Т-образными пересечениями. При многократных циклах высыхания рисунок созревает, и пересечения становятся Y-образными. Эти трещины разрастаются, соединяются друг с другом и формируют шестиугольный узор.

Другими словами, форма трещин — это своеобразный «дневник» климата. Шестиугольники говорят о том, что территория переживала многократные смены влажных и сухих периодов — возможно, сезонные.

Первое доказательство сезонов на древнем Марсе

Новая находка у Антофагасты — не первый подобный случай. Еще в 2023 году в марсианской локации под названием Понтурс были обнаружены хорошо сохранившиеся, удивительно правильные шестиугольники, которые очень похожи на более масштабный узор, найденный теперь у Антофагасты.

Гексагональный рисунок трещин в Понтурсе — это первое свидетельство влажно-сухих циклов на раннем Марсе. Ведущий автор исследования Уильям Рапен назвал это «первым осязаемым доказательством того, что древний климат Марса имел регулярные, похожие на земные, циклы увлажнения и высыхания».

Почему это так важно? Ученые до сих пор не знают точно, как зародилась жизнь на Земле, но одна из ведущих гипотез предполагает, что именно регулярные циклы влаги и сухости на суше помогли собрать сложные химические «кирпичики», необходимые для микробной жизни. Если на древнем Марсе были такие же условия, это существенно повышает шансы на то, что планета когда-то могла быть обитаемой.

Есть и еще один нюанс. Тектонические плиты Земли постоянно «перерабатывают» ее поверхность, погребая следы истории. На Марсе тектоники нет, поэтому гораздо более древние периоды планетарной истории сохранились в камне.

Читайте также: На Марсе обнаружена странная структура, поразительно похожая на древнеегипетскую пирамиду

Чем новая находка отличается от предыдущей

Между Понтурсом и Антофагастой есть заметные различия. Узор у Антофагасты выглядит значительно более масштабным, а трещины имеют приподнятые гребни, и это может указывать на несколько иной процесс формирования или на другую стадию «окаменения».

На Марсе такие гребни могут образовываться, когда минералы заполняют древние трещины, а позже сопротивляются эрозии лучше, чем окружающая порода. Представьте себе что-то вроде рельефной печати: мягкий камень вокруг стирается ветром, а залитые минералами швы остаются выпуклыми.

Если текстура у Антофагасты действительно аналогична Понтурсу, это еще одно подтверждение циклической смены влажных и сухих условий на древнем Марсе — и это было бы исключительно важной находкой. Однако пока рано с уверенностью утверждать, что оба участка аналогичны: минеральный состав пород у Антофагасты еще не изучен. В Понтурсе, к примеру, породы содержали соли, указывающие на отложения из испаряющихся рассолов, и будет ли то же самое здесь, покажет только анализ.

Что марсоход будет изучать дальше на Марсе

Curiosity собрал данные на участке у Антофагасты, прежде чем двинуться дальше, и теперь ученым предстоит их проанализировать, чтобы собрать из этих загадочных узоров цельную картину. Как отметила Фриман, команда продолжает собирать изображения и химические данные, чтобы различить гипотезы о том, как именно сформировались сотовые текстуры.

Отдельный вопрос — сам кратер. С орбиты Антофагаста выглядит относительно молодым, возможно, менее 50 миллионов лет, что по марсианским меркам совсем немного. Марсоход Кьюриосити ранее уже находил устойчивые органические молекулы, пережившие миллиарды лет, и кратер может скрывать еще более интересную химию в глубинных породах, но лишь при условии, что он достаточно глубок и что удастся найти подходящий камень для бурения.

Еще больше познавательных материалов вы найдете в нашем канале в МАКС. Подпишитесь прямо сейчас!

Все больше данных указывает на то, что водная история Марса была куда сложнее, чем можно подумать, глядя на его нынешнюю пыльную и сухую поверхность. Каждая новая находка, от гексагональных трещин Понтурса до «драконьей чешуи» Антофагасты, добавляет деталь в мозаику, которая может однажды ответить на главный вопрос: мог ли Марс когда-то поддерживать жизнь. Пока это не доказано, но маленький марсоход продолжает собирать улики, камень за камнем, трещина за трещиной.