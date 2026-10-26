Можно ли убрать микропластик из воды обычным кипячением

Кипячение воды — привычный способ сделать её безопаснее. Как минимум, сильный нагрев убивает опасные бактерии, правда с повторным кипячением воды перебарщивать не нужно. Но можно ли таким способом очистить воду от микропластика? Учёные провели исследования, и результаты оказались неожиданными.

Опыт 2024 года: до 90% частиц в жёсткой воде

В феврале 2024 года исследователи из Китая опубликовали работу в журнале Environmental Science & Technology Letters. Их интересовал очень бытовой вопрос: станет ли вода из-под крана чище от микропластика, если её просто вскипятить.

Для опыта взяли водопроводную воду из Гуанчжоу и добавили в неё разное количество мелких пластиковых частиц. Воду кипятили пять минут, давали ей остыть, а потом считали, сколько пластика осталось плавать в воде. Результат сильно зависел от жёсткости воды, то есть от того, сколько в ней растворено солей кальция и магния.

Вода Жёсткость Сколько пластика ушло Жёсткая 300 мг/л в пересчёте на карбонат кальция До 90% Мягкая Меньше 60 мг/л Около 25%

Проверяли три самых распространённых пластика: полистирол, полиэтилен и полипропилен. Из них делают упаковку, контейнеры и массу других вещей. Размер частиц был от 0,1 до 150 микрометров, так что кипячение уменьшало количество не только сравнительно крупных частиц, но и совсем мелких. Важно помнить, что это лабораторные цифры: ваш домашний чайник не обязательно покажет то же самое.

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Микропластик застревает в накипи

Пластик не разрушается от высокой температуры. Всё дело в минералах, которые есть в обычной водопроводной воде. При нагреве часть растворённого кальция превращается в твёрдый осадок, карбонат кальция. Это та самая белая накипь, которую мы видим на дне и стенках чайника.

По порядку процесс выглядит так:

Вода нагревается, и в ней появляются крошечные крупинки накипи. Часть крупинок нарастает прямо на частицах пластика и постепенно обволакивает их. Пластик оказывается замурован внутри более крупных минеральных комочков. Комочки оседают на дно, прилипают к стенкам или застревают в фильтре.

Отсюда и разница между жёсткой и мягкой водой. Чем больше в воде минералов, тем больше образуется накипи и тем больше пластика она успевает захватить. В мягкой воде «ловушек» просто меньше.

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Проверка на реальной воде из Бангладеш в 2026 году

У первого опыта было слабое место: пластик в воду добавляли сами учёные. В апреле 2026 года в журнале Science of the Total Environment вышла работа, где брали настоящую воду из города Кхулна в Бангладеш. Собрали 45 проб из трёх источников: водопровода, подземных скважин и прудов. Микропластик нашли во всех трёх.

После кипячения частиц стало меньше более чем на 70%. И здесь эффект был сильнее в более жёсткой воде. Авторы тоже пришли к выводу, что пластик не сгорает и не плавится, а оседает вместе с минералами.

Это важное подтверждение: способ сработал не только в лаборатории, но и на реальной воде из разных источников. Но это данные по одному региону, и автоматически переносить их на любую воду нельзя.

Кипятим воду правильно

Если хочется попробовать дома, можно повторить порядок действий из исследования 2024 года. Главное здесь не само кипячение, а то, что происходит после него.

Сначала вскипятите воду. В опыте её кипятили пять минут, но это условие эксперимента: никто не доказал, что именно столько нужно в каждом случае. Потом дайте воде остыть и отстояться и не взбалтывайте её. Накипь с захваченным пластиком должна остаться на дне и стенках.

Дальше аккуратно перелейте воду, оставив осадок в чайнике. Для надёжности можно пропустить её через бумажный фильтр для кофе. Он хорошо задерживает комочки накипи, но отдельные самые мелкие частицы пластика может и пропустить.

Как микропластик меняет нашу внешность: картинки «до» и «после»

Полностью очистить воду кипячением не получится

Имеющиеся исследования не дают оснований обещать полную очистку. Ограничений у способа несколько:

Не весь пластик прилипает к накипи, часть остаётся в воде.

Мягкая вода очищается заметно хуже, потому что накипи в ней мало.

Разные виды пластика изучены неодинаково, результат может зависеть от размера, формы и состава частиц.

Если не отделить осадок и выпить всё содержимое чайника, захваченный пластик снова попадёт в организм.

Кроме того, кипячение не делает грязную воду безопасной. Тяжёлые металлы и многие растворённые химические вещества оно надёжно не убирает.

Вред микропластика из воды пока не измерен

Учёные пока точно не знают, насколько вредно то количество микропластика, которое мы обычно получаем с питьевой водой. Поэтому уменьшать число частиц разумно в качестве предосторожности. Но доказательств, что кипячение благодаря этому снижает риск каких-то конкретных болезней, пока нет.

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Если у вас жёсткая вода из-под крана и хочется немного снизить количество пластика, кипячение с отстаиванием простой способ с реальной экспериментальной базой. Только не стоит считать его чудо-фильтром: это частичная очистка, и сработает она лишь в том случае, если не выпивать осадок со дна чайника.